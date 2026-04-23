Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:38, 23 апреля 2026

НАСА присоединилось к расследованию смертей и исчезновений исследователей НЛО

Алиса Дмитриева

Фото: Joe Skipper / Reuters

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) присоединилось к расследованию загадочных смертей и исчезновений ученых в стране. Об этом сообщает Fox News.

Американские политики и СМИ обратили внимание на странную тенденцию после бесследного исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда. 68-летнего мужчину в последний раз видели 27 февраля. До сих пор неизвестно, что с ним случилось. Выяснилось, что это происшествие стало одиннадцатым с 2022 года. Тогда при загадочных обстоятельствах не стало 34-летней Эми Эскридж, которая занималась антигравитационными технологиями, космосом и феноменом НЛО. Женщину нашли с огнестрельным ранением.

В понедельник пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс заявила, что агентство окажет полное содействие властям в расследовании этих загадочных происшествий с исследователями. «НАСА координирует свои действия и сотрудничает с соответствующими ведомствами в связи и исчезновениями ученых. В данный момент ничто внутри агентства не указывает на существование угрозы национальной безопасности, — сказала она. — Мы привержены принципам открытости и обнародуем дополнительную информацию по мере ее поступления».

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ФБР было поручено расследовать все случаи исчезновений и смертей ученых за последние годы. Президент США Дональд Трамп сказал, что провел специальное совещание по поводу происшествий. По его словам, результаты расследования будут обнародованы в течение полутора недель.

По данным властей, с 2022 года пропали или стали жертвами расправ 11 ученых. Большинство из них были связаны с ядерными технологиями, космической промышленностью и НЛО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok