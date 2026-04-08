Нехватка долевого финансирования со стороны регионов

Федеральный бюджет выделяет деньги на расселение, но регионы должны добавлять и свою долю. Счетная палата проверила, как тратились средства в 2023–2025 годах, и обнаружила — некоторые регионы максимально избегают этой обязанности.

В Забайкальском крае доля регионального софинансирования составила всего 5% от нужного объема, в Якутии — 7,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 7,7%.

При этом никакой ответственности за такие нарушения нет.

Проблема с маневренным фондом

Когда дом вот-вот рухнет, а денег на расселение нет, людей могут временно переселить в так называемый маневренный фонд. Однако зачастую состояние таких общежитий приближается к аварийному.

Даже после переселения жильцов в маневренный фонд администрация все еще должна предоставить им полноценное жилье или выплатить компенсацию. Жильцы не снимаются с учета нуждающихся.

Неравноценность жилья и количества комнат

Нанимателям по соцнайму по закону положена квартира такой же площади и с таким же количеством комнат, но на практике это не всегда так работает. В некоторых случаях жильцам приходится обращаться в суд или в Общероссийский народный фронт.

Для собственников закон не гарантирует равное количество комнат — только равноценность по площади и стоимости.

Юридические лазейки и недобросовестные практики

Обман жильцов. В некоторых городах местные власти годами говорили собственникам аварийных домов, что им положены только деньги, а не новое жилье. Люди не знали своих прав и соглашались на заниженные выплаты. Только позднее некоторые вернули себе право выбора через суды.

Покупка аварийного жилья ради компенсации. Продуманные россияне специально со скидкой покупают квартиры в домах, которые уже признали аварийными, а потом требуют компенсацию на уровне рынка. Минстрой предлагает ограничить такую практику: выкупная цена не должна быть выше суммы, указанной в договоре купли-продажи.

Есть и фиктивные сделки, когда ради крупной выплаты право собственности переходит только на бумаге, а в реальности новый владелец не въезжает в жилье. Суды признают такие сделки мнимыми.

Неисполнение судебных решений. Даже если жилец выиграет суд, это не гарантирует его переселение. В таком случае должны вмешиваться федеральные структуры, но пока механизм наказания почти не работает.

Сбор платежей за капремонт с аварийных домов

По Жилищному кодексу, собственники квартир в домах, которые признаны аварийными и подлежат сносу, не платят взносы на капитальный ремонт. Однако на практике управляющие компании и администрации нередко продолжают выставлять счета.

Например, в одном из аварийных домов Якутии пол вместе с батареями провалился в подвал и в подъезде пропало электричество. Однако это не помешало УК начислять им платежи и за отопление, и за капремонт.

Как добиться расселения аварийного дома

Шаг 1. Соберите доказательства

Прежде чем идти в администрацию, зафиксируйте все проблемы. Сфотографируйте трещины на стенах, обрушившуюся штукатурку, плесень, протечки, крен, разрушение фундамента, выпадающие кирпичи и многое другое. Снимите видео. Сохраните протоколы осмотра жилья от управляющей компании, если они есть.