Гайд по каршерингу мы публиковали ранее, в этой статье сосредоточимся на аренде авто без водителя.

Сколько возьмут в качестве залога

На время поездки компания берет наличными или замораживает на вашей банковской карте залог (депозит). Деньги не списывают, они просто становятся временно недоступными. Возврат происходит через 3–15 рабочих дней после того, как вы вернете автомобиль.

Размер депозита зависит от класса авто. За бюджетный седан попросят 10 000–15 000 рублей, а за машину премиум-класса сумма может доходить до 100 000 рублей.

Залог вернут полностью, если вы не нарушали правила договора, не курили в салоне и не попали в ДТП.

Кто оплачивает штрафы и бензин

Штрафы за нарушение ПДД всегда оплачивает арендатор. Письма с камер приходят на имя компании, но по договору вы обязаны компенсировать эти расходы. Часто прокатчики просто удерживают нужную сумму из вашего депозита, а остаток возвращают.

Бензин, жидкость для омывателя стекол и мойку вы тоже оплачиваете сами.