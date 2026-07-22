Как не отдать зарплату за чужую царапину. Учимся арендовать авто без лишнего риска
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Как устроена аренда авто (для тех, кто ни разу не брал машину)
Главное правило простое: вы платите за время пользования машиной и оставляете залог. Все расходы на топливо, мойку и штрафы с камер ложатся на вас. Техническое обслуживание, страховку и транспортный налог берет на себя прокатчик.
Многие путают классический прокат с городским каршерингом. В таблице показываем главные отличия.
|Параметр
|Каршеринг
|Классический прокат
|Срок аренды
|От 1 минуты до пары дней
|От 1 суток до нескольких месяцев
|Бензин и мойка
|Включены в стоимость тарифа
|Клиент заправляет и моет сам
|Оформление
|В приложении, авто открывается со смартфона
|В офисе компании, личная передача ключей
|Залог
|Обычно отсутствует
|Обязательное условие
Гайд по каршерингу мы публиковали ранее, в этой статье сосредоточимся на аренде авто без водителя.
Сколько возьмут в качестве залога
На время поездки компания берет наличными или замораживает на вашей банковской карте залог (депозит). Деньги не списывают, они просто становятся временно недоступными. Возврат происходит через 3–15 рабочих дней после того, как вы вернете автомобиль.
Размер депозита зависит от класса авто. За бюджетный седан попросят 10 000–15 000 рублей, а за машину премиум-класса сумма может доходить до 100 000 рублей.
Залог вернут полностью, если вы не нарушали правила договора, не курили в салоне и не попали в ДТП.
Кто оплачивает штрафы и бензин
Штрафы за нарушение ПДД всегда оплачивает арендатор. Письма с камер приходят на имя компании, но по договору вы обязаны компенсировать эти расходы. Часто прокатчики просто удерживают нужную сумму из вашего депозита, а остаток возвращают.
Бензин, жидкость для омывателя стекол и мойку вы тоже оплачиваете сами.
ВАЖНО
Компании часто прописывают в договоре допустимую марку бензина. Внимательно проверяйте этот пункт. Если залить АИ-92 вместо АИ-95, двигатель может выйти из строя. Прокатчик проведет экспертизу, и дорогостоящий ремонт придется оплачивать вам.
Какие есть запреты и ограничения
Основная обязанность арендатора — вернуть машину в том же состоянии, в котором вы ее получили. При этом в договоре всегда есть жесткие рамки. Прокатчики не разрешают:
- передавать управление другим людям, если они не вписаны в договор;
- использовать авто для работы в такси или курьерской доставке;
- участвовать в гонках, выезжать на бездорожье;
- тюнинговать авто или вносить изменения в конструкцию.
Нужна ли доверенность на управление
По закону доверенность на управление чужим автомобилем не нужна с 2012 года. Сотруднику ДПС достаточно показать свидетельство о регистрации авто (карточку дадут вместе с машиной), водительские права и полис ОСАГО, в который вы вписаны (или полис без ограничения числа водителей).
Некоторые прокатные конторы все равно предлагают оформить доверенность. Берите, она может пригодиться, если машину вдруг эвакуируют на штрафстоянку. Оформление занимает 5 минут и не требует похода к нотариусу.
Как вычислить надежного прокатчика до встречи
Ищите контору, которая работает на рынке минимум 3–5 лет и держит большой автопарк. Сразу читайте отзывы на независимых картах и сайтах. Если менеджеры вежливо разбирают претензии от недовольных клиентов — это хороший знак. Агрессия в комментариях или молчание говорят о грядущих проблемах.
На какие уловки в договоре смотреть в первую очередь
Сразу проверяйте пункт о территориальной подсудности, суточные ограничения пробега, правила возврата машины с пустым баком и право компании на безакцептное списание денег. Именно за этими формулировками прокатчики прячут самые невыгодные условия.
Часто конторы мелким шрифтом пишут, что все споры рассматривают только в суде Москвы или другого конкретного города. Но по закону о защите прав потребителей вы имеете право подать иск по месту своей прописки.
На что еще стоит обратить пристальное внимание:
- Лимит пробега. Обычно авто дают с расчетом на 200–300 километров в сутки. За каждый лишний километр придется доплачивать.
- Топливо. Машину нужно вернуть с тем же уровнем бензина, с которым вы ее забрали. Иначе компания посчитает недостающие литры и возьмет за них в 1,5–2 раза больше рыночной стоимости.
- Штрафы за салон. Курение в машине или серьезные пятна на сиденьях легко обойдутся в 5000 рублей, которые просто вычтут из депозита.
Перед тем как оформлять заказ настоятельно рекомендую прочитать оферту, обращая особое внимание на пункты о безакцептном списании денег со счета.
Этот пункт позволяет арендодателю снимать деньги с вашей карты без дополнительных подтверждений и кодов от банка.
Зачем нужна франшиза и как работает страховка
Франшиза — это максимальная сумма, которую вы отдадите из своего кармана при повреждении авто, даже если на него оформлено КАСКО. Уточняйте размер этой суммы до подписания бумаг и старайтесь брать тарифы с нулевой ответственностью.
Работает этот механизм просто. Допустим, в договоре прописали франшизу 15 000 рублей. Если вы поцарапаете бампер на парковке, и сервис оценит покраску в 5000 рублей, вы заплатите свои 5000 рублей. Страховая в этом случае ничего не компенсирует. А вот если вы разобьете фару и помнете крыло на 50 000 рублей, то отдадите только 15 000 рублей. Остальные 35 000 рублей покроет страховка.
|Тип покрытия
|Особенности
|Для кого подходит
|CDW (франшиза)
|Вы платите за ремонт до суммы лимита (например, до 15 000 рублей). Страховая покрывает только то, что свыше.
|Опытным водителям, желающим сэкономить на аренде.
|Super CDW (нулевая франшиза)
|Абсолютно все повреждения оплачивает страховая компания. Вы не рискуете своими деньгами.
|Новичкам и тем, кто ценит спокойствие. Стоит дороже.
Опрошенные нами эксперты советуют по возможности доплачивать за полис без франшизы. Аренда выйдет дороже, но полностью спасет от внезапных крупных трат на мелкий ремонт кузова.
Как правильно осмотреть машину при передаче ключей
По возможности осматривайте автомобиль днем на улице или на парковке с ярким светом. Требуйте чистую машину — даже легкий слой дорожной пыли часто прячет глубокие царапины с потертостями. Если менеджер торопит вас и сует ключи под дождем или в темноте, риск получить чужой штраф вырастает в разы.
Если машина проехала с завода хотя бы 10 километров, у нее уже будут мелкие дефекты. Идеальных автомобилей в прокате не существует. Ваша задача — найти чужие вмятины раньше, чем они станут вашей проблемой.
5 шагов процедуры приемки автомобиля
- Приезжайте днем, попросите выгнать авто на свет.
- Проверьте чистоту кузова и салона.
- Осмотрите авто перед арендой, снимите его на телефон.
- Проверьте работу фар, дворников, кондиционера.
- Заполните акт приема-передачи автомобиля и только после этого ставьте подпись.
Как надежно снять автомобиль на телефон
Снимайте кузов непрерывным видеофайлом с привязкой к геолокации и времени, попутно комментируя голосом все дефекты. Делайте акценты на самых уязвимых местах: бамперах, порогах, зеркалах и нижней части дверей. Фотографий обычно не хватает, чтобы доказать правоту в спорной ситуации.
Потратьте на видеосъемку 3–5 минут. Крупным планом фиксируйте даже налипшую грязь и сразу проговаривайте на камеру: «Передний правый бампер, грязь, под ней возможна скрытая царапина длиной 5 сантиметров». После окончания съемки сразу отправьте этот файл менеджеру в мессенджер с просьбой подтвердить получение. Так у вас на руках останется железобетонное доказательство с точным временем отправки файла.
Желательно делать съемку с привязкой к геолокации и временной метке. Именно такая доказательная база впоследствии становится решающим аргументом, если возникнет спор.
Сохраняйте эти материалы минимум 30 дней после возврата ключей. Иногда недобросовестные конторы присылают счет за ремонт через несколько недель после поездки, надеясь, что клиент уже удалил все доказательства со смартфона.
На что смотреть в акте приема-передачи
Требуйте подробно описать каждый дефект текстом или отметить его крестиком на графической схеме кузова.
Если прокатчик отказывается, лучше искать другого.
Никогда не соглашайтесь на стандартную отписку «без видимых повреждений», если она напечатана в акте. Подпись под такой фразой автоматически делает вас виноватым за любую старую царапину.
Перед подписанием бумаг сверьте цифры. Запишите в телефон точный пробег с приборной панели. Проверьте VIN-номер и сроки действия полисов ОСАГО и КАСКО. Выезд на дорогу с просроченной страховкой обойдется водителю штрафом в 800 рублей из собственного кармана.
Если по договору вам передают детское кресло, навигатор или видеорегистратор, включите их и проверьте работоспособность. За потерю или поломку дополнительного оборудования платить придется вам.
Чек-лист: что проверить в багажнике и салоне до старта
- Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки.
- Запасное колесо, баллонный ключ, домкрат.
- Если заказывали — навигатор, детское автокресло, видеорегистратор.
Как действовать при мелкой аварии или случайной царапине
В договоре всегда есть пункт о том, что о любых повреждениях нужно немедленно сообщать владельцу машины.
Если вы задели столбик на парковке или попали в ДТП, остановитесь, сфотографируйте повреждения и позвоните менеджеру по номеру из договора. Дальше строго следуйте его инструкциям. Скорее всего, придется вызывать автоинспекторов и оформлять протокол.
Главная ошибка водителей — попытка скрыть следы удара, замаскировать скол или отремонтировать бампер в гараже, чтобы не потерять депозит.
Как вернуть авто без претензий
Подписание бумаг при возврате так же важно, как и при получении. Не отдавайте ключи просто так, требуйте полного закрытия сделки.
Шаги при возврате:
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- Загоните машину на мойку (если это предусмотрено правилами) и заправьте бак до того уровня, с которым забирали.
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- Проведите совместный осмотр с сотрудником сервиса.
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- Убедитесь, что менеджер подписал акт возврата и поставил отметку «Претензий к состоянию машины не имею».
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- Заберите свою копию документа.
Что делать, если компания незаконно требует деньги за ремонт
Если прокатчик обвиняет вас в поломке и собирается списать залог, сразу просите доказательства. Ничего не подписывайте. Согласие оплатить ущерб лишит вас шансов вернуть деньги в будущем.
Менеджеры обязаны предоставить вам детальные фотографии машины до вашей поездки и после нее. Если на снимках нет госномера нужного автомобиля или временной метки, это слишком слабое доказательство для серьезных обвинений.
Если компания не идет на контакт, переходите к официальным шагам:
- Напишите досудебную претензию. Кратко изложите суть конфликта и попросите отменить штраф. Приложите к документу свои видео со смартфона, сделанные при приемке. Отправьте претензию на электронную почту и продублируйте заказным письмом на юридический адрес фирмы. По закону у бизнеса есть 10 рабочих дней на официальный ответ.
- Подайте жалобу в Роспотребнадзор. Прокат авто регулируется законом о защите прав потребителей. Письмо из ведомства часто заставляет недобросовестные конторы пересмотреть свои аппетиты и вернуть депозит.
- Обращайтесь в суд. Статья 1064 Гражданского кодекса РФ обязывает именно владельца бизнеса доказывать вашу вину. Если у вас на руках есть видеозапись осмотра, суды встают на сторону водителей почти в 80% случаев. Дополнительно в иске вы можете потребовать от компании компенсацию морального вреда и возмещение расходов на юриста.
Частые вопросы (FAQ)
Можно ли выезжать за пределы региона на арендованной машине?
Зависит от прокатчика. Обычно базовый договор ограничивает зону поездок одним регионом (например, только Московская область). Для выезда дальше нужно получить письменное (или в чате) разрешение от компании.
Как компания проверяет наличие штрафов после возврата авто?
Письма счастья с камер приходят с задержкой в несколько дней. Именно поэтому сервисы используют удержание залога на 1–2 недели. Если штрафов нет, холд снимают в полном объеме.
Что делать, если залог так и не вернулся через 15 дней?
Сначала свяжитесь с банком, возможно, деньги разморожены прозрачно (без СМС), просто баланс счета восстановился тихо. Если банк подтверждает, что блокировка активна, отправляйте арендной компании официальную претензию о незаконном удержании средств.