Как делится общий долг по закону

По Семейному кодексу общие долги супругов при разделе имущества распределяются между ними пропорционально присужденным долям, объяснила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова.

Но сначала нужно установить главное: а действительно ли долг общий?

Если кредит или заем оформил один супруг, второй не становится должником автоматически только потому, что на момент оформления договора стороны состояли в браке.

Суды исходят из того, что нужно понять, в чьих интересах возник долг и на что ушли деньги.

Какие долги могут признать общими

Долг могут признать общим в двух случаях: