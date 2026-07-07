Бывший супруг решил повесить на вас свои долги. Как ему помешать
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Как делится общий долг по закону
По Семейному кодексу общие долги супругов при разделе имущества распределяются между ними пропорционально присужденным долям, объяснила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова.
Но сначала нужно установить главное: а действительно ли долг общий?
Если кредит или заем оформил один супруг, второй не становится должником автоматически только потому, что на момент оформления договора стороны состояли в браке.
Суды исходят из того, что нужно понять, в чьих интересах возник долг и на что ушли деньги.
Какие долги могут признать общими
Долг могут признать общим в двух случаях:
- он возник по инициативе обоих супругов в интересах семьи;
- все ушло на нужды семьи.
- покупка квартиры, дома или автомобиля, которые становятся общей совместной собственностью супругов;
- ремонт общего жилья;
- покупка мебели, техники и иных вещей для общего дома;
- погашение другого семейного обязательства.
Но даже в таких ситуациях суду нужны доказательства. Важно не только назвать цель кредита, но и показать движение денег: куда они поступили, кому были перечислены, что именно было куплено и кто этим пользовался.
Долг может остаться личным, если супруг потратил деньги на:
- личные покупки;
- развлечения, хобби, азартные игры;
- погашение личных долгов, возникших до брака;
- расходы, совершенные после фактического прекращения семейных отношений.
Кто должен доказывать, что долг общий
Это важный момент.
Если бывший супруг хочет, чтобы его кредит признали общим долгом, именно он должен доказать «семейный характер» обязательства.
Недостаточно просто принести кредитный договор и сказать, что дата договора приходится на период брака. Необходимо показать, куда реально ушли деньги. И важно, чтобы от трат выигрывала вся семья.
Что будет учитывать суд
В подобных спорах суд обычно оценивает несколько обстоятельств.
- Когда возник долг. Дата кредитного договора имеет значение, но это не решающий фактор.Если долг возник во время нормальной семейной жизни, это один контекст. Если кредит был оформлен уже после расставания и фактического распада семьи — другой.
- Знал ли второй супруг о кредите. Суд может учесть, обсуждали ли вы с супругом необходимость кредита, давал ли ли согласие, участвовали ли в переговорах с банком и подписывал ли какие-либо документы.
Но знание о кредите само по себе тоже не всегда означает согласие нести по нему ответственность. Важнее, чтобы долг был связан именно с нуждами семьи.
- На что были потрачены деньги. Это центральный вопрос. Если бывший супруг утверждает, что деньги пошли на семью, он должен показать это документально. Если на заемные деньги купили имущество, которым пользовались оба супруга, позиция бывшего супруга будет сильнее.
Что делать, если бывший супруг требует с вас половину долга
Главное: не соглашайтесь сразу и не исходите из того, что «раз кредит взят в браке, значит, придется платить».
Сначала нужно понять, на чем основано требование.
1. Проверьте, кто выступает должником перед банком
Если кредит оформлен только на бывшего супруга, а вы не были созаемщиком или поручителем, банк по общему правилу не может просто начать взыскивать долг с вас как со второго заемщика.
Но бывший супруг может обратиться в суд и просить:
- признать долг общим;
- распределить обязательство между супругами;
- взыскать с вас компенсацию части уже выплаченных сумм.
2. Запросите доказательства, что долг семейный
Нужно смотреть не только кредитный договор, но и документы, подтверждающие использование денег. Если бывший супруг не может показать, куда ушли деньги, это важный аргумент против признания долга общим.
3. Соберите доказательства фактического прекращения отношений
Если к моменту кредита семья уже фактически распалась, это нужно подтверждать. Суду важно показать, что на момент возникновения долга это уже точно не были расходы семьи.