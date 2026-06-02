Деньги
02 июня 2026, 08:38

Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года

Удивительно, но факт
С начала января по 1 июня цены на ходовые товары в популярных торговых сетях снизились на 4,6%. Только за май — минус 1,6%. Об этом свидетельствуют данные индекса «Теперь вы знаете», который мы подсчитываем ежемесячно. Что именно подешевело, как мы это посчитали и почему наши подсчеты не совпадают с официальной инфляцией и вашими ощущениями (и это нормально!) — в нашем материале.
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Как мы считаем индекс «Теперь вы знаете» и что он показал в июне

В первый рабочий день 2026 года мы зафиксировали цены на 17 товаров в четырёх торговых сетях. Это продукты (молоко, хлеб, сыр, бананы и т. п.) и непродовольственные вещи (зубная паста, туалетная бумага, батарейки и другое) — никакой экзотики, только то, что мы с вами покупаем почти каждый день.

Затем в начале каждого месяца мы смотрим, как изменились ценники на эти товары.

Подробнее о методологии

Мы выбрали 17 товаров конкретных марок. То есть не просто «сыр Российский», а от одного из производителей. Нам было важно, чтобы каждую позицию можно было найти сразу в четырех московских супермаркетах — «Ленте», «Магните», «Перекрестке», «Дикси».

Цены фиксируем те, по которым товар можно купить по карте лояльности магазина. Некоторые сети не дают скидки по карте, но начисляют кешбэк — это мы не учитывали. Брали только цены, по которым можно купить здесь и сейчас. Если продукт шел по акции, записывали цену с учетом скидки.

В выборку рандомно попали продукты конкретных брендов (для удобства подсчета): молоко «Домик в деревне», бананы 1 кг, яйца «Окские» С0, хлеб Бородинский «Черемушки», чай «Гринфилд» листовой, колбаса «Клинский» докторская, сыр «Брест-Литовск» российский, гречка «Мистраль», макароны «Шебекинские», пельмени «Цезарь», оливки Bonduelle, «Сникерс супер» 80 г, бумага туалетная ZEWA, зубная паста Colgate, презервативы Contex, подгузники Pampers, батарейки GP Super.

Результат за 5 месяцев 2026 года оказался неожиданным. Выбранная нами потребительская корзина с января по июнь подешевела на 4,6% — с 3050 до 2910 рублей.

ТоварЦена 12 январяЦена 1 июняИзменение (руб.)Изменение (%)
Молоко 3,2%, 950 мл124,47123,72−0,75−0,60 %
Бананы 1 кг124,44141,22+16,78+13,48 %
Яйца С0138,97140,72+1,75+1,26 %
Хлеб «Бородинский» 390 г65,7465,49−0,25−0,38 %
Чай листовой 200 г303,72292,97−10,75−3,54 %
Колбаса «Докторская» 400 г331,22287,47−43,75−13,21 %
Сыр «Российский» 200 г189,97200,22+10,25+5,40 %
Гречка 900 г129,97121,94−8,03−6,18 %
Макароны (рожок полубублик) 450 г64,2471,74+7,50+11,68 %
Пельмени 800 г372,47376,97+4,50+1,21 %
Оливки без косточки 300 г172,22176,72+4,50+2,61 %
Сникерс 80 г90,4981,74−8,75−9,67 %
Туалетная бумага 3-слойная, 8 шт234,97242,97+8,00+3,40 %
Зубная паста 100 мл141,22145,47+4,25+3,01 %
Презервативы 3 шт170,72203,47+32,75+19,18 %
Подгузники (9-15кг) 46 шт1 187,221 152,22−35,00−2,95 %
Батарейки AA 4шт307,47262,97−44,50−14,47 %
Итого3 049,522 909,62−139,90−4,59 %

Что дорожает

Бананы росли в цене почти непрерывно и довольно сильно: +13,5% с начала года. Лишь в мае случился небольшой откат, в июне цена снова пошла вверх. Макароны прибавили 11,7% — и ни одного месяца со снижением.

Сыр снижался до апреля, затем развернулся: в апреле средняя цена по четырем супермаркетам составляла 175 руб., к июню же выросла до 200 — выше январского уровня на 5,4%.

Что дешевеет

Батарейки планомерно становились доступнее почти каждый месяц: −14,5% за полгода. Возможно, сказалось укрепление рубля: иностранная валюта подешевела примерно на столько же.

Чай дешевел медленно, но стабильно — ни одного месяца с ростом, итог: −3,5%.

Где цены почти не меняются

Хлеб «Бородинский» и молоко удивительно стабильны: колебания минимальны, итоговое изменение — в пределах 1%. Яйца, которые недавно были главным инфляционным раздражителем, на этот раз ведут себя тихо: +1,26% за полгода.

Товары-«прыгуны»

Колбаса и пельмени — самые нестабильные позиции. Все из-за поведения отдельных сетей: они периодически выставляют цены вдвое выше конкурентов.

Также ретейлеры активно играют с ценой на туалетную бумагу: то продают по акции, то повышают цены. Например, в одной и той же сети упаковка с 8 рулонами стоила за полгода и меньше 200 рублей, и под 300.

Презервативы выбранной нами марки резко подорожали в июне: +17,5% за один месяц. Причина — одна из сетей подняла цену со 140 до 290 руб., то есть вдвое за месяц. При этом в остальных магазинах ценник остался прежним.

Сколько составила официальная инфляция с начала 2026 года

С начала года цены выросли на 3,15%, сообщил Росстат в конце мая. А за год — на 5,33%.

Но это официальные данные. Если вы спросите случайного прохожего, как, по его мнению, выросли цены за год, он назовет совсем другие значения. Опросы показывают: люди оценивают годовую инфляцию «по ощущениям» в 15,1%. При том эта цифра растет, а вовсе не падает.

Почему инфляция у всех разная

Официальная инфляция, индекс «Теперь вы знаете» и ваша личная инфляция — три разных числа. И все три правильные.

Росстат считает инфляцию по корзине из более чем 500 товаров и услуг. Туда входит все: продукты, одежда, лекарства, услуги ЖКХ, билеты на самолет, туры за рубеж. Если авиабилеты подешевели на 20% — это тянет общий индекс вниз, даже если гречка и молоко подорожали.

Но мы с вами не летаем на самолете каждую неделю и не покупает шубу каждый сезон. Поэтому у каждого из нас своя инфляция. И она вполне может быть выше официальной.

Индекс «Теперь вы знаете» не претендует на звание «настоящей инфляции». Но он показывает, как ведут себя цены на обычные повседневные товары в обычных московских супермаркетах.