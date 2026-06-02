Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 годаУдивительно, но факт
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Как мы считаем индекс «Теперь вы знаете» и что он показал в июне
В первый рабочий день 2026 года мы зафиксировали цены на 17 товаров в четырёх торговых сетях. Это продукты (молоко, хлеб, сыр, бананы и т. п.) и непродовольственные вещи (зубная паста, туалетная бумага, батарейки и другое) — никакой экзотики, только то, что мы с вами покупаем почти каждый день.
Затем в начале каждого месяца мы смотрим, как изменились ценники на эти товары.
Мы выбрали 17 товаров конкретных марок. То есть не просто «сыр Российский», а от одного из производителей. Нам было важно, чтобы каждую позицию можно было найти сразу в четырех московских супермаркетах — «Ленте», «Магните», «Перекрестке», «Дикси».
Цены фиксируем те, по которым товар можно купить по карте лояльности магазина. Некоторые сети не дают скидки по карте, но начисляют кешбэк — это мы не учитывали. Брали только цены, по которым можно купить здесь и сейчас. Если продукт шел по акции, записывали цену с учетом скидки.
В выборку рандомно попали продукты конкретных брендов (для удобства подсчета): молоко «Домик в деревне», бананы 1 кг, яйца «Окские» С0, хлеб Бородинский «Черемушки», чай «Гринфилд» листовой, колбаса «Клинский» докторская, сыр «Брест-Литовск» российский, гречка «Мистраль», макароны «Шебекинские», пельмени «Цезарь», оливки Bonduelle, «Сникерс супер» 80 г, бумага туалетная ZEWA, зубная паста Colgate, презервативы Contex, подгузники Pampers, батарейки GP Super.
Результат за 5 месяцев 2026 года оказался неожиданным. Выбранная нами потребительская корзина с января по июнь подешевела на 4,6% — с 3050 до 2910 рублей.
|Товар
|Цена 12 января
|Цена 1 июня
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|Молоко 3,2%, 950 мл
|124,47
|123,72
|−0,75
|−0,60 %
|Бананы 1 кг
|124,44
|141,22
|+16,78
|+13,48 %
|Яйца С0
|138,97
|140,72
|+1,75
|+1,26 %
|Хлеб «Бородинский» 390 г
|65,74
|65,49
|−0,25
|−0,38 %
|Чай листовой 200 г
|303,72
|292,97
|−10,75
|−3,54 %
|Колбаса «Докторская» 400 г
|331,22
|287,47
|−43,75
|−13,21 %
|Сыр «Российский» 200 г
|189,97
|200,22
|+10,25
|+5,40 %
|Гречка 900 г
|129,97
|121,94
|−8,03
|−6,18 %
|Макароны (рожок полубублик) 450 г
|64,24
|71,74
|+7,50
|+11,68 %
|Пельмени 800 г
|372,47
|376,97
|+4,50
|+1,21 %
|Оливки без косточки 300 г
|172,22
|176,72
|+4,50
|+2,61 %
|Сникерс 80 г
|90,49
|81,74
|−8,75
|−9,67 %
|Туалетная бумага 3-слойная, 8 шт
|234,97
|242,97
|+8,00
|+3,40 %
|Зубная паста 100 мл
|141,22
|145,47
|+4,25
|+3,01 %
|Презервативы 3 шт
|170,72
|203,47
|+32,75
|+19,18 %
|Подгузники (9-15кг) 46 шт
|1 187,22
|1 152,22
|−35,00
|−2,95 %
|Батарейки AA 4шт
|307,47
|262,97
|−44,50
|−14,47 %
|Итого
|3 049,52
|2 909,62
|−139,90
|−4,59 %
Что дорожает
Бананы росли в цене почти непрерывно и довольно сильно: +13,5% с начала года. Лишь в мае случился небольшой откат, в июне цена снова пошла вверх. Макароны прибавили 11,7% — и ни одного месяца со снижением.
Сыр снижался до апреля, затем развернулся: в апреле средняя цена по четырем супермаркетам составляла 175 руб., к июню же выросла до 200 — выше январского уровня на 5,4%.
Что дешевеет
Батарейки планомерно становились доступнее почти каждый месяц: −14,5% за полгода. Возможно, сказалось укрепление рубля: иностранная валюта подешевела примерно на столько же.
Чай дешевел медленно, но стабильно — ни одного месяца с ростом, итог: −3,5%.
Где цены почти не меняются
Хлеб «Бородинский» и молоко удивительно стабильны: колебания минимальны, итоговое изменение — в пределах 1%. Яйца, которые недавно были главным инфляционным раздражителем, на этот раз ведут себя тихо: +1,26% за полгода.
Товары-«прыгуны»
Колбаса и пельмени — самые нестабильные позиции. Все из-за поведения отдельных сетей: они периодически выставляют цены вдвое выше конкурентов.
Также ретейлеры активно играют с ценой на туалетную бумагу: то продают по акции, то повышают цены. Например, в одной и той же сети упаковка с 8 рулонами стоила за полгода и меньше 200 рублей, и под 300.
Презервативы выбранной нами марки резко подорожали в июне: +17,5% за один месяц. Причина — одна из сетей подняла цену со 140 до 290 руб., то есть вдвое за месяц. При этом в остальных магазинах ценник остался прежним.
Сколько составила официальная инфляция с начала 2026 года
С начала года цены выросли на 3,15%, сообщил Росстат в конце мая. А за год — на 5,33%.
Но это официальные данные. Если вы спросите случайного прохожего, как, по его мнению, выросли цены за год, он назовет совсем другие значения. Опросы показывают: люди оценивают годовую инфляцию «по ощущениям» в 15,1%. При том эта цифра растет, а вовсе не падает.
Почему инфляция у всех разная
Официальная инфляция, индекс «Теперь вы знаете» и ваша личная инфляция — три разных числа. И все три правильные.
Росстат считает инфляцию по корзине из более чем 500 товаров и услуг. Туда входит все: продукты, одежда, лекарства, услуги ЖКХ, билеты на самолет, туры за рубеж. Если авиабилеты подешевели на 20% — это тянет общий индекс вниз, даже если гречка и молоко подорожали.
Но мы с вами не летаем на самолете каждую неделю и не покупает шубу каждый сезон. Поэтому у каждого из нас своя инфляция. И она вполне может быть выше официальной.
Индекс «Теперь вы знаете» не претендует на звание «настоящей инфляции». Но он показывает, как ведут себя цены на обычные повседневные товары в обычных московских супермаркетах.