Что дорожает

Бананы росли в цене почти непрерывно и довольно сильно: +13,5% с начала года. Лишь в мае случился небольшой откат, в июне цена снова пошла вверх. Макароны прибавили 11,7% — и ни одного месяца со снижением.

Сыр снижался до апреля, затем развернулся: в апреле средняя цена по четырем супермаркетам составляла 175 руб., к июню же выросла до 200 — выше январского уровня на 5,4%.

Что дешевеет

Батарейки планомерно становились доступнее почти каждый месяц: −14,5% за полгода. Возможно, сказалось укрепление рубля: иностранная валюта подешевела примерно на столько же.

Чай дешевел медленно, но стабильно — ни одного месяца с ростом, итог: −3,5%.

Где цены почти не меняются

Хлеб «Бородинский» и молоко удивительно стабильны: колебания минимальны, итоговое изменение — в пределах 1%. Яйца, которые недавно были главным инфляционным раздражителем, на этот раз ведут себя тихо: +1,26% за полгода.

Товары-«прыгуны»

Колбаса и пельмени — самые нестабильные позиции. Все из-за поведения отдельных сетей: они периодически выставляют цены вдвое выше конкурентов.

Также ретейлеры активно играют с ценой на туалетную бумагу: то продают по акции, то повышают цены. Например, в одной и той же сети упаковка с 8 рулонами стоила за полгода и меньше 200 рублей, и под 300.

Презервативы выбранной нами марки резко подорожали в июне: +17,5% за один месяц. Причина — одна из сетей подняла цену со 140 до 290 руб., то есть вдвое за месяц. При этом в остальных магазинах ценник остался прежним.

Сколько составила официальная инфляция с начала 2026 года

С начала года цены выросли на 3,15%, сообщил Росстат в конце мая. А за год — на 5,33%.

Но это официальные данные. Если вы спросите случайного прохожего, как, по его мнению, выросли цены за год, он назовет совсем другие значения. Опросы показывают: люди оценивают годовую инфляцию «по ощущениям» в 15,1%. При том эта цифра растет, а вовсе не падает.

Почему инфляция у всех разная

Официальная инфляция, индекс «Теперь вы знаете» и ваша личная инфляция — три разных числа. И все три правильные.

Росстат считает инфляцию по корзине из более чем 500 товаров и услуг. Туда входит все: продукты, одежда, лекарства, услуги ЖКХ, билеты на самолет, туры за рубеж. Если авиабилеты подешевели на 20% — это тянет общий индекс вниз, даже если гречка и молоко подорожали.

Но мы с вами не летаем на самолете каждую неделю и не покупает шубу каждый сезон. Поэтому у каждого из нас своя инфляция. И она вполне может быть выше официальной.

Индекс «Теперь вы знаете» не претендует на звание «настоящей инфляции». Но он показывает, как ведут себя цены на обычные повседневные товары в обычных московских супермаркетах.