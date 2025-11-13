Деньги и счастье: можно ли купить радость жизни

Деньги и счастье: можно ли купить радость жизниЧто говорит наука?
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Как бедность влияет на человека
Ученые выяснили, что люди без достаточного количества денег на жизнь чаще сталкиваются с ментальными заболеваниями. Они испытывают хронический стресс, тревогу, ощущают ограниченность возможностей и неуверенность в завтрашнем дне.
Исследования показали, что постоянные денежные проблемы вреднее для здоровья, чем стресс от смерти близкого или развода.
Потеря работы или резкое снижение доходов повышают риск развития тревожного расстройства. Отсутствие доступа к качественному образованию и медицинской помощи может способствовать развитию депрессии.
Почему отсутствие денег так бьет по психике?
Еще в середине XX века психолог Абрахам Маслоу предложил свою знаменитую «пирамиду потребностей». Ее фундамент — это физиологические нужды: еда, вода, сон, кров. Следующая ступень — безопасность: крыша над головой, здоровье, работа, стабильность.
Только удовлетворив и закрыв все базовые потребности, человек может переходить на следующую ступень пирамиды и стремиться к любви, уважению, дружбе и, наконец, к самореализации — тому, что люди часто и называют «счастьем».
Это не просто теория. Когда человек не может закрыть базовые нужды, в его мозге происходят конкретные физиологические изменения. Об этом ТВЗ рассказал Антон Шестаков, врач-психиатр и психотерапевт:
- Если человеку не хватает на базовые нужды, его миндалевидное тело (центр страха в мозге) постоянно активно.
- Надпочечники выбрасывают кортизол — гормон стресса.
- Кортизол буквально блокирует работу префронтальной коры — части мозга, отвечающей за планирование и радость.
- Человек находится в режиме выживания, и счастье физически недоступно.
Почему тогда богатство ≠ счастье
Деньги действительно важны для базового благополучия. Но что происходит, когда человек закрывает свои потребности и его доход продолжает расти? Вероятно, он становится более доволен жизнью? Оказывается, здесь все не так однозначно.
Американка Алисса Мосли выиграла в лотерею. Сразу же она отправилась на шопинг в Париж, где купила несколько брендовых сумок, о которых мечтала. Однако выигрыш не принес ей счастья.
«Я скупила кучу винтажных вещей Chanel и Dior. Каждый день я покупала все больше сумок, одежды и обуви. Но все равно не чувствовала себя счастливой», — признается Алисса.
Девушка рассказала, что чем больше денег она тратила, тем хуже себя чувствовала. Она все также испытывала апатию и внутреннюю пустоту, которую не смогли заполнить дорогие вещи. Теперь Алисса ведет страницу в TikTok, где рассказывает о психологических аспектах реакции на свалившееся на нее богатство.
Психологи уверены: гораздо важнее абсолютного дохода — чувство финансовой стабильности. Уверенность в завтрашнем дне и наличие сбережений приносят больше удовлетворения, чем сиюминутные траты на роскошные товары.
Исследование нобелевского лауреата Дэниела Канемана и экономиста Ангуса Дитона в 2010 году показало, что связь между деньгами и счастьем, конечно, есть, но она имеет предел. Ученые опросили более 400 тысяч американцев и выяснили, что доход выше $75 тысяч в год перестает влиять на радость. То есть «дополнительные деньги» после этой суммы уже не делают человека счастливее «здесь и сейчас».
Это называется механизмом гедонической адаптации — способности человека быстро привыкать к богатству. Он был выявлен еще в прошлом столетии. Повышение дохода вызывает эйфорию на начальном этапе, но затем улучшенные условия становятся «нормой», а эмоциональная удовлетворенность падает.
В дальнейшем люди начинают снова стремиться к следующему улучшению — более дорогому жилью, статусной работе или новой цели. В этом смысле счастье напоминает беговую дорожку: усилия растут, но точка субъективного благополучия остается на месте.
Еще в 1974 году экономист Ричард Истерлин обнаружил странную вещь: долгосрочный экономический рост всей страны не приводил к росту общего уровня счастья. Проще говоря, американцы в 1970-м, живя гораздо богаче, чем в 1946-м, не стали счастливее.
Истерлин объяснял это двумя причинами:
- Счастье — в сравнении. Людей радует не само богатство, а ощущение, что они становятся богаче других. Когда богатеют все, это ощущение пропадает.
- Гедонистическая адаптация. Та самая «беговая дорожка», о которой мы говорили выше: человек быстро привыкает к новому уровню жизни, и он перестает приносить радость.
С этим утверждением согласна кандидат психологических наук Дана Янсон. По ее мнению, деньги — это в первую очередь свобода от страха: за завтрашний день, здоровье детей, возможность реализовать мечты. Однако когда эти базовые потребности удовлетворены и вы можете позволить себе комфортную жизнь, эффект от дальнейшего увеличения дохода начинает ослабевать.
Привыкание играет здесь ключевую роль: то, что сегодня кажется роскошью и источником радости, завтра становится нормой.
Гарвардский профессор Майкл Нортон также опросил более 2 тыс. человек с состоянием от миллиона долларов. Нортон спросил, сколько денег им нужно для счастья. Большинство ответило: «В два-три раза больше, чем есть сейчас».
Нортон уверен, что главная проблема в том, что многие вещи, которые действительно важны в жизни, сложно измерить. Поэтому люди обращаются к параметрам сравнения, которые можно измерить количественно. Деньги — отличный показатель, считает профессор.
На что тратить, чтобы быть счастливее
Психологи едины во мнении: для счастья важна не сумма денег, а то, на что мы их тратим. Деньги приносят больше радости, когда мы покупаем впечатления: путешествия, курсы, билеты на концерты. Вещи стареют и надоедают, а воспоминания о хороших моментах остаются с нами навсегда.
Мы быстро привыкаем к новым вещам и материальным благам. Новый телефон, дорогая сумка или даже автомобиль сначала вызывают восторг, но очень скоро становятся просто частью нашего быта. Они превращаются из «новой» вещи в «мою». И первоначальная радость угасает. Мы принимаем их как должное
К впечатлениям же адаптироваться почти невозможно. Концерт, путешествие, ужин в необычном ресторане — это уникальные события, которые живут в памяти.
Впечатление — это живой организм, уверяет психолог Светлана Аверина. «Оно начинается с предвкушения (планирование поездки вызывает почти такой же восторг, как и сама поездка). Продолжается ярким проживанием (новизна, выброс адреналина, возможно, легкий стресс, который потом станет частью легенды). И, наконец, оно превращается в историю. А история — это социальный капитал. Ее можно пересказывать, переосмысливать, смеяться над неудачами».
Счастье не сводится к цифрам на банковском счете. Хотя деньги и играют в нем важную роль, ключевое значение имеет наше отношение к ним. Истинное финансовое благополучие приходит с ощущением, что это мы управляем деньгами, а не они нами. Это осознанный подход к тратам, сбережениям и инвестициям, когда каждое финансовое решение обдуманно и целенаправленно.
- «Факторы, влияющие на развитие тревожных состояний», Достижения науки и образования, 2024
- «I won the lottery — here's how I learned that money won’t make you happy», New York Post, 2025
- «High income improves evaluation of life but not emotional well-being», Psychological and Cognitive Sciences, 2010
- «The Reason Many Ultrarich People Aren’t Satisfied With Their Wealth», The Atlantic, 2018
- «Финансовые трудности ударили по здоровью сильнее горя от утраты», Naked Science, 2024
- «Счастье в деньгах или в их количестве?», Российская экономическая школа, 2023
- «Не только про деньги: как работает экономика счастья», Высшая школа экономики, 2024
- «Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья», Газета.ру, 2025