Деньги и счастье: можно ли купить радость жизни

Это не просто теория. Когда человек не может закрыть базовые нужды, в его мозге происходят конкретные физиологические изменения. Об этом ТВЗ рассказал Антон Шестаков, врач-психиатр и психотерапевт:

Если человеку не хватает на базовые нужды, его миндалевидное тело (центр страха в мозге) постоянно активно.

Надпочечники выбрасывают кортизол — гормон стресса.

Кортизол буквально блокирует работу префронтальной коры — части мозга, отвечающей за планирование и радость.

Человек находится в режиме выживания, и счастье физически недоступно.

Почему тогда богатство ≠ счастье

Деньги действительно важны для базового благополучия. Но что происходит, когда человек закрывает свои потребности и его доход продолжает расти? Вероятно, он становится более доволен жизнью? Оказывается, здесь все не так однозначно.

Американка Алисса Мосли выиграла в лотерею. Сразу же она отправилась на шопинг в Париж, где купила несколько брендовых сумок, о которых мечтала. Однако выигрыш не принес ей счастья.