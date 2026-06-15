Остановка запрещена. Должна ли экономика всегда расти

Что происходит, когда экономика останавливается

Когда экономика перестает расти, бизнес начинает осторожничать. Не увольняет — но и не нанимает. Не повышает зарплаты, отменяет премии, убирает сверхурочные, откладывает инвестиции.

Каждая компания в отдельности просто подстраховывается. Но в сумме это ощущается по всей экономике — по словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Елены Ганьшиной, именно так стагнация (проще говоря, топтание на одном месте) чаще всего и дает о себе знать рядовому человеку.

Добавьте к этому инфляцию. Если зарплата не растет, а цены за год поднялись на 5% — вы уже беднее, хотя в расчетном листке та же сумма.