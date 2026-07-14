ФНС читает объявления. Почему перепродавать товары «вчерную» стало опасно
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Правда ли налоговая начала облаву на перепродавцов
«Двух моих приятелей, которые занимаются перепродажей ноутбуков, вызвали в налоговую и доначислили им 15 млн рублей НДФЛ», — рассказывает россиянин в разлетевшемся на 300 тыс. просмотров видео. Если верить его истории, столько налоговики насчитали за продажи в 2023—2026 годах без оформления в качестве предпринимателей.
С тем же столкнулся клиент бухгалтера Анастасии Тигровой. «Парень думал, что раз он под профилем физлица, то все шито-крыто, никто не заметит. Но налоговая сейчас массово шерстит площадки с объявлениями. И по запросу они обязаны выгрузить ФНС всю вашу деятельность», — сказала она в коротком видео, которое собрало 90 тыс. просмотров
Однако пока речь о тотальных проверках всех пользователей площадок и каналов с объявлениями не идет, говорят опрошенные «Теперь вы знаете» эксперты. Инспекторы просто стали системно вычислять тех, кто торгует товарами партиями без официального статуса.
Скрытых бизнесменов вычисляли и раньше, но сейчас алгоритмы работают точнее за счет новых каналов связи между сервисами и инспекторами, — объясняет юрист Константин Павленко.
Массовая облава — скорее преувеличение, но риск стал реальнее. ФНС наладила более системный цифровой контроль.
С января 2025 года налоговая эксперимент по обмену данными с российскими цифровыми площадками. Инспекторы получают от них информацию и отправляют предупреждения тем продавцам, которые попали в зону риска, уточняет Кузнецов
В ближайшие полгода цифровой след станет еще прозрачнее. С 1 октября 2026 года российские цифровые платформы будут ежемесячно отправлять инспекторам отчеты о продажах предпринимателей и самозанятых. Скорее всего, при подозрительных сделках площадки начнут передавать информацию и об обычных людях, прогнозирует старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова.
Наконец, с 1 января 2027 года планируют обязать банки отслеживать систематические переводы физлицам.
Если человек получает регулярные платежи, кредитная организация сообщит об этом налоговикам. В группу риска попадут люди с годовым оборотом больше 2,4 рублей без подтвержденных доходов.
Где проходит граница между распродажей своих вещей и бизнесом
Закон дает довольно общие критерии коммерции, поэтому каждый случай инспекторы разбирают индивидуально, учитывая количество и периодичность сделок.
Если вы просто избавляетесь от старого велосипеда, детской коляски или шкафа — инспекторам вы не интересны. Коммерция начинается там, где человек специально закупает партии кроссовок или запчастей ради регулярной перепродажи и постоянной прибыли, объясняет эксперт по налогам и налоговым проверкам, гендиректор компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко.
Риск начинается, когда есть закупка ради перепродажи, массовость, длительность, однотипный ассортимент, регулярные объявления, поставщики, склад, реклама, отзывы, постоянный поток оплат. ФНС должна доказывать это в совокупности, а не по одному объявлению.
Среди дополнительных красных флагов для проверяющих — оформление аккаунта в виде онлайн-витрины, наличие постоянных покупателей, ведение учета и встроенная доставка, — перечисляет Дмитрий Шумейко. Обычная распродажа личного гардероба под эти маркеры не попадает.
Как инспекторы находят скрытых бизнесменов и чем грозят проверки
Налоговики вычисляют теневых коммерсантов по регулярным переводам на банковские карты от разных людей.
У инспекторов есть и другие источники информации. Они мониторят публичные объявления, изучают отзывы покупателей, читают переписки и реагируют на жалобы недовольных клиентов или конкурентов, говорит Шумейко.
Если инспекторы докажут факт незаконной коммерции, они доначислят НДФЛ. При больших оборотах к этому добавят НДС по ставке до 22%.
Если ФНС установит, что переводы на карту представляют собой не подарки, а плату за услуги или товары, получателю грозит штраф за неуплату налога. Это 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40%.
За то, что вы не сдали декларацию 3-НДФЛ, назначат отдельный штраф: 5% от долга за каждый месяц просрочки, но не больше 30% и не меньше 1000 рублей. Сверху накапают ежедневные пени.
Также нарушителя ждет административная ответственность по статье 14.1 КоАП РФ за работу без регистрации. Штраф составит от 500 до 2000 рублей, а при торговле без нужной лицензии проверяющие могут конфисковать товар.
Уголовное дело за незаконное предпринимательство заводят только при крупном ущербе, к обычной бытовой торговле это не относится.
Как продавцам выйти из тени и легализовать свои продажи
Самый простой способ работать честно — оформить самозанятость или открыть ИП. Выбор зависит от того, что именно вы продаете и сколько зарабатываете.
Если вы создаете вещи своими руками или оказываете услуги, вам отлично подойдет налог на профессиональный доход (НПД), говорит Марина Жирова. На этом режиме вы платите 4% с оплат от обычных людей и 6% при работе с компаниями.
При этом вам не придется сдавать декларации, достаточно просто формировать чеки. Главное правило: ваш годовой заработок не должен превышать 2,4 млн рублей, а нанимать сотрудников по трудовому договору нельзя.
Для перепродажи готовых товаров самозанятость не годится, закон прямо исключает такой формат. В этом случае необходимо регистрировать статус индивидуального предпринимателя, чтобы указать нужный вид экономики и выбрать подходящий режим.
Лучше открыть ИП на УСН «доходы» или АУСН «доходы». Первый вариант дешевле по налогам — 6% против 8% налога с оборота, но требует самостоятельного расчета налога и сдачи годовой декларации.
Если у вас есть официальные документы на закупку товаров, которые составляют 70−80% от всей выручки, рассмотрите систему «Доходы минус расходы». Налог составит 15% с разницы между вашим заработком и тратами, подсказывает Нелюбин.