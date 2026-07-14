Деньги
14 июля 2026, 08:00

ФНС читает объявления. Почему перепродавать товары «вчерную» стало опасно

На площадках и в каналах с объявлениями можно продать старую детскую коляску, а можно — партию кроссовок. Для налоговой это две разные ситуации. За вторую реально получить доначисление НДФЛ и штрафы. И этот риск в 2026 году вырос. Рассказываем, как инспекторы отличают расхламление шкафа от теневого бизнеса, как усиливается контроль за перекупщиками и как выгоднее легализоваться.
ФНС читает объявления. Почему перепродавать товары «вчерную» стало опасно

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Правда ли налоговая начала облаву на перепродавцов

«Двух моих приятелей, которые занимаются перепродажей ноутбуков, вызвали в налоговую и доначислили им 15 млн рублей НДФЛ», — рассказывает россиянин в разлетевшемся на 300 тыс. просмотров видео. Если верить его истории, столько налоговики насчитали за продажи в 2023—2026 годах без оформления в качестве предпринимателей.

С тем же столкнулся клиент бухгалтера Анастасии Тигровой. «Парень думал, что раз он под профилем физлица, то все шито-крыто, никто не заметит. Но налоговая сейчас массово шерстит площадки с объявлениями. И по запросу они обязаны выгрузить ФНС всю вашу деятельность», — сказала она в коротком видео, которое собрало 90 тыс. просмотров

Однако пока речь о тотальных проверках всех пользователей площадок и каналов с объявлениями не идет, говорят опрошенные «Теперь вы знаете» эксперты. Инспекторы просто стали системно вычислять тех, кто торгует товарами партиями без официального статуса.

Скрытых бизнесменов вычисляли и раньше, но сейчас алгоритмы работают точнее за счет новых каналов связи между сервисами и инспекторами, — объясняет юрист Константин Павленко.

Массовая облава — скорее преувеличение, но риск стал реальнее. ФНС наладила более системный цифровой контроль.

Владимир Кузнецов
вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству

С января 2025 года налоговая эксперимент по обмену данными с российскими цифровыми площадками. Инспекторы получают от них информацию и отправляют предупреждения тем продавцам, которые попали в зону риска, уточняет Кузнецов

В ближайшие полгода цифровой след станет еще прозрачнее. С 1 октября 2026 года российские цифровые платформы будут ежемесячно отправлять инспекторам отчеты о продажах предпринимателей и самозанятых. Скорее всего, при подозрительных сделках площадки начнут передавать информацию и об обычных людях, прогнозирует старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова.

Наконец, с 1 января 2027 года планируют обязать банки отслеживать систематические переводы физлицам.

Если человек получает регулярные платежи, кредитная организация сообщит об этом налоговикам. В группу риска попадут люди с годовым оборотом больше 2,4 рублей без подтвержденных доходов.

Где проходит граница между распродажей своих вещей и бизнесом

Закон дает довольно общие критерии коммерции, поэтому каждый случай инспекторы разбирают индивидуально, учитывая количество и периодичность сделок.

Если вы просто избавляетесь от старого велосипеда, детской коляски или шкафа — инспекторам вы не интересны. Коммерция начинается там, где человек специально закупает партии кроссовок или запчастей ради регулярной перепродажи и постоянной прибыли, объясняет эксперт по налогам и налоговым проверкам, гендиректор компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко.

Риск начинается, когда есть закупка ради перепродажи, массовость, длительность, однотипный ассортимент, регулярные объявления, поставщики, склад, реклама, отзывы, постоянный поток оплат. ФНС должна доказывать это в совокупности, а не по одному объявлению.

Владимир Кузнецов

Среди дополнительных красных флагов для проверяющих — оформление аккаунта в виде онлайн-витрины, наличие постоянных покупателей, ведение учета и встроенная доставка, — перечисляет Дмитрий Шумейко. Обычная распродажа личного гардероба под эти маркеры не попадает.

Как инспекторы находят скрытых бизнесменов и чем грозят проверки

Налоговики вычисляют теневых коммерсантов по регулярным переводам на банковские карты от разных людей.

У инспекторов есть и другие источники информации. Они мониторят публичные объявления, изучают отзывы покупателей, читают переписки и реагируют на жалобы недовольных клиентов или конкурентов, говорит Шумейко.

Если инспекторы докажут факт незаконной коммерции, они доначислят НДФЛ. При больших оборотах к этому добавят НДС по ставке до 22%.

Если ФНС установит, что переводы на карту представляют собой не подарки, а плату за услуги или товары, получателю грозит штраф за неуплату налога. Это 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40%.

Дмитрий Нелюбин
эксперт бухгалтерского сервиса «Кнопка»

За то, что вы не сдали декларацию 3-НДФЛ, назначат отдельный штраф: 5% от долга за каждый месяц просрочки, но не больше 30% и не меньше 1000 рублей. Сверху накапают ежедневные пени.

Также нарушителя ждет административная ответственность по статье 14.1 КоАП РФ за работу без регистрации. Штраф составит от 500 до 2000 рублей, а при торговле без нужной лицензии проверяющие могут конфисковать товар.

Уголовное дело за незаконное предпринимательство заводят только при крупном ущербе, к обычной бытовой торговле это не относится.

Как продавцам выйти из тени и легализовать свои продажи

Самый простой способ работать честно — оформить самозанятость или открыть ИП. Выбор зависит от того, что именно вы продаете и сколько зарабатываете.

Если вы создаете вещи своими руками или оказываете услуги, вам отлично подойдет налог на профессиональный доход (НПД), говорит Марина Жирова. На этом режиме вы платите 4% с оплат от обычных людей и 6% при работе с компаниями.

При этом вам не придется сдавать декларации, достаточно просто формировать чеки. Главное правило: ваш годовой заработок не должен превышать 2,4 млн рублей, а нанимать сотрудников по трудовому договору нельзя.

Для перепродажи готовых товаров самозанятость не годится, закон прямо исключает такой формат. В этом случае необходимо регистрировать статус индивидуального предпринимателя, чтобы указать нужный вид экономики и выбрать подходящий режим.

Лучше открыть ИП на УСН «доходы» или АУСН «доходы». Первый вариант дешевле по налогам — 6% против 8% налога с оборота, но требует самостоятельного расчета налога и сдачи годовой декларации.

Дмитрий Нелюбин

Если у вас есть официальные документы на закупку товаров, которые составляют 70−80% от всей выручки, рассмотрите систему «Доходы минус расходы». Налог составит 15% с разницы между вашим заработком и тратами, подсказывает Нелюбин.

Как усиливается цифровой контроль со стороны ФНС
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