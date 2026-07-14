Правда ли налоговая начала облаву на перепродавцов

«Двух моих приятелей, которые занимаются перепродажей ноутбуков, вызвали в налоговую и доначислили им 15 млн рублей НДФЛ», — рассказывает россиянин в разлетевшемся на 300 тыс. просмотров видео. Если верить его истории, столько налоговики насчитали за продажи в 2023—2026 годах без оформления в качестве предпринимателей.

С тем же столкнулся клиент бухгалтера Анастасии Тигровой. «Парень думал, что раз он под профилем физлица, то все шито-крыто, никто не заметит. Но налоговая сейчас массово шерстит площадки с объявлениями. И по запросу они обязаны выгрузить ФНС всю вашу деятельность», — сказала она в коротком видео, которое собрало 90 тыс. просмотров

Однако пока речь о тотальных проверках всех пользователей площадок и каналов с объявлениями не идет, говорят опрошенные «Теперь вы знаете» эксперты. Инспекторы просто стали системно вычислять тех, кто торгует товарами партиями без официального статуса.

Скрытых бизнесменов вычисляли и раньше, но сейчас алгоритмы работают точнее за счет новых каналов связи между сервисами и инспекторами, — объясняет юрист Константин Павленко.