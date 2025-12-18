Роман Речкин объяснил, что программа автоматически пометит бизнес как нарушителя, если:

компания работает более чем с 35 самозанятыми;

каждый такой работник получает от 35 тысяч рублей в месяц;

сотрудничество длится более 3 месяцев.

доход от этой компании составляет 90% заработка человека.

Эксперты прогнозируют: в 2026 году работодатели в России будут реже прикрывать обычные трудовые отношения оформлением людей как самозанятых. Таких случаев станет как минимум на 10% меньше, считает executive-коуч Ольга Асадчая. Всё из-за повышенного внимания ФНС.

IT-специалисты и фрилансеры

Высокие доходы, работа из удаленных локаций и иностранные контракты наверняка привлекут внимание инспекторов.

Юрий Мирзоев предупреждает: ФНС учится отслеживать не только переводы через зарубежные платежные системы, но и операции с криптовалютой.

Граждане с расходами не по доходам

Если официальная зарплата — чуть выше МРОТ, но гражданин покупает дорогой автомобиль, квартиру или регулярно летает на курорты, это тоже триггер для системы.