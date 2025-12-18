Деньги
18 декабря 2025, 13:47

ФНС закручивает гайки: кого из россиян налоговики точно проверят в 2026 году

И пригласят на «душеспасительные беседы»
Многие привыкли думать: «Я маленький человек, мои копейки налоговой не интересны». Долгое время так и было — инспекторы гонялись за рыбами покрупнее. Но ситуация меняется, говорят опрошенные нами эксперты. Разбираемся вместе с юристами, кому в 2026 году наверняка придется выходить из тени.
ФНС закручивает гайки: кого из россиян налоговики точно проверят в 2026 году

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Почему гайки закручивают и почему это не «просто пугалки»

Если коротко: государству нужны деньги. Бюджет дефицитный, экономика замедляется, прибыль бизнеса падает. В таких условиях налоговая служба вынуждена искать резервы везде, где только можно, говорит партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.

Крупный бизнес уже находится под плотным колпаком, и взять с него что-то сверх имеющегося сложно. Поэтому фокус внимания ФНС смещается. Теперь под прицел попадают малый и средний бизнес, самозанятые и обычные граждане (физлица).

Бюджетам нужны дополнительные доходы, и ужесточение налогового администрирования — быстрый способ их получить без изменений в законодательстве.

Юрий Мирзоев
гендиректор юридической компании «Митра»

Кроме того, налоговая продвинулась на пути к тотальной цифровизации и передаче функций контроля алгоритмам. Машине все равно, с кого взыскивать недоимку — с завода-гиганта или с арендодателя «однушки».

Статистика 2025 года это подтверждает: гражданам и малому бизнесу массово доначисляют налоги и штрафы.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Кому приготовиться: список кандидатов на проверку налоговой в 2026 году

Арендодатели жилья

Это, пожалуй, самая массовая и уязвимая категория. Управляющий партнер юридической фирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев описывает схему поиска неплательщиков, которая уже доступна инспекторам:

  1. Реестр недвижимости. Система видит, у кого в собственности больше одного объекта. Если у вас две квартиры, вероятность, что вторая сдается, крайне высока.
  2. Банковские выписки. Анализ счетов показывает регулярные ежемесячные поступления от одних и тех же людей.
  3. Если платежей нет (берут наличными), инспекторы могут прийти по адресу и побеседовать с жильцами или соседями. «Выгораживать наймодателя станут немногие», — уверен юрист.

Объявление — тоже улика. Глава ФНС прямо сказал, что инспекторы будут рассматривать такие публикации как доказательство предпринимательской активности.

Как государство хочет поссорить жильца и хозяина

Также ФНС предлагает ввести налоговый вычет для арендаторов. Если вы снимаете жилье официально, государство вернет часть денег. Но для этого нужно «сдать» договор в налоговую. Это создает конфликт интересов: квартирант хочет сэкономить и требует договор, а хозяин хочет скрыть доход.

Самозанятые и их «работодатели»

Государство видит, что бизнес часто подменяет реальные трудовые отношения договорами с самозанятыми, чтобы экономить на взносах. В 2026 году гайки здесь закрутят максимально.

15 млн

— столько в России самозанятых. Менее чем за год их количество увеличилось на четверть.

Роман Речкин объяснил, что программа автоматически пометит бизнес как нарушителя, если:

  • компания работает более чем с 35 самозанятыми;
  • каждый такой работник получает от 35 тысяч рублей в месяц;
  • сотрудничество длится более 3 месяцев.
  • доход от этой компании составляет 90% заработка человека.

Эксперты прогнозируют: в 2026 году работодатели в России будут реже прикрывать обычные трудовые отношения оформлением людей как самозанятых. Таких случаев станет как минимум на 10% меньше, считает executive-коуч Ольга Асадчая. Всё из-за повышенного внимания ФНС.

IT-специалисты и фрилансеры

Высокие доходы, работа из удаленных локаций и иностранные контракты наверняка привлекут внимание инспекторов.

Юрий Мирзоев предупреждает: ФНС учится отслеживать не только переводы через зарубежные платежные системы, но и операции с криптовалютой.

Граждане с расходами не по доходам

Если официальная зарплата — чуть выше МРОТ, но гражданин покупает дорогой автомобиль, квартиру или регулярно летает на курорты, это тоже триггер для системы.

ФНС умеет отслеживать расхождение доходов и расходов. При существенном расхождении, а также при регулярном внесении наличных есть риск попасть под более пристальное внимание регулятора.

Владимир Шалаев
адвокат, партнер компании «Правовая группа»

Малый бизнес, особенно на маркетплейсах

Дробление бизнеса и мутные схемы при работе на «упрощенке» (УСН) тоже останутся в фокусе.

В отношении бизнеса внимание будет приковано к алкогольному рынку, строительному бизнесу и перевозкам.

Владислав Варшавский
управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры»

Торговые площадки (Ozon, Wildberries и другие) фактически получают функции «налоговых агентов». Государство делегирует им полномочия следить за тем, чтобы продавцы не дробили бизнес и честно платили налоги, отметил Роман Речкин.

Чем вооружена налоговая: от ИИ до банковских секретов

ФНС России сегодня — одна из самых технологичных структур в стране, и ее возможности по поиску нарушителей растут с каждым годом.

Искусственный интеллект и большие данные

Главный инструмент налоговиков — программы АИС «Налог-3» и АСК НДС-2. Эти системы работают 24/7. Они автоматически анализируют цепочки движения товаров и денег, сравнивают показатели бизнеса со средними по отрасли.

«В "ручном" режиме неплательщиков давно уже никто не ищет», — отмечает Роман Речкин. Система сама находит аномалии и формирует уведомления.

Неудивительно, что налоговая постоянно сокращает персонал. Например, 15 лет назад в территориальных налоговых органах (ТНО) работало 162 000 человек. Сейчас — 118 000. К марту 2026 года их должно остаться 100 000, по информации СМИ.

Банки как агенты контроля

Банковская тайна де-факто перестала быть препятствием для фискальных органов. Банки давно выполняют функции агентов контроля.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Юрий Мирзоев приводит пример работы алгоритмов: если у ИП на упрощенке («доходы минус расходы») минимальные обороты по кассе, но при этом на личную карту регулярно поступают крупные переводы, система отметит это как подозрительную активность.

В зоне особого риска — регулярное внесение наличных на счет. Государство стремится сузить сферу наличных расчетов, и попытки обойти цифровой контроль через кэш будут вызывать вопросы.

Роман Речкин и вовсе ждет, что государство может запретить расчеты наличными по крупным сделкам (покупка недвижимости, автомобилей). Недавно это уже сделали в Узбекистане: там за нал не купить даже алкоголь и табак.

Тотальная интеграция баз данных

Налоговая служба объединила в одну сеть огромные массивы информации. Инспекторы видят данные из:

  • реестра ЗАГС (кто кому родственник);
  • Росреестра (недвижимость);
  • систем маркировки товаров («Честный знак»);
  • онлайн-касс;
  • систем «Платон» (перевозки) и «Меркурий» (продукция животного происхождения).

Владислав Варшавский уверен: технологичность ФНС уже не вызывает сомнений даже у скептиков. Налоговики видят экономику насквозь. Осталось совсем немного «слепых зон», но и они постепенно исчезают.

Метод «мягкой силы»

Несмотря на мощь технологий, основной инструмент работы с гражданами и малым бизнесом в 2026 году — это не карательные рейды, а информирование.

Если вы в «зоне риска», сначала вам просто напомнят, что за вами следят.

Юрий Мирзоев объясняет: налогоплательщикам будут приходить уведомления с требованием объяснить источники доходов. Цель — превентивная. Государству выгоднее, чтобы вы испугались и заплатили сами, чем тратить ресурсы на суды и проверки.

По мнению Евгения Тимофеева, кампания будет массовой. Большинству будет достаточно одного «письма счастья» или вызова в налоговую на «душеспасительную беседу», чтобы начать платить.

Скорее всего, человеку предложат добровольно доплатить налоги и пени за прошлые годы (начиная с 2023-го).

Несговорчивых ждет штраф — 40% от недоимки.

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