ФНС закручивает гайки: кого из россиян налоговики точно проверят в 2026 годуИ пригласят на «душеспасительные беседы»
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Почему гайки закручивают и почему это не «просто пугалки»
Если коротко: государству нужны деньги. Бюджет дефицитный, экономика замедляется, прибыль бизнеса падает. В таких условиях налоговая служба вынуждена искать резервы везде, где только можно, говорит партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.
Крупный бизнес уже находится под плотным колпаком, и взять с него что-то сверх имеющегося сложно. Поэтому фокус внимания ФНС смещается. Теперь под прицел попадают малый и средний бизнес, самозанятые и обычные граждане (физлица).
Бюджетам нужны дополнительные доходы, и ужесточение налогового администрирования — быстрый способ их получить без изменений в законодательстве.
Кроме того, налоговая продвинулась на пути к тотальной цифровизации и передаче функций контроля алгоритмам. Машине все равно, с кого взыскивать недоимку — с завода-гиганта или с арендодателя «однушки».
Статистика 2025 года это подтверждает: гражданам и малому бизнесу массово доначисляют налоги и штрафы.
Кому приготовиться: список кандидатов на проверку налоговой в 2026 году
Арендодатели жилья
Это, пожалуй, самая массовая и уязвимая категория. Управляющий партнер юридической фирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев описывает схему поиска неплательщиков, которая уже доступна инспекторам:
- Реестр недвижимости. Система видит, у кого в собственности больше одного объекта. Если у вас две квартиры, вероятность, что вторая сдается, крайне высока.
- Банковские выписки. Анализ счетов показывает регулярные ежемесячные поступления от одних и тех же людей.
- Если платежей нет (берут наличными), инспекторы могут прийти по адресу и побеседовать с жильцами или соседями. «Выгораживать наймодателя станут немногие», — уверен юрист.
Объявление — тоже улика. Глава ФНС прямо сказал, что инспекторы будут рассматривать такие публикации как доказательство предпринимательской активности.
Также ФНС предлагает ввести налоговый вычет для арендаторов. Если вы снимаете жилье официально, государство вернет часть денег. Но для этого нужно «сдать» договор в налоговую. Это создает конфликт интересов: квартирант хочет сэкономить и требует договор, а хозяин хочет скрыть доход.
Самозанятые и их «работодатели»
Государство видит, что бизнес часто подменяет реальные трудовые отношения договорами с самозанятыми, чтобы экономить на взносах. В 2026 году гайки здесь закрутят максимально.
— столько в России самозанятых. Менее чем за год их количество увеличилось на четверть.
Роман Речкин объяснил, что программа автоматически пометит бизнес как нарушителя, если:
- компания работает более чем с 35 самозанятыми;
- каждый такой работник получает от 35 тысяч рублей в месяц;
- сотрудничество длится более 3 месяцев.
- доход от этой компании составляет 90% заработка человека.
Эксперты прогнозируют: в 2026 году работодатели в России будут реже прикрывать обычные трудовые отношения оформлением людей как самозанятых. Таких случаев станет как минимум на 10% меньше, считает executive-коуч Ольга Асадчая. Всё из-за повышенного внимания ФНС.
IT-специалисты и фрилансеры
Высокие доходы, работа из удаленных локаций и иностранные контракты наверняка привлекут внимание инспекторов.
Юрий Мирзоев предупреждает: ФНС учится отслеживать не только переводы через зарубежные платежные системы, но и операции с криптовалютой.
Граждане с расходами не по доходам
Если официальная зарплата — чуть выше МРОТ, но гражданин покупает дорогой автомобиль, квартиру или регулярно летает на курорты, это тоже триггер для системы.
ФНС умеет отслеживать расхождение доходов и расходов. При существенном расхождении, а также при регулярном внесении наличных есть риск попасть под более пристальное внимание регулятора.
Малый бизнес, особенно на маркетплейсах
Дробление бизнеса и мутные схемы при работе на «упрощенке» (УСН) тоже останутся в фокусе.
В отношении бизнеса внимание будет приковано к алкогольному рынку, строительному бизнесу и перевозкам.
Торговые площадки (Ozon, Wildberries и другие) фактически получают функции «налоговых агентов». Государство делегирует им полномочия следить за тем, чтобы продавцы не дробили бизнес и честно платили налоги, отметил Роман Речкин.
Чем вооружена налоговая: от ИИ до банковских секретов
ФНС России сегодня — одна из самых технологичных структур в стране, и ее возможности по поиску нарушителей растут с каждым годом.
Искусственный интеллект и большие данные
Главный инструмент налоговиков — программы АИС «Налог-3» и АСК НДС-2. Эти системы работают 24/7. Они автоматически анализируют цепочки движения товаров и денег, сравнивают показатели бизнеса со средними по отрасли.
«В "ручном" режиме неплательщиков давно уже никто не ищет», — отмечает Роман Речкин. Система сама находит аномалии и формирует уведомления.
Неудивительно, что налоговая постоянно сокращает персонал. Например, 15 лет назад в территориальных налоговых органах (ТНО) работало 162 000 человек. Сейчас — 118 000. К марту 2026 года их должно остаться 100 000, по информации СМИ.
Банки как агенты контроля
Банковская тайна де-факто перестала быть препятствием для фискальных органов. Банки давно выполняют функции агентов контроля.
Юрий Мирзоев приводит пример работы алгоритмов: если у ИП на упрощенке («доходы минус расходы») минимальные обороты по кассе, но при этом на личную карту регулярно поступают крупные переводы, система отметит это как подозрительную активность.
В зоне особого риска — регулярное внесение наличных на счет. Государство стремится сузить сферу наличных расчетов, и попытки обойти цифровой контроль через кэш будут вызывать вопросы.
Роман Речкин и вовсе ждет, что государство может запретить расчеты наличными по крупным сделкам (покупка недвижимости, автомобилей). Недавно это уже сделали в Узбекистане: там за нал не купить даже алкоголь и табак.
Тотальная интеграция баз данных
Налоговая служба объединила в одну сеть огромные массивы информации. Инспекторы видят данные из:
- реестра ЗАГС (кто кому родственник);
- Росреестра (недвижимость);
- систем маркировки товаров («Честный знак»);
- онлайн-касс;
- систем «Платон» (перевозки) и «Меркурий» (продукция животного происхождения).
Владислав Варшавский уверен: технологичность ФНС уже не вызывает сомнений даже у скептиков. Налоговики видят экономику насквозь. Осталось совсем немного «слепых зон», но и они постепенно исчезают.
Метод «мягкой силы»
Несмотря на мощь технологий, основной инструмент работы с гражданами и малым бизнесом в 2026 году — это не карательные рейды, а информирование.
Если вы в «зоне риска», сначала вам просто напомнят, что за вами следят.
Юрий Мирзоев объясняет: налогоплательщикам будут приходить уведомления с требованием объяснить источники доходов. Цель — превентивная. Государству выгоднее, чтобы вы испугались и заплатили сами, чем тратить ресурсы на суды и проверки.
По мнению Евгения Тимофеева, кампания будет массовой. Большинству будет достаточно одного «письма счастья» или вызова в налоговую на «душеспасительную беседу», чтобы начать платить.
Скорее всего, человеку предложат добровольно доплатить налоги и пени за прошлые годы (начиная с 2023-го).
Несговорчивых ждет штраф — 40% от недоимки.