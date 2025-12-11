В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

В Узбекистане запретили покупку алкоголя и недвижимости за наличные

В Узбекистане запретили покупку ряда вещей за наличные. Соответствующий указ президента Шавката Мирзиеева опубликован в Национальной базе данных законодательства республики.

В рамках борьбы с теневой экономикой с 1 апреля 2026 года запрещено покупать алкоголь, табак, недвижимость, машины и товары дороже 25 миллионов сумов (около 160 тысяч рублей) за наличные. Приобрести эту продукцию можно с использованием безналичных платежей или QR-кодов.

Кроме того, под ограничения в бывшей республике СССР попадут оплата услуг госорганов, оплата пользования электричеством, газом и водой, продажа бензина и иные категории товаров.

Как ранее отмечали в «Общественной потребительской инициативе», Узбекистан входит в число в топ-стран, через которые осуществляется теневой импорт товаров в Россию. Поставки по так называемым «карго-схемам» (подразумевают упрощенные или обходные логистические цепочки) составляют около 811,9-1,23 триллиона рублей. Как правило, речь идет о товарах, которые российские предприниматели выбирают на китайских B2B- и B2C-площадках.