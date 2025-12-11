Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 11 декабря 2025Экономика

В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

В Узбекистане запретили покупку алкоголя и недвижимости за наличные
Вячеслав Агапов

Фото: MckPhotoBox / Shutterstock / Fotodom

В Узбекистане запретили покупку ряда вещей за наличные. Соответствующий указ президента Шавката Мирзиеева опубликован в Национальной базе данных законодательства республики.

В рамках борьбы с теневой экономикой с 1 апреля 2026 года запрещено покупать алкоголь, табак, недвижимость, машины и товары дороже 25 миллионов сумов (около 160 тысяч рублей) за наличные. Приобрести эту продукцию можно с использованием безналичных платежей или QR-кодов.

Кроме того, под ограничения в бывшей республике СССР попадут оплата услуг госорганов, оплата пользования электричеством, газом и водой, продажа бензина и иные категории товаров.

Как ранее отмечали в «Общественной потребительской инициативе», Узбекистан входит в число в топ-стран, через которые осуществляется теневой импорт товаров в Россию. Поставки по так называемым «карго-схемам» (подразумевают упрощенные или обходные логистические цепочки) составляют около 811,9-1,23 триллиона рублей. Как правило, речь идет о товарах, которые российские предприниматели выбирают на китайских B2B- и B2C-площадках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Иностранные наемники начали расторгать контракты с ВСУ после одного решения командования

    Раскрыты детали об эпицентре взрыва в жилом доме в Волгоградской области

    Раскрыто решение о переводе Битцевского маньяка

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok