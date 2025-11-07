Объем теневого импорта в Россию оценили

ОПИ: Годовой объем теневого импорта в Россию товаров достигает $10–15 млрд

Годовой объем теневого импорта в Россию товаров достигает 10–15 миллиардов долларов. Так уровень оценили в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ), сообщает «Коммерсантъ».

Поставки по так называемым «карго-схемам» (подразумевают упрощенные или обходные логистические цепочки — прим.) составляют порядка 811,9— 1,23 триллиона рублей. Как правило, речь о товарах, которые российские предприниматели выбирают на китайских B2B- и B2C-площадках — Alibaba, 1688.com, Taobao и Pinduoduo, которые поставляют грузы без посредников и оформления пакета сопроводительных документов. Услуги оплачиваются наличными, через счета физических лиц или ориентированные на них платежные системы.

Теневые поставки могут везти преимущественно грузовиками напрямую из Китая, через Казахстан и Киргизию или через Узбекистан и частично через Армению. Товары оформляются как «личные посылки» или «некоммерческие партии».

Как заявил заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев, серая схема поставок обходится в среднем на 20–30 процентов дешевле. Президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская добавляет, что такие поставки осуществляются быстрее, что важно в предновогодний сезон.

В сентябре 2025 года импорт одежды и аксессуаров из Китая в Россию упал более чем на четверть. За первый месяц осени КНР поставила в РФ одежды и аксессуаров на 447,5 миллиона долларов — отгрузки упали на 27 процентов месяц к месяцу и на 9 процентов — в сравнении с прошлым годом. Объемы импорта с января по сентябрь снизились на 4 процента в годовом выражении.