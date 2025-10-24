Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:04, 24 октября 2025Экономика

В Россию стали меньше возить китайской одежды

Статслужба КНР: Импорт одежды и аксессуаров в Россию в сентябре упал на 25 %
Вячеслав Агапов

Фото: Vasilii Smirnov / Globallookpress.com

В сентябре 2025 года импорт одежды и аксессуаров из Китая в Россию упал более чем на четверть. О том, что в страну стали возить меньше одежды, со ссылкой на китайскую статслужбу сообщает РИА Новости.

За первый месяц осени КНР поставила в РФ одежды и аксессуаров на 447,5 миллиона долларов — отгрузки упали на 27 процентов месяц к месяцу и на 9 процентов — в сравнении с прошлым годом. Объемы импорта с января по сентябрь снизились на 4 процента в годовом выражении.

Чаще всего поставляли женские костюмы, платья, юбки, брюки, шорты и другую базовую одежду. Объемы импорта составили 48,6 миллиона долларов. Также поставляли свитеры и кардиганы (39,5 миллиона долларов), носочно-чулочные изделия и галстуки (36,2 миллиона), женскую верхнюю одежду (21,1 миллиона), мужские костюмы, брюки, комбинезоны и тому подобное (19,8 миллиона). Отгрузки обуви и головных уборов оценили в 197,3 миллиона долларов.

Кроме того, с начала 2025 года Китай резко увеличил поставки косметики в Россию. С января по сентябрь импорт китайской косметики, кроме той, что используется для маникюра и педикюра, вырос в 1,6 раза, до 115,4 миллиона долларов. Сильнее всего выросли поставки средств для волос (рост составил 2,2 раза, объемы увеличились до 18,8 миллиона долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости