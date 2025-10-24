В Россию стали меньше возить китайской одежды

Статслужба КНР: Импорт одежды и аксессуаров в Россию в сентябре упал на 25 %

В сентябре 2025 года импорт одежды и аксессуаров из Китая в Россию упал более чем на четверть. О том, что в страну стали возить меньше одежды, со ссылкой на китайскую статслужбу сообщает РИА Новости.

За первый месяц осени КНР поставила в РФ одежды и аксессуаров на 447,5 миллиона долларов — отгрузки упали на 27 процентов месяц к месяцу и на 9 процентов — в сравнении с прошлым годом. Объемы импорта с января по сентябрь снизились на 4 процента в годовом выражении.

Чаще всего поставляли женские костюмы, платья, юбки, брюки, шорты и другую базовую одежду. Объемы импорта составили 48,6 миллиона долларов. Также поставляли свитеры и кардиганы (39,5 миллиона долларов), носочно-чулочные изделия и галстуки (36,2 миллиона), женскую верхнюю одежду (21,1 миллиона), мужские костюмы, брюки, комбинезоны и тому подобное (19,8 миллиона). Отгрузки обуви и головных уборов оценили в 197,3 миллиона долларов.

Кроме того, с начала 2025 года Китай резко увеличил поставки косметики в Россию. С января по сентябрь импорт китайской косметики, кроме той, что используется для маникюра и педикюра, вырос в 1,6 раза, до 115,4 миллиона долларов. Сильнее всего выросли поставки средств для волос (рост составил 2,2 раза, объемы увеличились до 18,8 миллиона долларов).