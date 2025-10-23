Госстат КНР: В январе-сентябре Китай увеличил поставки косметики в РФ в 1,6 раза

С начала 2025 года Китай резко увеличил поставки косметики в Россию. Об этом со ссылкой на данные Госстата КНР сообщает РИА Новости.

С января по сентябрь импорт китайской косметики, кроме той, что используется для маникюра и педикюра, вырос в 1,6 раза, до 115,4 миллиона долларов.

Популярнее всего на рынке стали китайские средства для ухода за кожей (61,9 миллиона долларов), средства для гигиены полости рта (34 миллиона долларов), для макияжа глаз (21,1 миллиона долларов) и губ (20,3 миллиона долларов). Сильнее всего выросли поставки средств для волос (рост составил 2,2 раза, объемы увеличились до 18,8 миллиона долларов).

За три квартала Россия поднялась с девятого на пятое мест среди основных покупателей китайской косметики. Сейчас ее опережают США (707,4 миллиона долларов), Великобритания (246,1 миллиона долларов), Индонезия (211,6 миллиона долларов) и Нидерланды (123,5 миллиона долларов).

По данным таможенников КНР, с начала года поставки продукции китайских производителей робототехники в Россию выросли в январе-сентябре на 25 процентов в годовом выражении. Стоимость экспорта более чем 3,2 тысячи роботов, среди которых в основном промышленные и технические устройства, увеличилась за девять месяцев на восемь процентов, до 67,8 миллиона долларов.