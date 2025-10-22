Китай увеличил поставки роботов в Россию

Китай в 2025 году нарастил экспорт роботов в Россию на 25 %, до 3,2 тысячи штук

Поставки продукции китайских производителей робототехники в Россию выросли в январе-сентябре на 25 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает ТАСС.

Стоимость экспорта более чем 3,2 тысячи роботов, среди которых в основном промышленные и технические устройства, увеличилась за девять месяцев на восемь процентов, до 67,8 миллиона долларов.

В целом товарооборот Москвы и Пекина в указанный период сократился на 9,4 процента. В том числе Китай снизил на 8,1 процента закупки российской нефти.

Как стало известно 22 октября, богатейший житель планеты Илон Маск пообещал, что после того, как роботы и искусственный интеллект заберут себе все рабочие места, «работать будет не обязательно». По словам миллиардера, например, можно будет сосредоточиться на выращивании овощей вместо того, чтобы покупать их в магазине.