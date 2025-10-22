Маск предсказал исчезновение всех рабочих мест из-за роботов

Маск заявил, что благодаря роботам в будущем можно будет не работать

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предсказал, что в будущем людям не придется работать. Об этом он заявил в X.

Глава корпораций SpaceX и Tesla отреагировал на сообщение о том, что компания Amazon собралась заменить 600 тысяч сотрудников роботами. «Я вам всем говорил, что рабочие места исчезнут, но все смеялись и говорили, что я истеричка», — заметил инвестор Джейсон Калаканис. В ответ Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы заберут себе все рабочие места.

«Работать будет не обязательно», — отметил Маск. По его мнению, благодаря роботам в будущем люди смогут заниматься любимыми делами. В качестве примера предприниматель привел выращивание овощей вместо того, чтобы покупать их в магазине.

Маск неоднократно предсказывал, что человекоподобные роботы избавят людей от труда и забот. «Машины перевернут наше представление об экономике. Робот сможет делать в основном все, что люди не хотят делать», — описывал гуманоида Tesla Optimus Илон Маск в 2022 году.

В начале октября источники издания The Information рассказали, что корпорация Tesla остановила производство роботов Optimus. Так, при создании машин возникла проблема с роботизированными руками — самой технически сложной деталью гуманоидов Tesla.