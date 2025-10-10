Наука и техника
Роботам Tesla не хватило рук

The Information: Tesla остановила выпуск роботов Optimus из-за проблем с руками
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Tesla остановила производство роботов Optimus из-за проблем. Об этом сообщает издание The Information.

В марте глава компании Илон Маск заявлял, что сможет выпустить 5000 единиц роботов в концу 2025 года. Источники рассказали, что Tesla не сможет достичь амбициозной цели и пересмотрела свои планы. Более того — вероятно, в этом году фирма больше не выпустит ни одного робота.

Проблема заключается в манипуляторах, которых не хватает для выпуска машин. Специалисты объяснили, что роботизированные руки — самая технически сложная деталь гуманоидов Tesla. Существуют проблемы с предплечьями, которые не устраивают инженеров. Также разработка Optimus приостановилась из-за того, что создатель робота Милан Ковач в июне покинул корпорацию Маска.

Источники The Information рассказали, что сотрудники Tesla в частных беседах начинают сомневаться, нужен ли компании человекоподобный робот, так как технические сложности и трудозатраты при его разработке огромны. Однако часть произведенных машин уже используют на заводах — так, гуманоиды сортируют аккумуляторы для электромобилей.

В начале октября пионер робототехники Родни Брукс рассказал, почему роботы-гуманоиды обречены на провал. По его словам, передвигающиеся на двух ногах машины не обладают достаточной ловкостью.

