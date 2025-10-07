Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:24, 7 октября 2025Наука и техника

Роботов-гуманоидов обрекли на провал

Ученый Брукс предсказал полное исчезновение человекоподобных роботов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пионер робототехники Родни Брукс рассказал, почему роботы-гуманоиды обречены на провал. Эссе «Почему современные гуманоиды не учатся ловкости» опубликовано на сайте исследователя.

Сооснователь компаний iRobot и Rethink Robotics, а также ученый Массачусетского технологического института (MIT) заявил, что ловкость является главной проблемой современных роботов. Брукс считает, что Tesla, Figure AI и другие фирмы вкладывают миллиарды в создание человекоподобных роботов, однако подобные машины никогда не смогут стать такими же ловкими и проворными, как человек.

Брукс заметил, что роботов можно научить с помощью больших языковых моделей (LLM) распознавать речь или анализировать изображения — потому что эти умения можно представить в виде структурированных наборов данных. Однако нельзя сделать машину подвижной и ловкой, просто показывая ей какие-то видеоролики. По словам исследователя, Tesla миллиардера Илона Маска заявляет о прорыве в создании роботов, однако «без чувствительных сенсорных датчиков и надежного ручного управления любая демонстрация возможностей становится не большим, чем шоу».

Брукс заметил, что передвигающиеся на двух ногах машины, при этом не обладающие ловкостью, станут опасными для людей. Как предсказал робототехник, в будущем люди откажутся от идеи, что робот обязательно должен быть похожим на человека, и машины останутся с колесами, сложными манипуляторами, присосками и камерами.

В начале октября Маск в соцсети Х показал, как разработанный компанией Tesla гуманоидный робот Optimus изучает приемы кунг-фу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли в свет вместе

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости