Илон Маск пообещал создать армию роботов

Илон Маск запланировал создать легион из 5 тысяч роботов Optimus в 2025 году

Глава корпорации Tesla Илон Маск запланировал создать 5 тысяч роботов Optimus до конца 2025 года. Это стало известно в ходе стрима, который предприниматель провел в X.

Во время трансляции, посвященной квартальному отчету Tesla, Маск рассказал о прогрессе в создании роботов Optimus. Миллиардер заявил, что до конца года его компания должна выпустить 5 тысяч роботов. «Я скажу, что мы преуспеваем, если получим половину из 10 тысяч единиц. Но даже 5 тысяч роботов — это размер римского легиона», — отметил Маск. Легион в Древнем Риме в разное время состоял из 2-10 тысяч воинов.

«Я думаю, мы буквально построим легион: по крайней мере один легион роботов в этом году, а затем, возможно, 10 легионов в следующем году», — пообещал Илон Маск. Таким образом, Маск намерен произвести до 50 тысяч роботов Optimus, сформировав своеобразную «армию».

Предприниматель подчеркнул, что создание роботов — совершенно новый для Tesla бизнес, поэтому компания совершает ошибки. При этом Маск назвал своих роботов самым ценным активом Tesla. По его мнению, сложно оценить производство, которое позволяет создавать «разумных гуманоидных роботов, способных ориентироваться в реальности и выполнять задачи по запросу».

Ранее в Bloomberg узнали, что компания Tesla отозвала в США все произведенные и проданные ею за первые 15 месяцев автомобили Cybertruck из-за проблемы безопасности. Оказалось, что один процент из 46 096 пикапов, которые будут отозваны, имеют опасный дефект.