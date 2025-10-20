Китай сократил закупки российской нефти

Импорт российской нефти КНР сократился в 2025 году на 8,1 %

Китай сократил в январе-сентябре импорт российской нефти на 8,1 процента, до 74,04 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на таможенников КНР сообщает ТАСС.

Стоимость поставок уменьшилась в отчетный период на 21 процент, до 37,55 миллиарда долларов. При этом, несмотря на сокращение закупок, РФ остается ключевым поставщиком углеводородов в Китай, обгоняя по этому показателю Саудовскую Аравию (59,52 миллиона тонн), Малайзию (51,23 миллиона тонн), Ирак (49,28 миллиона тонн) и других поставщиков.

В 2024 году КНР снизила импорт российской нефти на 1,3 процента, до 108,47 миллиона тонн. По итогам пяти месяцев 2025-го его темпы падали на 12,7 процента.

В целом за девять месяцев текущего года товарооборот РФ и Китая сократился на 9,4 процента. После двух рекордных лет эксперты ожидают снижения объема двусторонней торговли с почти 245 миллиардов долларов примерно до 225 миллиардов.