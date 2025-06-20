Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:14, 20 июня 2025Экономика

Китай снизил закупки российской нефти

Таможня КНР: Поставки российской нефти упали почти на 13 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

За пять месяцев 2025 года Китай купил у России 40,763 миллиона тонн нефти. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Достигнутый показатель оказался на 12,7 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении поставки оцениваются более чем в 21 миллиард долларов. В январе-мае эта сумма была на 24,44 процента больше.

В последний весенний месяц этого года Китай импортировал 8,38 миллиона тонн российской нефти, что оказалось на 5,95 процента меньше, чем в мае 2024 года.

В конце мая выяснилось, что Китай не стал принимать танкер с 2,1 миллиона баррелей премиальной российской нефти. Причиной такого поведения китайской стороны оказались опасения вторичных санкций США. Кроме того, сказывается падение потребности в этом энергоносителе.

Кроме того, в борьбе за китайский рынок с Россией начала конкурировать Малайзия, которая вышла на второе место по поставкам этого углеводорода в КНР, потеснив таким образом Саудовскую Аравию.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о применении США ядерного оружия по Ирану

    В Киргизии попросили особого подхода к детям мигрантов в России

    Кайли Дженнер снялась в латексном наряде с откровенным декольте

    В Сербии пообещали бороться за возвращение российских спортсменов

    Врачи разрешили мужчине с редким заболеванием есть только три продукта

    Российский военкор ответил назвавшему членов «Русской общины» нацистами помощнику Кадырова

    Охлаждение российской экономики описали словами «это больно»

    В России использовали собак для обнаружения дронов

    Одна страна Европы захотела возобновить прямые рейсы в Россию

    Повреждение здания Microsoft иранской ракетой попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости