Китай снизил закупки российской нефти

Таможня КНР: Поставки российской нефти упали почти на 13 процентов

За пять месяцев 2025 года Китай купил у России 40,763 миллиона тонн нефти. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Достигнутый показатель оказался на 12,7 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении поставки оцениваются более чем в 21 миллиард долларов. В январе-мае эта сумма была на 24,44 процента больше.

В последний весенний месяц этого года Китай импортировал 8,38 миллиона тонн российской нефти, что оказалось на 5,95 процента меньше, чем в мае 2024 года.

В конце мая выяснилось, что Китай не стал принимать танкер с 2,1 миллиона баррелей премиальной российской нефти. Причиной такого поведения китайской стороны оказались опасения вторичных санкций США. Кроме того, сказывается падение потребности в этом энергоносителе.

Кроме того, в борьбе за китайский рынок с Россией начала конкурировать Малайзия, которая вышла на второе место по поставкам этого углеводорода в КНР, потеснив таким образом Саудовскую Аравию.