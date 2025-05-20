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08:10, 20 мая 2025Экономика

У России появился новый конкурент в сфере поставок нефти в Китай

Россия в 2025 году сократила поставки нефти в Китай на 14,2 %, до 32,38 млн тонн
Дмитрий Воронин

Фото: Pixabay

Россия за первые четыре месяца текущего года сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2 процента, до 32,38 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

В денежном выражении объем экспорта российских углеводородов в направлении ведущего торгового партнера страны снизился еще сильнее — на 23,9 процента, до 17,08 миллиарда долларов.

РФ продолжает лидировать среди поставщиков нефти Пекину, но у нее в этом списке появился новый главный конкурент. Нарастив поставки в январе-апреле почти в полтора раза, (на 48,3 процента) на второе место с 26,29 миллиона тонн вышла Малайзия, оттеснившая на третью позицию Саудовскую Аравию, чей нефтяной экспорт в Китай также упал, хотя и не столь резко как у РФ — на 1,9 процента, до 25,63 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что снижение поставок нефти из России в Китай в январе-феврале составило 12,6 процента. В Пекине признают, что закупкам мешают санкции Запада, затрудняющие финансовые связи с РФ.

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