Россию и Китай призвали выполнить невыполнимую миссию

Бизнесмен Сунь Тяньшу: России и Китаю необходима цифровая торговля

На сессии ЦИПР-2025, посвященной российско-китайскому бизнес-диалогу, обсудили перспективы сотрудничества двух сторон в деловой сфере. По словам одного из участников мероприятия, главы b2b-платформы цифровой торговли «Кифа» Сунь Тяньшу, выход взаимодействия на новый уровень является невыполнимой миссией, которую сторонам все же нужно выполнить. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бизнесмен напомнил, что с 1992 года товарооборот России и Китая вырос более чем в 42 раза — с 5,8 до почти 245 миллиардов долларов, что является «грандиозным успехом и светлым достижением». Также он отметил, что в 2017-м Москва и Пекин одновременно начали реализовывать стратегию, связанную с цифровой экономикой и обе стороны получили за прошедшие годы «очень хорошие плоды» такой политики. При этом, хотя структуры экономики двух стран хорошо дополняют друг друга, цифровизация на их торговлю особо не повлияла, и все осталось примерно как 10 лет назад. Выражаясь метафорически, Сунь Тяньшу подчеркнул, что предприниматели сейчас занимаются трансграничной торговлей, словно ловя такси рукой на улице, а не заказывая его через приложение, как давно принято делать.

«Очень много барьеров, очень много препятствий», — высказался он, отметив, что представителям РФ и КНР необходима цифровая торговля. Речь, по словам спикера, идет не о таких новых технологиях, ведь тот же искусственный интеллект начали применять в военной сфере еще с 80-х годов прошлого века. Миссию сделать российско-китайскую торговлю удобной он в шутку назвал невыполнимой и, вспомнив одноименный фильм, призвал привести ее к «прозрачности, открытости и эффективности» для каждого участника.

Согласно данным, которые привел выступавший на сессии вице-президент, директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров, в структуре ВВП Китая, который все еще находится в стадии цифровой трансформации, сегодня более 45 процентов добавленной стоимости приносит именно цифровая экономика.

С января по апрель 2025 года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 7,5 процента. В 2024-м он хоть и вырос до рекордных уровней, но рост показателя существенно затормозился из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями.

В связи с возникающими затруднениями стороны используют различные схемы, позволяющие исключить соответствующие риски. Например, в КНР стали создавать для работы с российскими импортерами отдельные юрлица.