Торговле России и Китая предсказали сокращение

Аналитик Мильчакова: В 2025-м торговля РФ и Китая может снизиться до $225 млрд

В 2025 году товарооборот России и Китая может снизиться до 225 миллиардов долларов. Сокращение взаимной торговли двух стран предсказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным таможенного управления КНР, за 9 месяцев 2025 года товарооборот России и Китая достиг 163,62 миллиард долларов (минус 9,4 процента в сравнении с прошлым годом). Сокращение товарооборота объяснили снижением импорта китайских товаров до 73,6 миллиарда долларов (минус 11 процентов), а также уменьшением поставок из РФ в соседнюю страну до 90,05 миллиарда (минус 7,7 процента).

Россия поставляет Китаю в основном минеральное сырье, главным образом, нефть и газ, в свою очередь, закупая у Китая автомобили, комплектующие, бытовую технику, электронику и промышленное оборудование

«Возможно, что сокращение импорта из Китая связано с сокращением в России спроса в целом на импортные товары из-за высокой инфляции, а сокращение импорта Китаем российского сырья может быть связано, главным образом, с замедлением китайской экономики и сложностями с проведением взаимных расчетов и платежей из-за санкций. Мы ожидаем, что по итогам 2025 года товарооборот РФ и Китая может снизиться до 225 миллиардов», — пояснила Мильчакова.

Замглавы Минпромторга Алексей Груздев призвал не ждать «столь яркой динамики» двусторонней торговли, как в предыдущие несколько лет из-за усиления санкционного давления США, рисков вторичных ограничений для финансовых организаций азиатской страны, проблем с обслуживанием платежей российских контрагентов и удорожания логистики.