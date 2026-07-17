Как правильно посчитать окупаемость перехода на газ

Переводить цены на стеле заправки в прямую выгоду — ошибка. Двигатель расходует газа на 15–25% больше, чем бензина. Причина в физике: газ выделяет меньше тепла и энергии при сгорании, поэтому мотору нужно больше топлива для привычной работы.

Плюс ко всему, двигатель все равно прогревается на бензине. На некоторых автомобилях бортовой компьютер также впрыскивает бензин на высоких оборотах, чтобы защитить мотор от перегрева.

Из потенциальной экономии нужно сразу вычесть солидные суммы на покупку оборудования, легализацию и сервис. Монтаж пропановой системы обойдется в сумму от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, рассказали опрошенные «Теперь вы знаете» эксперты.