Налог при покупке

Покупатель НДФЛ не платит. Наоборот, при соблюдении условий он может получить имущественный вычет по расходам на квартиру и отдельно по ипотечным процентам.

Вычет относится только к фактически понесенным расходам. Если часть цены оплатили материнским капиталом, из бюджета или деньгами работодателя, эту часть в вычет не включают.

При покупке у супруга, родителя, ребенка, брата или сестры вычет также обычно не дают, поскольку стороны считаются взаимозависимыми.

Налог при получении квартиры в подарок

Если даритель — близкий родственник или член семьи, получатель не платит НДФЛ. Родство лучше подтвердить документами, если налоговая запросит пояснения.

Если квартиру подарил человек, который не входит в круг близких родственников, получатель должен задекларировать доход. ФНС рассчитывает налоговую базу по кадастровой стоимости квартиры на 1 января года, когда зарегистрировали переход права.

Для налоговых резидентов применяются ставки 13% к части дохода до 2,4 млн рублей и 15% к превышению этого порога.

Налог при наследовании

Само наследство не облагается НДФЛ. Это правило действует и для ипотечной квартиры.

Налог может возникнуть позже, если наследник быстро продаст квартиру. Для унаследованного жилья минимальный срок владения составляет три года, причем ФНС считает его со дня смерти наследодателя, а не с даты регистрации права в ЕГРН.

Налог после раздела квартиры при разводе

Если супруги делят совместно нажитую квартиру по соглашению, брачному договору или решению суда, сам переход квартиры одному из них обычно не создает дохода.

Налоговая поясняет, что при таком разделе имущество лишь меняет режим с совместного на единоличный.

Если один супруг продает или дарит другому свою личную квартиру (не общую), то налоги считаются по обычным правилам:

при продаже — как при обычной купле-продаже;

при дарении — как при обычном дарении.

Частые вопросы о переоформлении квартиры с ипотекой

Можно ли переписать ипотеку на сына, дочь или родителей?

Подать заявление в банк можно, но требовать замены заемщика на родственника нельзя. Банк сам решает, допускает ли такую схему его программа и подходит ли новый человек по доходу и кредитной истории.

Если банк не переводит долг на родственника, практическая альтернатива — оформить на него новый кредит или рефинансирование и за счет этих денег закрыть прежнюю ипотеку.

В чем разница между переводом долга и цессией

При переводе долга меняется должник. При цессии меняется кредитор — тот, кому должны деньги. Заемщик не может оформить цессию и таким образом назначить вместо себя другого плательщика.

Если собственник квартиры меняется, а кредит продолжает действовать, ипотека обычно сохраняется.

Новый владелец получает квартиру с обременением и становится залогодателем, но заемщиком становится только после отдельного согласования с банком.

Можно ли переоформить квартиру с ипотекой, которую покупали с материнским капиталом?

Да, но нужно выделить доли детям, получить согласие банка и органов опеки. Процедура сложнее, чем обычная.