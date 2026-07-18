Как переоформить ипотечную квартиру на себя — после покупки, дарения или по наследствуНюансы, о которых узнают слишком поздно
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Что значит переоформить ипотечную квартиру на себя
Переоформить ипотечную квартиру на себя — значит стать единственным собственником жилья и единственным ответчиком по кредиту. Пока ипотека не погашена, квартира находится в залоге у банка, поэтому меняется не только право собственности, но и обязательства по кредиту.
Три сценария переоформления ипотечной квартиры
|Сценарий
|Что происходит с квартирой
|Согласие банка
|Что происходит с долгом
|Покупка
|Право переходит покупателю
|Обычно нужно, пока действует залог
|Старый кредит погашают, переводят на покупателя или закрывают новым кредитом
|Дарение
|Право безвозмездно переходит одаряемому
|Нужно, если договор ипотеки не установил исключение
|Само дарение долг не переводит
|Наследство
|Право переходит принявшему наследство
|Для принятия наследства не нужно
|Долги переходят в пределах стоимости наследственного имущества
Почему без согласия банка не обойтись
Здесь действуют два разных правила.
Первое касается квартиры. Пока она находится в залоге, собственник может продать или подарить ее с согласия банка, если договор об ипотеке не предусматривает другой порядок.
Второе касается кредита. Заменить должника можно только с согласия кредитора: закон прямо требует получить его согласие на перевод долга.
То есть собственник не может сам решить, что теперь за ипотеку будет платить супруг, ребенок или покупатель. Для банка новый должник — новый кредитный риск, поэтому его доходы и кредитную историю проверят почти так же, как при выдаче обычной ипотеки.
Пока ипотека не погашена, квартира находится в залоге у банка. Поэтому фактически необходимо переоформить не только право собственности, но и обязательства по кредитному договору. Без согласия банка подобная сделка в большинстве случаев невозможна.
Как переоформить ипотечную квартиру на себя при покупке
На практике для покупателя возможны три основных варианта.
Вариант 1. Купить квартиру после погашения ипотеки продавца
Вы перечисляете часть цены на погашение долга продавца. После этого банк снимает обременение, а Росреестр регистрирует квартиру на вас.
Важно, чтобы деньги не передавались продавцу безусловно. Расчеты обычно выстраивают так, чтобы одна часть суммы ушла банку на закрытие кредита, а оставшаяся — продавцу после регистрации перехода права или выполнения других согласованных условий.
Для этого можно прибегнуть к аккредитиву или эскроу-счету. Конкретную схему нужно согласовать с банком.
Аккредитив — это банковская услуга, при которой деньги покупателя замораживаются на специальном счете. Банк передает их продавцу только после выполнения оговоренных условий — например, пока Росреестр не зарегистрирует, что квартира теперь оформлена на покупателя. Если сделка срывается, банк вернет ему деньги назад.
Счет эскроу — это почти то же самое, но деньги хранятся на счете у третьей стороны (эскроу-агента) до момента, когда все условия сделки выполнены. Сейчас эскроу-счета активно используют в долевом строительстве, чтобы застройщики не исчезали с деньгами дольщиков, оставив им недострой.
Вариант 2. Принять на себя ипотечный долг продавца
В этом случае вы становитесь одновременно собственником квартиры и новым заемщиком.
Банк заново оценит вас как заемщика. Обычно он проверяет:
- подтвержденный доход;
- место работы и стаж;
- кредитную историю;
- действующие кредиты и лимиты по картам;
- показатель долговой нагрузки;
- соответствие внутренним требованиям банка.
Это самый сложный этап, потому что банк может вам отказать в кредите. Но даже если согласится, он не обязан сохранять ставку и остальные условия ипотеки, которые были актуальны для прежнего владельца квартиры.
Совет юриста: до решения банка не брать новые кредиты, не тратить много с кредитки. Также полезно заранее прописать в предварительном договоре купли-продажи, что задаток возвращается полностью, если банк откажет в одобрении сделки.
В своей практике я сталкивался с ситуацией, когда покупатель передал продавцу задаток, рассчитывая оформить перевод ипотечного кредита на себя. Во время проверки выяснилось, что он взял еще автокредит. Из-за увеличившейся долговой нагрузки банк отказал в переоформлении ипотеки. Сделка сорвалась, а сторонам пришлось урегулировать вопрос с уже переданными деньгами.
Вариант 3. Взять новую ипотеку и закрыть кредит продавца
Вы оформляете собственную ипотеку, а банк направляет часть кредита на погашение долга продавца. Как только старая ипотека закроется, вы получите права собственности, а квартира перейдет в залог новому банку.
Схема может потребовать участия двух банков, если ипотека продавца и ваш новый кредит оформлены в разных организациях.
Переоформление при дарении
Принять ипотечную квартиру в подарок можно только с согласия банка.
При этом долг не перейдет на вас автоматически: заемщиком останется даритель, если банк отдельно не согласует его замену на вас.
Проблема в том, что без перехода ипотеки на вас возможность сохранить квартиру продолжит зависеть от того, как другой человек платит по кредиту.
Важно: при серьезной просрочке по ипотеке банк сможет обратить взыскание на квартиру, хотя она уже принадлежит вам.
Перед подписанием договора уточните в банке две вещи:
- согласен ли банк на переход квартиры к вам;
- кто после сделки будет отвечать по кредиту — прежний заемщик или вы.
Договор дарения недвижимости нужно удостоверить у нотариуса.
Почему банк может не согласовать дарение
Банк может отказать, если усомнится в законности сделки.
Договор дарения может быть признан ничтожным, если он изначально оказался мнимым — даритель планировал сохранить жилье в своем владении и пользовании, а договор, по сути, фиктивный.
Также банк откажет, если:
- дарение скрывает куплю-продажу;
- даритель недееспособен или находился под давлением;
- нет согласия супруга дарителя;
- есть признаки мошенничества.
Переоформление квартиры с ипотекой на наследника — порядок и сроки
После смерти заемщика квартира и долг переходят к наследникам. Принять квартиру без долга нельзя. Но можно полностью отказаться от наследства.
Срок для принятия наследства — шесть месяцев со дня смерти наследодателя.
Если наследники не заявились в срок, имущество считается выморочным и переходит государству.
Порядок такой:
- Наследник обращается к нотариусу по месту жительства умершего.
- Подает заявление о принятии наследства.
- Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.
- С регистрацией перехода права в Росреестре наследник становится собственником и заемщиком.
Важно:
- Наследники отвечают по долгам умершего в пределах стоимости наследственного имущества.
- Если наследников несколько, они становятся солидарными должниками.
Что происходит со страховкой после смерти заемщика
Если жизнь заемщика была застрахована, после его смерти страховая компания погашает кредит сама. Наследники получают квартиру без долга.
Важные нюансы:
- Страховая выплата идет банку, а не наследникам.
- Выплата зависит от условий договора — полное или частичное покрытие.
- Страховой случай должен наступить в период действия полиса.
- Наследники должны уведомить страховую компанию в сроки, установленные договором.
Случаи, когда страховая не выплатит:
- Самоубийство.
- Смерть в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
- Смерть при совершении преступления.
- Если у человека были скрытые заболевания, не указанные при оформлении полиса.
Как вывести созаемщика при разводе
Самый частый сценарий при разводе — бывшие супруги договариваются, что ипотеку закрывает тот, кто остается в квартире.
Что нужно сделать в таком случае:
- Обратиться в банк до любых других действий. Нотариальное соглашение о разделе имущества не обязывает банк исключить созаемщика.
- Пройти проверку платежеспособности. Оставшийся заемщик должен подтвердить доход, достаточный для самостоятельного обслуживания кредита.
- Заключить дополнительное соглашение с банком о замене заемщика или выводе созаемщика.
- Зарегистрировать изменения в Росреестре — если меняется состав залогодателей.
В практике был такой случай: бывшие супруги договорились, что квартира полностью остается жене, а муж выходит из числа заемщиков. Банк отказался исключать его, поскольку доход второго заемщика, то есть бывшей жены, оказался недостаточным. Формально квартира осталась за одним супругом, а обязанность по кредиту продолжили нести оба.
Если дохода одного супруга недостаточно, банк может предложить:
- оставить обоих созаемщиков;
- добавить другого платежеспособного созаемщика, если бывшие супруги с ним договорятся, а банку он подойдет;
- оформить кредит на новых условиях;
- продать квартиру и погасить ипотеку.
Важно: даже если банк согласился вывести созаемщика из кредитного договора, это не автоматически лишает его права собственности на квартиру. Нужно отдельно оформить переход доли — через дарение, продажу или раздел имущества.
Какие документы понадобятся для переоформления
Единого списка для всех банков нет: кредитор вправе запросить дополнительные бумаги.
Но почти во всех случаях банк попросит ваш паспорт, заявление, кредитный договор, свежую выписку из ЕГРН и документы о доходах.
|Ситуация
|Документы по сделке
|Что дополнительно подтвердить банку
|Покупка ипотечной квартиры
|Проект договора купли-продажи; справка об остатке долга; согласованная схема расчетов
|Доход, занятость и кредитную нагрузку покупателя — если он принимает долг или оформляет новую ипотеку
|Получение квартиры в подарок
|Проект договора дарения; документы о родстве — если они важны для налога; нотариальные документы
|Согласие банка на смену собственника; доход получателя — если долг переводят на него
|Квартира после развода
|Свидетельство о разводе; соглашение о разделе имущества, брачный договор или судебное решение
|Доход супруга, который остается единственным заемщиком; согласие банка на вывод второго заемщика
|Замена или добавление родственника-заемщика
|Документ, объясняющий основание изменений, если его требует банк
|Паспорт, СНИЛС, доход, занятость и кредитную историю нового заемщика или созаемщика
|Наследование ипотечной квартиры
|Свидетельство о смерти; документы о родстве; свидетельство о праве на наследство
|Состав наследников; сведения о долге; документы по страховке жизни, если она была оформлена
Отдельно могут понадобиться согласие супруга, разрешение органа опеки, отчет об оценке и новый страховой полис. Это зависит от состава собственников, условий сделки и требований конкретного банка.
Как зарегистрировать переход права и снять обременение
После согласования с банком и подписания договора нужно зарегистрировать переход права собственности в Росреестре.
Сроки регистрации:
- через «Госуслуги» или сайт Росреестра срок рассмотрения может достигать семи рабочих дней;
- при подаче через МФЦ процедура занимает до девяти рабочих дней.
Нужно также заплатить госпошлину. После регистрации нужно проверить в выписке:
- кто указан собственником;
- правильно ли указаны доли;
- кто указан залогодержателем;
- сохранилось ли обременение;
- нет ли новых ограничений.
Если кредит полностью погашен, регистрационную запись об ипотеке Росреестр погашает в течение трех рабочих дней после получения необходимых документов.
Если долг еще есть, ипотеку не снимают. В ЕГРН регистрируют смену собственника, залогодателя или иные изменения по схеме банка.
Почему банк может отказать
По словам юриста Марчела, в 2026 году банки обращают внимание в первую очередь на уровень подтвержденного дохода нового заемщика, показатель долговой нагрузки, качество кредитной истории.
Основные причины отказа
|Причина
|Пояснение
|Недостаточный доход
|Новый заемщик не тянет платеж самостоятельно
|Плохая кредитная история
|Просрочки, испорченный кредитный рейтинг
|Высокая долговая нагрузка
|Новые кредиты, открытые лимиты по картам
|Изменение финансового положения
|Оформление других кредитов во время рассмотрения заявки
|Несоответствие объекта
|Квартира не подходит под требования банка
|Сомнения в законности сделки
|Признаки мнимого или притворного дарения
Отдельно банк оценивает саму сделку и квартиру. Основанием для отказа могут стать неполные документы, спор между супругами, нарушение прав ребенка, проблемы с объектом залога или признаки оспоримой сделки.
Что грозит за сделку без согласия банка
Если собственник продаст или подарит заложенную квартиру без необходимого согласия, банк может оспорить сделку либо потребовать досрочно погасить долг и обратить взыскание на квартиру.
Если стороны без банка договорятся, что кредит теперь платит другой человек, должник по договору не изменится. Для банка отвечать продолжит тот, кто указан в кредитном договоре.
Сколько стоит переоформление
Расходы зависят от схемы сделки, кадастровой стоимости квартиры, региона и тарифов нотариуса и банка.
|Статья расходов
|Сумма
|Госпошлина за регистрацию права
|4000 ₽ (до 20 млн)
|Госпошлина за регистрацию ипотеки
|1000 ₽
|Госпошлина за смену залогодержателя
|2000 ₽
|Услуги нотариуса (при необходимости)
|5000–15 000 ₽
|Услуги юриста (при необходимости)
|10 000–50 000 ₽
Какие налоги возникают при переоформлении квартиры с ипотекой
Налог зависит от основания перехода права собственности, а не от самой ипотеки.
|Ситуация
|Нужно ли платить НДФЛ новому владельцу
|Покупка квартиры
|Нет. Покупатель не получает доход, а тратит деньги. Если он раньше не использовал право на имущественный вычет, то может вернуть часть НДФЛ с расходов на покупку и с уплаченных ипотечных процентов. Вычет не дают при покупке у взаимозависимого близкого родственника и в некоторых других случаях.
|Квартира в подарок от близкого родственника
|Нет. НДФЛ не возникает у супругов, родителей и детей, бабушек, дедушек и внуков, а также полнородных и неполнородных братьев и сестер.
|Квартира в подарок от другого человека
|Да. Получатель должен подать 3-НДФЛ и заплатить налог с кадастровой стоимости квартиры. Даритель НДФЛ не платит, потому что не получает дохода.
|Квартира по наследству
|Нет. Получение наследства НДФЛ не облагается независимо от родства. Нотариальный тариф за свидетельство — это расход, а не налог на доход.
|Квартира после раздела имущества супругов
|Обычно нет. При разделе совместно нажитого имущества между супругами или бывшими супругами у них не возникает облагаемого дохода.
|Замена или добавление заемщика без перехода права собственности
|Нет. Изменение кредитного договора само по себе не считается получением дохода или покупкой квартиры.
Налог при покупке
Покупатель НДФЛ не платит. Наоборот, при соблюдении условий он может получить имущественный вычет по расходам на квартиру и отдельно по ипотечным процентам.
Вычет относится только к фактически понесенным расходам. Если часть цены оплатили материнским капиталом, из бюджета или деньгами работодателя, эту часть в вычет не включают.
При покупке у супруга, родителя, ребенка, брата или сестры вычет также обычно не дают, поскольку стороны считаются взаимозависимыми.
Налог при получении квартиры в подарок
Если даритель — близкий родственник или член семьи, получатель не платит НДФЛ. Родство лучше подтвердить документами, если налоговая запросит пояснения.
Если квартиру подарил человек, который не входит в круг близких родственников, получатель должен задекларировать доход. ФНС рассчитывает налоговую базу по кадастровой стоимости квартиры на 1 января года, когда зарегистрировали переход права.
Для налоговых резидентов применяются ставки 13% к части дохода до 2,4 млн рублей и 15% к превышению этого порога.
Налог при наследовании
Само наследство не облагается НДФЛ. Это правило действует и для ипотечной квартиры.
Налог может возникнуть позже, если наследник быстро продаст квартиру. Для унаследованного жилья минимальный срок владения составляет три года, причем ФНС считает его со дня смерти наследодателя, а не с даты регистрации права в ЕГРН.
Налог после раздела квартиры при разводе
Если супруги делят совместно нажитую квартиру по соглашению, брачному договору или решению суда, сам переход квартиры одному из них обычно не создает дохода.
Налоговая поясняет, что при таком разделе имущество лишь меняет режим с совместного на единоличный.
Если один супруг продает или дарит другому свою личную квартиру (не общую), то налоги считаются по обычным правилам:
- при продаже — как при обычной купле-продаже;
- при дарении — как при обычном дарении.
Частые вопросы о переоформлении квартиры с ипотекой
Можно ли переписать ипотеку на сына, дочь или родителей?
Подать заявление в банк можно, но требовать замены заемщика на родственника нельзя. Банк сам решает, допускает ли такую схему его программа и подходит ли новый человек по доходу и кредитной истории.
Если банк не переводит долг на родственника, практическая альтернатива — оформить на него новый кредит или рефинансирование и за счет этих денег закрыть прежнюю ипотеку.
В чем разница между переводом долга и цессией
При переводе долга меняется должник. При цессии меняется кредитор — тот, кому должны деньги. Заемщик не может оформить цессию и таким образом назначить вместо себя другого плательщика.
Если собственник квартиры меняется, а кредит продолжает действовать, ипотека обычно сохраняется.
Новый владелец получает квартиру с обременением и становится залогодателем, но заемщиком становится только после отдельного согласования с банком.
Можно ли переоформить квартиру с ипотекой, которую покупали с материнским капиталом?
Да, но нужно выделить доли детям, получить согласие банка и органов опеки. Процедура сложнее, чем обычная.