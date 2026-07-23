Купил бы Уоррен Баффетт российские акции после их падения? Вердикт аналитиковПора ли покупать против толпы?
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Почему Баффетт предлагает покупать, когда страшно
Цитату Баффетта считают выражением идеи инвестировать «против толпы». Суть подхода, если упростить, состоит в том, чтобы действовать противоположно преобладающим рыночным настроениям.
- Когда на рынке паника (медвежий тренд): большинство инвесторов в страхе распродают активы, из-за чего цены падают ниже реальной стоимости компаний. Значит, настало время покупать.
- Когда на рынке эйфория (бычий тренд): все верят в бесконечный рост, покупают акции, из-за чего цены «перегреваются» (образуется пузырь). Это повод зафиксировать прибыль и уйти с рынка, чтобы обезопасить себя от риска обвала.
Уоррен Баффетт — один из самых успешных и известных инвесторов в истории, глава холдинга Berkshire Hathaway. В отличие от многих участников списков Forbes, он сколотил многомиллиардное состояние исключительно на фондовом рынке. За феноменальное чутье и способность находить перспективные активы он получил прозвище «Оракул из Омахи».
В основе его метода лежит стоимостное инвестирование. Баффетт не пытается угадать, куда пойдет график завтра. Вместо этого он покупает фундаментально сильный и понятный бизнес, который временно торгуется ниже своей реальной стоимости. Кризисы, обвалы и всеобщую панику на биржах легендарный инвестор считает не поводом для страха, а сезоном больших скидок.
Рынок часто бывает нерационален. Эмоции (страх и жадность) заставляют людей принимать глупые решения. Тот, кто способен отключить эмоции и объективно оценивать бизнес в моменты общей паники, получает лучшую цену и, соответственно, самую высокую доходность в будущем.
Однако этот подход требует стальных нервов, ведь психологически очень тяжело покупать активы, когда цена на них падает — и непонятно, когда это закончится.
Как бы сейчас поступил Баффетт, если бы инвестировал в Россию
Баффетт вряд ли начал бы покупать акции только потому, что они дешевели 19 недель подряд, говорят опрошенные нами специалисты по фондовому рынку.
Баффетт не призывает покупать любой актив только потому, что его цена сильно упала. Страх других инвесторов может создавать возможности, но сам по себе не является инвестиционным аргументом. Акции многих компаний падают совершенно заслуженно — вслед за ухудшением операционных и финансовых результатов.
Однозначно Баффетт бы тщательно взвесил риски. А их на российском рынке немало.
В первую очередь инвесторы боятся эскалации в геополитике и того, что экономика не сможет расти на фоне высокой ключевой ставки и трудностей с топливом. В том числе этими страхами эксперты объясняют текущее падение рынка.
Баффетт неоднократно говорил, что предпочитает отказаться от вложений, если не может просчитать вероятность и последствия крупных рисков, а геополитические события относятся именно к таким труднооцениваемым факторам. С другой стороны, любая инвестиция — это вопрос цены. И цена акций уже отражает риски в значительной степени.
Сейчас российский рынок как раз соответствует тому, что Баффетт исторически искал — низкие мультипликаторы и генерирующие прибыль компании. Но в то же время он считал, что скидка должна компенсировать не только цикл, но и риск. А сейчас уровень рисков остается повышенным.
На российском рынке Баффетт действовал бы предельно осторожно и жестко отбирал бумаги, полагают эксперты. Он, скорее всего, не покупал бы весь рынок, а искал лишь компании, котировки которых снизились значительно сильнее, чем их фундаментальная стоимость.
Какие акции Баффетт мог бы добавить в портфель
Один из главных принципов Баффетта — покупать понятный бизнес:
- с предсказуемым и устойчивым денежным потоком;
- занимающий значительную долю рынка,
- без больших долгов;
- с понятной дивидендной политикой, которая соблюдается.
Если абстрагироваться от геополитических рисков, которые трудно просчитать, то на российском рынке акций можно найти немало компаний, подходящих под эти критерии, полагает Наталья Малых.
Вероятнее всего, в первую очередь Баффетта заинтересовали бы крупные финансовые компании, способные сохранять рентабельность капитала выше 20% даже в сложной экономической среде, считает Павел Веревкин.
По его мнению, это могли бы быть «Сбер», Т-Банк и «ДОМ.РФ».
По словам Веревкина, еще один потенциальный кандидат — привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Значительная валютная «кубышка» компании позволяет получать существенный процентный доход и обеспечивает запас финансовой устойчивости.
«Однако непрозрачность структуры капитала, ограниченное раскрытие информации и непредсказуемость политики распределения средств стали бы для Баффетта серьезными препятствиями», — подчеркнул аналитик.
В первую очередь Баффетта бы заинтересовали крупные компании с понятным продуктом, устойчивым спросом, положительным денежным потоком и умеренным долгом. Если называть конкретные бумаги, то это могли бы быть акции «Сбера», X5, Московской биржи, «Транснефти», МТС и «Интер РАО».
Стороной легендарный инвестор обошел бы, как считают эксперты:
- застройщиков с их высокой долговой нагрузкой;
- компании с хронически отрицательным денежным потоком;
- компании со слабым корпоративным управлением;
- бизнесы, прибыль которых держится на одном сырьевом цикле или государственной поддержке;
- предприятия с масштабными инвестиционными программами и непредсказуемой дивидендной политикой.
Также вряд ли его заинтересовали бы малоликвидные бумаги, которые растут на слухах, а не на результатах.
Рынок перестал падать. Дно пройдено?
С мартовских максимумов (около 2900 пунктов по индексу Мосбиржи) акции подешевели на 35%. В начале недели индекс опускался ниже 1900 пунктов. После этого за несколько дней поднялся в район 2100. Можно ли считать это разворотом?
Опрошенные нами эксперты в этом сомневаются. Никто из них не берется гарантировать, что акции не подешевеют.
Локальное дно около 1900–2000 пунктов могло быть пройдено, особенно если нефть останется дорогой и геополитический фон не ухудшится. Но вероятность повторного движения к 1950–2000 пунктам остается высокой.
Для устойчивого восстановления нужны не двa-три дня роста, а возвращение покупателей, улучшение ожиданий по прибыли компаний и понятный цикл снижения ключевой ставки, подчеркнул эксперт. А пока всего этого нет.
Принципиально для экономики и рынка ничего не улучшилось — макроэкономическая неопределенность сохраняется. Рынок по-прежнему осторожничает, и аргументов для того, чтобы ожидать рост, мы не видим.
Вероятность того, что минимум в районе 1900 пунктов стал локальным дном, я оцениваю примерно в 60%. Вероятность повторного тестирования или обновления минимумов составляет, соответственно, около 40%.
По его словам, наиболее рациональная тактика сейчас — не пытаться угадать единственную идеальную точку входа, а покупать качественные бумаги частями. Если вы, конечно, хотите воспользоваться принципом Баффетта — покупать, пока другим страшно.