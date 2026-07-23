Кто такой Баффетт и почему на него равняются

Уоррен Баффетт — один из самых успешных и известных инвесторов в истории, глава холдинга Berkshire Hathaway. В отличие от многих участников списков Forbes, он сколотил многомиллиардное состояние исключительно на фондовом рынке. За феноменальное чутье и способность находить перспективные активы он получил прозвище «Оракул из Омахи».

В основе его метода лежит стоимостное инвестирование. Баффетт не пытается угадать, куда пойдет график завтра. Вместо этого он покупает фундаментально сильный и понятный бизнес, который временно торгуется ниже своей реальной стоимости. Кризисы, обвалы и всеобщую панику на биржах легендарный инвестор считает не поводом для страха, а сезоном больших скидок.