Если наследников несколько

В этом случае долг распределяется между ними пропорционально их наследственным долям.

Ребенку при этом не придется платить самому себе — обязательство по долгам здесь прекращается. А вот оставшуюся часть долга по алиментам можно взыскать с других наследников, но только в пределах стоимости имущества, которое они получили.

Предположим, умер отец ребенка. У него остались трое наследников: мама, брат и 13-летний сын. Все они будут отвечать за долги, которые он не успел выплатить при жизни.

Отец задолжал по алиментам 300 тысяч рублей. Других долгов у него не было. Наследникам он оставил после себя однокомнатную квартиру стоимостью 2 млн рублей — это больше долга по алиментам.

Все они станут совладельцами квартиры и будут должны выплатить задолженность. Ребенку платить самому себе не нужно, поэтому его 1/3 долга как бы «сгорит». Оставшиеся 200 тысяч рублей должны будут выплатить ребенку остальные наследники: его бабушка и дядя.