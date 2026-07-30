Учимся у гениев: советы от нобелевских лауреатов по экономике

Кто это: американский экономист, который доказал, что люди не калькуляторы. Они принимают решения на эмоциях, ленятся и часто ошибаются. В 2017 году получил Нобелевскую премию за то, что объяснил, как именно психология влияет на наши кошельки.

Чему учит: не попадайтесь в ловушку «ментальной бухгалтерии».

Талер заметил странную особенность: люди по-разному относятся к деньгам в зависимости от того, откуда они пришли. Зарплату, заработанную тяжелым трудом, мы бережем и тратим аккуратно. А вот «легкие» деньги — премию, выигрыш в лотерею или налоговый вычет — спускаем не глядя на развлечения или ненужные вещи.

Нам кажется, что это подарки судьбы, которые «не считаются». Но для вашего бюджета 5000 рублей — это всегда 5000 рублей, неважно, как они к вам попали: потом и кровью или упали с неба.