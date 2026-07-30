Учимся у гениев: советы от нобелевских лауреатов по экономике

Учимся у гениев: советы от нобелевских лауреатов по экономике6 полезных рекомендаций
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Ричард Талер: перестаньте делить деньги на «свои» и «шальные»
Кто это: американский экономист, который доказал, что люди не калькуляторы. Они принимают решения на эмоциях, ленятся и часто ошибаются. В 2017 году получил Нобелевскую премию за то, что объяснил, как именно психология влияет на наши кошельки.
Чему учит: не попадайтесь в ловушку «ментальной бухгалтерии».
Талер заметил странную особенность: люди по-разному относятся к деньгам в зависимости от того, откуда они пришли. Зарплату, заработанную тяжелым трудом, мы бережем и тратим аккуратно. А вот «легкие» деньги — премию, выигрыш в лотерею или налоговый вычет — спускаем не глядя на развлечения или ненужные вещи.
Нам кажется, что это подарки судьбы, которые «не считаются». Но для вашего бюджета 5000 рублей — это всегда 5000 рублей, неважно, как они к вам попали: потом и кровью или упали с неба.
СОВЕТ
Относитесь к любым поступлениям одинаково серьезно. Получили неожиданную премию? Представьте, что вы эти деньги заработали сверхурочными часами. Скорее всего, желание спустить их на ерунду тут же пропадет.
Дэниел Канеман: не дайте мозгу себя обмануть
Кто это: психолог, который получил Нобелевскую премию в 2002 году за то, что доказал: в условиях риска люди ведут себя нелогично. Автор бестселлера «Думай медленно, решай быстро».
Чему учит: останавливаться, когда хочется принять «очевидное» решение.
Канеман выяснил, что в нашей голове работают два режима. Он назвал их просто: Система 1 и Система 2. Первая отвечает за быстрые решения, вторая — за медленные.
Проблема в том, что Система 2 очень ленива. Мозг старается лишний раз ее не включать, чтобы сберечь энергию.
Этим пользуются маркетологи и мошенники. Красные ценники, таймеры «акция закончится через 5 минут», сложные условия договоров — все это ловушки для нашей быстрой Системы 1. Пока вы действуете на автопилоте, вы, скорее всего, проиграете.
СОВЕТ
Если вам предлагают «супервыгодную сделку только сейчас», специально возьмите паузу. Скажите: «Мне нужно посчитать». Как только вы начинаете считать или сравнивать, эмоции отступают, и включается умная Система 2.
Роберт Шиллер: не бегите туда, куда бегут все
Кто это: экономист, который предсказал крах доткомов в 2000-м и кризис недвижимости в 2008-м. Получил «Нобеля» в 2013 году за умение видеть «пузыри» там, где остальные видят вечный рост.
Чему учит: не верить в то, что рынки всегда умны и эффективны.
Шиллер доказал, что часто ценами управляют не факты, а настроение толпы. Это то, что экономисты называют иррациональным изобилием.
В «Черный понедельник» 1987 года американский рынок акций рухнул на 22% за один день. Шиллер опросил трейдеров и выяснил: никаких реальных новостей о катастрофе не было. Была только паника. Один продал, потому что «все продавали», другой испугался падения цены — и понеслось.
Вспомните, как люди скупают сахар или технику в моменты кризисов по завышенным ценам, а потом не знают, куда это деть.
СОВЕТ
Игнорируйте шум. Если о какой-то «невероятной инвестиции» говорят таксисты и парикмахеры — скорее всего, заходить в нее уже поздно.
Подробнее о том, как работает стадный инстинкт в инвестициях, описали в отдельной статье.
Гэри Беккер: станьте своим самым дорогим активом
Кто это: экономист, который в 1992 году доказал: человек — это тоже «завод», который нужно модернизировать. Он первый применил экономические формулы к любви, браку и воспитанию детей.
Чему учит: вкладывать деньги в себя выгоднее, чем в акции.
До Беккера капиталом считали станки, недвижимость и банковские счета. Гэри Беккер перевернул игру, сделав известным понятие «человеческий капитал».
Идея проста: вы сами — машина по производству денег. Чем лучше эта машина настроена, тем выше ее производительность и дольше срок службы. Беккер математически подсчитал, что каждый рубль, вложенный в образование и здоровье, приносит в долгосрочной перспективе больше прибыли, чем банковский депозит. Это не «траты на жизнь», это инвестиции.
СОВЕТ
Когда вам жалко денег на курсы, хорошего врача или качественный отдых, включите мышление инвестора. Спросите себя: «Насколько повысится моя капитализация после этого вложения?» Если вы станете эффективнее, здоровее или умнее — платите не задумываясь.
Джеймс Бьюкенен: считайте невидимую цену любой покупки
Кто это: экономист, который смотрел на политику и выбор глазами бухгалтера. Получил «Нобеля» в 1986 году.
Чему учит: что любое наше решение имеет скрытую цену, которую мы часто упускаем.
Мы привыкли оценивать стоимость вещей по ценнику в магазине. Билет в кино стоит 500 рублей. Ужин дома — 1000 рублей. Бьюкенен напоминает: настоящая цена — это не деньги, а то, от чего вам пришлось отказаться ради покупки. Это называется альтернативными издержками.
Вы решили переклеить обои сами, чтобы сэкономить 10 000 рублей на мастере. Вы провозились все выходные, устали, поссорились с женой и вышли на работу разбитым.
- Бухгалтерский расчет: выгода 10 000 рублей.
- Экономический расчет: вы потратили 16 часов своего отдыха, нервы и здоровье. Если ваш час отдыха стоит хотя бы 1000 рублей (субъективно), вы ушли в минус.
СОВЕТ
Всегда взвешивайте «невидимую» сторону медали. Меняете работу ради прибавки? Посчитайте время на дорогу. Если вы будете тратить на час больше в пробках каждый день, стоит ли эта прибавка 20 часов вашей жизни в месяц?
Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи: бедность — это не отсутствие денег, а отсутствие свободы ума
Кто это: семейная пара экономистов, которые получили «Нобеля» в 2019 году. Они годами жили в самых бедных деревнях мира, чтобы понять, почему людям так трудно выбраться из нищеты. Авторы книги «Бедная экономика».
Чему учат: как стресс блокирует мозг и как выбираться из этого состояния маленькими шагами.
Дюфло и Банерджи обнаружили: когда человеку не хватает денег на еду или оплату кредита, его уровень кортизола (гормона стресса) зашкаливает. В таком состоянии мозг физически не способен думать о будущем. Вся энергия уходит на решение проблемы «как выжить сегодня».
Именно поэтому люди с низким доходом часто берут микрозаймы под дикие проценты или покупают лотерейные билеты. Не потому, что они не умеют считать, а потому что их мозг ищет мгновенного облегчения стресса, даже если в будущем это приведет к еще большим проблемам.
Представьте, что вы решаете сложную математическую задачу, а в комнате громко воет сирена. Сможете ли вы сосредоточиться? Безденежье — это такая же «сирена» в голове. Она отнимает до 13 пунктов IQ. Человек становится менее сообразительным не по своей вине.
СОВЕТ
Главная задача — выключить ту саму «сирену» в голове. Создайте мизерную подушку. Даже 5–10 тысяч рублей в запасе (на случай поломки зуба или ботинок) снижают уровень тревоги. Мозг получает сигнал «мы в безопасности» и начинает планировать дальше, чем на завтра.
- Integrating economics with psychology, The Nobel Prize, 2017
- «Потрачу $1 млн иррационально»: Нобелевскую премию по экономике дали за теорию принятия решений, Forbes, 2017
- «Нобелевская премия по экономике – 2017: вклад Ричарда Талера»
- «Как наш мозг нас обманывает? Лекция нобелевского лауреата по экономике Даниэля Канемана в Москве», Forbes, 2019
- «Теория «двух систем» Даниэля Канемана и её применение в жизни», Академия социальных технологий, 2014
- «Олег Игнаткин: Иррациональное изобилие», Российский совет по международным делам, 2014
- «Теория человеческого капитала Г.Беккера», Киберленинка, 2018
- «Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory», Econlib, 2018
- «Abhijit Banerjee and Esther Duflo - economists rethinking poverty», LGT, 2025
- «В пользу бедных Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить», Лента.ру, 2019