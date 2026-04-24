«Утильсбор» на гаджеты и 50 лет до победы над инфляцией. Главное про ваши деньги за неделю

Что за технологический сбор и зачем он нужен

Технологический сбор — это специальный платеж для импортеров и большинства российских производителей электроники. О нем объявили осенью 2025 года.

Все собранные деньги Минпромторг направит в спецфонд для развития отечественной радиоэлектронной промышленности.

Чиновники планируют собрать 20 млрд рублей за первый год внедрения новшества, а к 2028 году довести эту сумму до 110 млрд рублей в год.

На втором этапе действия сбора им начнут облагать не только готовые гаджеты, но и отдельные компоненты для их сборки.