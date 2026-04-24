«Утильсбор» на гаджеты и 50 лет до победы над инфляцией. Главное про ваши деньги за неделю

«Утильсбор» на гаджеты и 50 лет до победы над инфляцией. Главное про ваши деньги за неделю18–24 апреля
Центробанк снова снизил ставку. Почему опять ненамного?
Банк России опустил ключевую ставку с 15 до 14,5%. Это уже восьмое снижение ставки подряд (каждый раз Центробанк убирает ровно по половине процента).
Многие инвесторы и банкиры ждали, что регулятор начнет смягчать политику гораздо быстрее. Но чуда не случилось. В ЦБ заявили, что могут вообще взять безусловную паузу на следующем заседании.
- Вклады. Консервативный настрой ЦБ — отличная новость для тех, кто копит деньги. Банки сохранят высокие проценты по депозитам. Хотя они уже, конечно, не такие выгодные, как в 2025-м.
- Кредиты. Тоже подешевеют, но символически. Ставки останутся «кусачими», так как Центробанк не хочет, чтобы люди активно тратили заемные средства и разгоняли цены в магазинах.
- Цены. Жесткая политика защищает доходы граждан от обесценивания. По прогнозам ЦБ, рост цен должен заметно притормозить уже во второй половине года.
- Фондовый рынок. После решения ЦБ котировки акций и облигаций снизились примерно на полпроцента: надежды инвесторов на быстрое снижение ставок не оправдались.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что российская экономика снова возвращается к стабильному росту, хотя в начале года и наблюдалась небольшая просадка (виной тому разовые факторы: налоги, плохая погода и меньшее число рабочих дней). Признаков переохлаждения экономики нет, уверяет регулятор.
Банк России повысил прогнозы по будущей ставке из-за роста цен, который пока не удается сбить до комфортных значений. К тому же остается неопределенность с тратами бюджета. Если государственные расходы будут расти, Центробанку придется и дальше закручивать гайки.
С ней согласен руководитель группы макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его словам, ЦБ действует осторожно, чтобы сохранить доверие людей, пожертвовав краткосрочным ростом экономики.
При этом рынок подает позитивные сигналы:
- Промышленность снова в плюсе (в марте рост составил 2,3%), поэтому про рецессию можно забыть.
- На рынке труда наметился перелом. Число резюме наконец-то превысило число вакансий. Кадровый голод отступает, а значит, бизнесу не придется бесконечно повышать оклады. В итоге это успокоит цены в магазинах.
Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее.
Сколько нам придется доплатить за новые смартфоны и ноутбуки
Минпромторг рассчитал суммы технологического сбора. За каждый ввезенный ноутбук попросят 500 рублей, а за смартфон — 250 рублей. Деньги начнут собирать с 1 сентября.
Технологический сбор — это специальный платеж для импортеров и большинства российских производителей электроники. О нем объявили осенью 2025 года.
Все собранные деньги Минпромторг направит в спецфонд для развития отечественной радиоэлектронной промышленности.
Чиновники планируют собрать 20 млрд рублей за первый год внедрения новшества, а к 2028 году довести эту сумму до 110 млрд рублей в год.
На втором этапе действия сбора им начнут облагать не только готовые гаджеты, но и отдельные компоненты для их сборки.
Производители и продавцы бьют тревогу и просят перенести старт на 2027 год. Главная претензия бизнеса сейчас даже не в самих суммах, а в том, как именно ведомство хочет собирать деньги. По задумке Минпромторга, продавцы и импортеры должны перечислять платежи в бюджет до того, как техника попадет на витрину.
Схема выглядит так: бизнес заявляет партию товара, система за три дня все считает, а потом дает 10 дней на оплату. Нет перевода — продавать гаджеты нельзя.
Президент Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что логичнее платить сбор уже после продажи. Смартфоны и ноутбуки могут лежать на складах месяцами. Если бизнес заставят замораживать оборотные средства на этапе ввоза, эти издержки компании неминуемо заложат в ценники.
В Госдуме идею министерства тоже раскритиковали: за все в итоге заплатят рядовые покупатели. Депутат Георгий Камнев привел в пример утильсбор на авто: он когда-то тоже начинался со скромных показателей, а в итоге поднял цены на машины почти в два раза. Эту новацию он назвал фактическим налогом. Платить его придется каждому: и тому, кто может позволить себе флагман за 200 тысяч рублей, и тому, кто с трудом откладывает на самый дешевый аппарат.
Кто из россиян первым заработал больше $35 млрд
Первое место в свежем рейтинге самых богатых россиян Forbes с огромным отрывом занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние взлетело до $37 млрд.
Золотодобывающая компания Nordgold, которая принадлежит семье миллиардера, подорожала благодаря росту цен на драгоценный металл сразу на 80% за год. В итоге она обошла по стоимости его исторически главный актив — сталелитейный бизнес.
СПРАВКА
Помимо «Северстали» и Nordgold, миллиардер контролирует машиностроительный холдинг «Силовые машины» и торговую сеть «Лента». Также у бизнесмена есть солидная доля в международном туроператоре TUI.
Несмотря на санкции и высокую ставку за год число долларовых миллиардеров с российским паспортом увеличилось с 146 до 155 человек. Их совместный капитал поставил новый исторический рекорд — $696,5 млрд.
Для понимания масштаба: если разделить эту сумму на всех россиян, каждому достанется больше 350 тысяч рублей.
ФАКТ
Состояние одного Илона Маска ($839 млрд) превышает совместный капитал всех 155 российских миллиардеров.
При этом журналисты Forbes отмечают: российский список богачей крайне консервативен. Если в США или Китае на вершину быстро поднимаются создатели технологий и сервисов, то у нас на первых строчках по-прежнему остаются «старые деньги» — люди, заработавшие состояния на приватизации заводов в 1990-х годах.
Одной из немногих надежд на современный прорыв был создатель Telegram Павел Дуров. Но прошедший год больно ударил по его кошельку. Состояние бизнесмена рухнуло почти в три раза — с $17,1 млрд до $6,6 млрд.
Четыре человека выбыли из рейтинга из-за падения доходов, а основатель «Яндекса» Аркадий Волож покинул российский список сам, когда отказался от гражданства.
Еще три бизнесмена потеряли активы по решениям судов. У Дмитрия Каменщика конфисковали Домодедово, у Константина Струкова — золотодобывающую компанию ЮГК, а у Дениса Штенгелова* (*признан в РФ террористом и экстремистом) изъяли пищевой холдинг КДВ.
Зато появились новички. Их в списке сразу 14. Самый успешный — Руслан Рахимкулов с капиталом $1,9 млрд. Он заработал состояние на инвестициях в венгерские нефтяные компании и банки.
Что еще важно: подписка на Lada, рекордные дивиденды Сбербанка и долги по зарплате
Россияне бросились снимать наличные — только за первую половину апреля мы забрали из банков более 470 млрд рублей. Аналитики считают, что люди устали от сбоев в работе мобильного интернета, когда оплата по телефону просто не проходит. Обычные банкноты возвращаются в кошельки и из-за того, что банки жестко следят за онлайн-переводами.
Владельцы бизнеса перестали вкладывать деньги в новые станки и машины. Вся свободная прибыль компаний уходит на зарплаты сотрудникам на фоне кадрового голода. Без закупки нового оборудования трудно повышать производительность труда, поэтому экономика страны вырастет в этом году всего на 1%.
Долги предприятий по зарплатам тем временем выросли до 2,13 млрд рублей. Компании не могут выплатить людям заработанное из-за банальной нехватки денег. Больше всего проблем с финансами сейчас испытывают работники строек, заводов и шахт.
Граждане стали в два раза чаще задерживать платежи по ипотеке: за прошедший год общая сумма просрочки перевалила за 265 млрд рублей (доля выросла до 1%). Стратег «СберИнвестиций» Дмитрий Макаров заверил, что глубокий кризис рынку недвижимости не грозит. Люди в нашей стране весьма консервативны и держатся за квартиры до последнего: они сократят любые другие расходы, лишь бы внести платеж банку. Текущая ситуация — это предсказуемое похмелье после бума льготной ипотеки, а не системный обвал рынка жилья.
Минфин в мае возобновит массовую скупку иностранной валюты и золота. Это должно ослабить рубль. Ведомство будет скупать юани и драгметалл, пока нефть торгуется заметно выше заложенных в бюджет цен.
«АвтоВАЗ» запустил автомобильную подписку. Взять новую Lada Vesta в аренду на год обойдется в 44 тысячи рублей ежемесячно, а первым клиентам обещают небольшую скидку. В ценник уже зашили страховку, помощь на дорогах и замену шин. А вот бензин, штрафы и мойку придется оплачивать из своего кармана. Главный минус сервиса — выкупить авто после окончания контракта не получится.
В Белоруссии официально разрешили работу криптобанков. Соседняя страна смело внедряет новые технологии и дает добро на использование 26 цифровых валют, в том числе биткоина и эфира. Местные компании теперь могут на законных основаниях выдавать займы в крипте и принимать токены на вклады.
В России можно купить участки земли размером со скромные государства. Например, на Алтае продают живописную территорию в горах за 450 млн рублей — это треть карликовой страны Сан-Марино. А в Калининградской области за 75 млн рублей отдают 170 гектаров — по площади эту землю смело можно сравнить с Монако.
Сбербанк поделится прибылью c акционерами и выплатит рекордные дивиденды на сумму 850 млрд рублей. Половина этой суммы пополнит бюджет государства, а остальным капиталом банк вознаградит 2,2 млн частных инвесторов. За каждую акцию выплатят больше 37 рублей. Онлайн-голосование для утверждения этих выплат проведут 30 июня.