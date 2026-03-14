05:36, 14 марта 2026Россия

Создателя «Яшкино» и «Кириешек» признали террористом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Стефанский / РИА Новости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Дениса Штенгелова, запустившего производство печенья «Яшкино» и сухариков «Кириешки». Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Миллиардер и его отец Николай Штенгелов (оба внесены в перечень террористов и экстремистов) входят в одно объединение.

Штенгеловых подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины. По данным Генпрокуратуры РФ, Штенгелов-отец создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а Штенгелов-младший снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.

Штенгелов впервые попал в рейтинг богатейших людей России от Forbes в 2023 году. В 2025-м он занял 98-е место среди российских миллиардеров. Он вместе с семьей проживает в Австралии. В октябре 2025-го Тверской суд Москвы взыскал в доход РФ принадлежавший Шенгелову-младшему холдинг «КДВ Групп».

