Владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» заподозрили в помощи ВСУ

Генпрокуратура захотела признать экстремистами владельцев «Кириешек» Штенгеловых

Генпрокуратура хочет признать экстремистами владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых, заподозрив их в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что отец и сын более десяти лет назад уехали из России. Штенгелов-отец создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а Штенгелов-младщий снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.

Капитализация пищевого холдинга КДВ оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход составляет 756 миллиаров, отмечается в материале. Генпрокуратура потребовала обратить в госсобственность акции группы компаний.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы принял к производству дело о признании экстремистскими информационных материалов, распространяемых российским миллиардером Денисом Штенгеловым и его отцом Николаем Штенгеловым. Иск был подан Генеральной прокуратурой на прошлой неделе.

