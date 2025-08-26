Экономика
22:05, 26 августа 2025Экономика

Владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» заподозрили в помощи ВСУ

Марина Совина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Генпрокуратура хочет признать экстремистами владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых, заподозрив их в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что отец и сын более десяти лет назад уехали из России. Штенгелов-отец создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а Штенгелов-младщий снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.

Капитализация пищевого холдинга КДВ оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход составляет 756 миллиаров, отмечается в материале. Генпрокуратура потребовала обратить в госсобственность акции группы компаний.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы принял к производству дело о признании экстремистскими информационных материалов, распространяемых российским миллиардером Денисом Штенгеловым и его отцом Николаем Штенгеловым. Иск был подан Генеральной прокуратурой на прошлой неделе.

