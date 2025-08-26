Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

Генпрокуратура захотела признать материалы миллиардера Штенгелова экстремизмом

Тверской районный суд Москвы принял к производству дело о признании экстремистскими информационных материалов, распространяемых российским миллиардером Денисом Штенгеловым и его отцом Николаем Штенгеловым. Иск подан Генеральной прокуратурой на прошлой неделе, сообщает РБК этом со ссылкой на карточку административного дела.

Денис Штенгелов является основателем и основным акционером пищевого холдинга КДВ (бренды «Яшкино», Calve, «Бабкины семечки», «Кириешки», «Ореховичи», «Балтимор», «Чипсоны» и другие), владельцем сети супермаркетов «Ярче» (более 1,3 тысячи магазинов в Центральной России, Поволжье и Сибири), аграрного холдинга «РостПозитивИмпульс» ((три птицефабрики, свинокомплекс и мясокомбинат) и банка «Долинск».

Административное разбирательство ведется по статье 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Подробностей дела, в том числе какие материалы попали под подозрение, не приводится.

В рейтинг богатейших людей России от Forbes Штенгелов впервые попал в 2023 году. В 2025-м он занял 98 место среди российских миллиардеров. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда рублей. В настоящее время бизнесмен вместе со своей семьей проживает в Австралии.

