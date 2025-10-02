Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино». Штенгеловых подозревают в финансировании ВСУ

Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» Штенгеловых

Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Дениса Штенгелова, его отца Николая и гражданской супруги Марии Каржиловой.

Суд также признал Дениса и Николая Штенгеловых «экстремистским объединением».

Обратить в доход Российской Федерации акции Штенгелова, Штенгелова и Каржиловой. Исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить решение Тверского суда Москвы

Ответчиками по делу выступали Денис Штенгелов, основатель и контролирующий акционер пищевого холдинга «КДВ», которому принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», «Calve», «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны» и другие, его гражданская жена Мария Каржилова и отец Николай, а также юрлицо АО «Кондитерус Ком», головное предприятие холдинга.

С требованием передать активы государству выступила Генпрокуратура

В конце августа Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых, а также обратить в госсобственность акции группы компаний «КДВ».

В иске, в частности, говорится что более 21 миллиарда рублей доходов группы, владеющей в том числе брендами «Яшкино» и «Кириешки», Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.

Стоимость «КДВ» в Генпрокуратуре оценивают в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — в 756 миллиардов, а валовую прибыль — в 139 миллиардов.

Тверской районный суд Москвы также принял к производству дело о признании экстремистскими информационных материалов, распространяемых Штенгеловыми.

В качестве обеспечительных мер ведомство попросило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.

Бизнесменов обвиняют в финансировании ВСУ

Штенгеловых подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины. По данным Генпрокуратуры, отец и сын более десяти лет назад уехали из России.

Штенгелов-отец создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а Штенгелов-младший снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.

Генпрокуратура считает объединение представляющим угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства.

Оно основывается на общих идеологических и имущественных интересах, имеющих ярко выраженный антироссийский характер. Функционирование противоправной группы в основном осуществляется за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации Генпрокуратура России

Также отмечается, что деньги, которые Штенгеловы начали выводить из страны с началом СВО, «направлены на поддержание экономик США и Австралии как спонсоров киевского режима и основных поставщиков вооружения, используемого для ведения боевых и террористических действий против Российской Федерации», из-за чего предприятия холдинга стали инструментом причинения ущерба России.

Защита Штенгеловых намерена обжаловать решение суда

Представители ответчиков планируют обжаловать решение суда, пишет РБК.

Защита Марии Каржиловой, ставшей ответчиком по делу на предыдущем заседании, настаивала на том, что оснований привлекать ее к ответственности нет, поскольку она и Денис Штенгелов состоят в гражданском браке. Суд решил оставить Каржилову ответчиком по делу, учтя возражение Генпрокуратуры, что у пары есть общие дети.

Представитель Дениса Штенгелова Александр Перфилов от имени своего подзащитного сообщил, что бизнесмен не финансировал ВСУ, не осуществлял действий против России и не позволял себе враждебных высказываний.

Штенгелов — лицо, которое незамедлительно подлежит аресту на Украине, что доказывает невозможность оказания помощи Украине Александр Перфилов представитель Дениса Штенгелова

Представитель «КДВ» на заседании заявила, что компания интенсивно инвестировала в строительство и модернизацию, «системно развивая экономику России».

Генпрокуратура настаивает, что Штенгеловы осуществляли недружественные действия против России, направляя доходы на поддержку Украины и недружественных стран.

Изъятие акций и долей является лишь последствием признания экстремистским объединением представитель Генпрокуратуры России

По словам представителя ведомства, нахождение Дениса Штенгелова под санкциями Украины не доказывает невозможность финансирования ВСУ, так как, по его мнению, он пытался «усидеть на двух стульях».

