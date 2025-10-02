Силовые структуры
Силовые структуры

Суд изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино»

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России и изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых и компании «Кондитерус Ком», передает ТАСС.

Представители ответчиков планируют обжаловать решение суда. В ходе процесса адвокаты представили ряд возражений. В качестве заинтересованных лиц в деле указаны 58 компаний.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых, а также обратить в госсобственность акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»).

В иске, в частности, говорится что более 21 миллиарда рублей доходов группы, владеющей в том числе брендами «Яшкино» и «Кириешки», Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Николай Штенгелов является гражданином Украины, а его сын Денис — Австралии. Оба уехали из России более 10 лет назад.

