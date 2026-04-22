Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:45, 22 апреля 2026Экономика

В России заметили усиление проблем с инвестициями

ЦМАКП оценил текущую инвестиционную активность в России как очень низкую
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Инвестиционная активность в России после некоторой стабилизации в конце 2025 года снова начала снижаться, а оценить ее можно как очень низкую. Об этом со ссылкой на выводы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

Больше всего аналитиков беспокоит падение вложений в самый ценный компонент инвестиций — машины и оборудование, что наблюдается с середины 2025 года. Именно он должен обеспечивать повышение эффективности предприятия и рост производительности труда.

Восстановления инвестактивности до конца года в ЦМАКП не ожидают, потому что компании пускают прибыль на зарплаты, а на инвестиции не остается средств. Особенно неприятной ситуация становится на фоне ожидаемого символического роста экономики.

Материалы по теме:
«Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?
«Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?
30 марта 2026
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026

«При сохранении нынешних тенденций и характера макрофинансового регулирования, прирост ВВП в текущем году едва ли превысит уровень в один процент — причем, на фоне глубокого спада инвестиций», — предупреждают в ЦМАКП.

Что касается второй половины 2025 года, то рост валового накопления основного капитала (ВНОК, отражает реальный прирост производственного капитала в экономике) можно объяснить только увеличением цен, что наблюдается впервые с 2020 года, когда свое влияние оказала пандемия COVID-19.

При этом аналитики пожаловались на очень низкое качество информации и методологические проблемы, допускающие большой спектр трактовок данных. Например, во ВНОК включают приобретение военной техники с длительным сроком эксплуатации в обычных условиях.

В марте ЦМАКП в записке «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков» оценил вероятность экономической рецессии в России до 2027 года как высокую. В свою очередь президент России Владимир Путин связал заметное падение российской экономики в начале этого года с негативным влиянием сезонных и погодных факторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Интимный момент Ким Кардашьян с семикратным чемпионом «Формулы-1» попал на фото папарацци

    Названо условие для восстановления рынка ипотеки в России

    Баскетболистка-чемпионка из США рассказала о повлиявшем на нее этапе карьеры в России

    В МИД РФ сравнили западные подходы с осетриной второй свежести

    Жена мужчины с деменцией рассказала о проигнорированных ими симптомах болезни

    Украина попросила одну страну организовать встречу Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok