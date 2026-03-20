09:58, 20 марта 2026

В России заметили угрозу рецессии

ЦМАКП сообщил о высокой вероятности экономической рецессии в России до 2027 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Вероятность экономической рецессии в России до 2027 года уже высокая. Об этом со ссылкой на последнюю записку «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишут «Известия».

В прошлом году физический объем ВВП вырос примерно на 1 процент, что в пять раз хуже результата 2024 года. При этом заметная просадка пришлась на последний месяц, до декабря рост за 12 месяцев составлял 1,3 процента.

Сотрудники ЦМАКП оценили сводный опережающий индикатор (СОИ), который демонстрирует вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев. Как объяснил ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев, порог в 0,18 уже считается опасным, но в декабре результат составил 0,49.

Таким образом, СОИ говорит о грядущей рецессии, а для того, чтобы она случилась по итогам всего года, достаточно, чтобы в первом полугодии ВВП упал на один процент. Отдельно уже четвертый месяц подряд индикаторы подают сигналы, что рецессия может оказаться затяжной. Тем не менее, подчеркивается в материале, высокая вероятность не означает, что такие ожидания непременно сбудутся.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что временную поддержку российской экономике оказывает взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Но если стоимость сырья снова рухнет, а санкции усилятся, то рецессия станет более вероятной. Фактически для нее по-прежнему нужно сочетание нескольких негативных факторов.

Одним из них называют высокую ключевую ставку Банка России. В пятницу, 20 марта, совет директоров регулятора проведет очередное заседание, на котором будет решаться вопрос о ставке. Подавляющее большинство аналитиков ожидают ее снижения до 15 процентов годовых.

    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

    Александра Бортич снялась без макияжа в постели

    Москвичка выиграла миллионы рублей благодаря лавровому листу

    В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee

    Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

    Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

    Стало известно о недвижимости Агутина за рубежом

    В ЕС сделали неутешительный вывод после саммита

    Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

    Все новости
