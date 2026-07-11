Причины замены счетчиков воды

Причина 1. Износ и срок службы

У каждого счетчика есть два ключевых срока: срок службы и межповерочный интервал .

Срок службы указывает производитель в паспорте, и обычно он составляет около 12 лет. Когда он заканчивается, прибор нужно заменить в течение 30 дней — независимо от того, исправно ли он работает.

Межповерочный интервал — это срок, в течение которого производитель гарантирует точность измерений при правильной эксплуатации. Дату первичной заводской поверки производитель указывает в паспорте прибора, и от нее затем отсчитывается интервал.

Посмотреть ее можно через ФГИС «Аршин» по заводскому номеру. Многие УК также указывают дату следующей поверки в квитанциях.

Обычно сроки такие:

для счетчиков холодной воды (ХВС) — 6 лет;

для счетчиков горячей воды (ГВС) — 4 года;

для универсальных счетчиков (на ХВС и ГВС) — 6 лет.

Выше мы упоминали, что, если долго не менять счетчик, УК будет рассчитывать плату по нормативу. Так вот, это может произойти как раз при просрочке межповерочного интервала.