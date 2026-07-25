Общайтесь только в мессенджерах

В 2026 году все работают через мессенджеры. Если работодатель пишет только в телеграме, значит, он современный и прогрессивный человек. И если он не хочет отправлять письма с корпоративной почты, то он просто не отвлекается на формальности.

Конечно, не всякая летняя подработка предполагает официальное общение по почте. Но все равно крайне нежелательно вести переговоры исключительно в мессенджерах с неподтвержденных аккаунтов, не сохраняя скриншоты и историю переписки. Так вы останетесь без доказательств того, что именно работодатель вам предлагал и обещал.

Обезопасить вас помогут сверка контактных данных с информацией на официальном сайте (если он есть) и запрос письменных подтверждений по электронной почте (по возможности с корпоративного домена).

Игнорируйте признаки мошенничества

Если обещают хорошие деньги за простую работу — значит, работодателю точно можно доверять. Никто не станет обманывать сезонных работников, в наше время все работают в белую и под присмотром государства. А если просят перевести небольшую сумму за обучение или «доступ» к вакансии — это просто формальность. Платите смело.

В период сезонной занятости кратно возрастает количество предложений о работе, размещаемых недобросовестными работодателями. Такой может предложить вам предварительно заплатить за обучение, спецодежду или оформление документов. Это должно стать для вас сигналом отказа от сотрудничества.