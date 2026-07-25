5 вредных советов, которые оставят без денег за подработку
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Общайтесь только в мессенджерах
В 2026 году все работают через мессенджеры. Если работодатель пишет только в телеграме, значит, он современный и прогрессивный человек. И если он не хочет отправлять письма с корпоративной почты, то он просто не отвлекается на формальности.
Конечно, не всякая летняя подработка предполагает официальное общение по почте. Но все равно крайне нежелательно вести переговоры исключительно в мессенджерах с неподтвержденных аккаунтов, не сохраняя скриншоты и историю переписки. Так вы останетесь без доказательств того, что именно работодатель вам предлагал и обещал.
Обезопасить вас помогут сверка контактных данных с информацией на официальном сайте (если он есть) и запрос письменных подтверждений по электронной почте (по возможности с корпоративного домена).
Игнорируйте признаки мошенничества
Если обещают хорошие деньги за простую работу — значит, работодателю точно можно доверять. Никто не станет обманывать сезонных работников, в наше время все работают в белую и под присмотром государства. А если просят перевести небольшую сумму за обучение или «доступ» к вакансии — это просто формальность. Платите смело.
В период сезонной занятости кратно возрастает количество предложений о работе, размещаемых недобросовестными работодателями. Такой может предложить вам предварительно заплатить за обучение, спецодежду или оформление документов. Это должно стать для вас сигналом отказа от сотрудничества.
Особенно осторожно следует относиться к вакансиям, которые распространяются через мессенджеры или социальные сети и обещают 5–10 тысяч рублей за несколько часов работы без опыта, собеседования и официального оформления.
Подобные предложения почти наверняка втягивают соискателей в противозаконные дела. Перед тем как соглашаться на подобную подработку, важно выяснить:
- кто выступает работодателем;
- в чем именно заключается работа;
- как будут оформлены отношения.
«Если работодатель скрывает эти сведения или уклоняется от ответов, от такого предложения лучше отказаться», — подчеркнула эксперт.
Не заключайте договор
Устных договоренностей достаточно. Нормальный работодатель заплатит и так, без лишней волокиты. И, скорее всего, чуть больше, чем с договором. Бумаги только усложняют жизнь, создают лишнюю бюрократию.
В действительности ничего нормального тут нет, зато есть большие риски. Если у вас с работодателем возникнет спор (из-за оплаты или по другой причине), вам еще придется доказывать, что вы вообще на него работали и должны были что-то получить.
сталкиваются с невыплатой или частичной выплатой гонорара за подработку (по данным сервисов Работа.ру и Подработка)
Вопрос придется решать в суде, и далеко не факт, что вам удастся добиться своего.
Так что договор однозначно нужен. Но необязательно трудовой — можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), например, подряда или возмездного оказания услуг. Пускай он не дает все трудовые гарантии, но это уже лучше, чем отсутствие письменных договоренностей в принципе. Главное, чтобы в нем были зафиксированы объем работы, размер вознаграждения и порядок выплаты.
Особую опасность представляют обещания оформить договор позднее — по данным «Работа.ру», такие случаи почти всегда завершаются полным отказом от выплат. Для защиты своих интересов необходимо настаивать на подписании договора до начала работы, а при невозможности — фиксировать переписку и иные доказательства занятости.
Верьте в аргумент «с несовершеннолетними/пенсионерами договор не нужен»
Если кто-то сказал, что с подростками или пенсионерами договор не оформляют — значит, так и есть. Работодатели не дураки, они знают законы, раз говорят, значит, правда. Зачем вам лишняя бумага, если вы все равно не планируете судиться?
Этим заблуждением часто пользуются недобросовестные работодатели. Подросткам могут объяснять отказ от оформления тем, что им еще нет 18 лет, поэтому проще договориться на словах и рассчитаться наличными.
На самом деле несовершеннолетние имеют полное право устроиться официально — трудовое законодательство допускает заключение трудового договора с 16-, 15- и даже 14-летними, напоминает София Жидких.
Поэтому ссылка работодателя исключительно на возраст работника как на причину отказа от оформления отношений должна насторожить. Возможно, такой работодатель просто не хочет вам платить.
Не глядя подписывайте документы
Просто ставьте подпись везде, где просят. Работодатель же заботится о вас, он не подставит.
Подписание договора без ознакомления со всеми его пунктами, включая мелкий шрифт и ссылки на внутренние положения, чревато включением невыгодных условий, например, о переуступке пенсионных накоплений или об удержании штрафов, отмечает Татьяна Мощагина.
В результате все вроде бы будет официально, но вы все равно останетесь без денег — или куда с меньшей суммой, чем рассчитывали.
Помимо того, ошибки в наименовании работодателя, неполное указание места работы или некорректные банковские реквизиты для перечисления зарплаты могут привести к тому, что даже добросовестный наниматель не сможет вам заплатить.
Не менее важно проследить за корректностью ваших реквизитов. Если вы ошибетесь, деньги могут уйти на сторонний счет и вернуть их без суда будет очень сложно.
Так что нужно тщательно все сверять — и обязательно сохранять копии подписанных бумаг.