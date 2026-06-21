Как рабочие отвоевали 8-часовой день и удастся ли сократить его еще больше — в России и за рубежом
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Сколько работали в XIX веке
За рубежом
В середине XIX века «нормальный» рабочий день на фабрике длился от 12 до 16 часов. Люди уходили на работу и приходили домой, только чтобы поесть и рухнуть спать.
В 1870‑е годы рабочий в индустриальных странах проводил на работе больше 3000 часов в год — это эквивалент 60–70‑часовой недели без отпусков и привычных нам выходных.
Детей тоже привлекали к труду. По данным британских парламентских исследований 1830-х годов, на текстильных фабриках работники младше 18 лет нередко составляли 40–55% персонала, а на отдельных предприятиях их доля была еще выше.
Дети работали по 10–12 часов в день и получали заметно меньше взрослых. Хотя самые тяжелые работы обычно поручались взрослым рабочим, условия для несовершеннолетних были крайне тяжелыми: пыль, шум, травмоопасные механизмы и почти полное отсутствие защиты и контроля.
Запреты вводили, но больше формальные. Например, к 1847 году рабочий день женщин и детей в текстильной отрасли ограничили десятью часами в день, тогда как мужчинам и дальше нужно было отрабатывать по 12 и больше часов.
Отдельные производители умудрялись обходить и такие мягкие ограничения: они вводили посменную работу, чтобы заставить женщин и детей трудиться больше 10 часов в день.
В Российской империи
В России люди работали не меньше: те же 12–16 часов в день. Ситуация изменилась только в конце века: 2 июня 1897 года приняли закон, который сократил рабочее время: для мужчин — не более 11,5 часа в обычные дни и 10 часов по субботам и накануне праздников, для женщин и подростков — не более 10 часов.
В результате рабочий мог провести на заводе почти полдня — и это уже считалось прогрессом.
Как добивались восьмичасового рабочего дня — и отдавали за него жизнь
В конце апреля 1886 года, 25-го числа, в американском Чикаго, где расцветало профсоюзное движение, прошел первый митинг с требованием ввести восьмичасовой рабочий день.
А 1 мая 1886 года США охватила уже общенациональная кампания за сокращение смен. 350 тысяч рабочих по всей стране бросили работу и вышли на улицы. Чикаго стал главным центром движения: десятки тысяч человек объявили забастовку и пришли на демонстрацию.
3 мая забастовка у завода McCormick переросла в столкновение. Полиция открыла огонь по рабочим. Число жертв в источниках различается: некоторые говорят об одном погибшем, другие — о нескольких вплоть до шести.
На следующий день анархисты вышли на митинг на площадь Хеймаркет. Они осудили действия полиции и призвали рабочих активнее добиваться восьмичасового рабочего дня и лучших условий труда.
Eight hours for work, eight hours for rest, eight hours for what we will («Восемь часов для работы, восемь часов для отдыха, восемь часов для того, что мы сами выберем») — такие лозунги выкрикивали рабочие на площади.
К вечеру, когда часть участников уже ушла, на Хеймаркете появились полицейские и потребовали от митингующих разойтись. В этот момент в сторону полиции кто-то (по одной из версий, провокатор) бросил бомбу. Погиб один из полицейских, десятки людей получили ранения.
В ответ полиция начала стрелять по толпе. В итоге скончались 7 полицейских, еще 60 получили ранения, среди митингующих — 4–8 человек погибли, а 30–40 были ранены.
После Хеймаркетских событий власти арестовали восемь известных представителей рабочего и анархистского движения Чикаго. Их судили по обвинению в заговоре и подстрекательстве, хотя доказательств того, что кто‑то из них бросил бомбу, так и не предоставили.
Семерых приговорили к смертной казни. Позднее двум из них, Сэмюэлю Филдену и Майклу Швабу, губернатор Иллинойса Ричард Оглсби заменил приговор на пожизненное заключение. 11 ноября 1887 года четверых — Августа Шписа, Альберта Парсонса, Джорджа Энгеля и Адольфа Фишера — повесили. Еще один, Луис Лингг, покончил жизнь самоубийством в камере за день до казни.
В 1893 году новый губернатор Иллинойса Джон Питер Альтгельд помиловал троих оставшихся в живых осужденных. Он заявил, что процесс проходил с грубыми нарушениями: подсудимым не обеспечили справедливого судебного разбирательства, судья был предвзят, присяжные изначально склонялись на сторону обвинения, а значительную часть доказательств сфабриковали, поэтому приговор нельзя считать справедливым.
Его решение о помиловании резко осудили промышленники и консервативная пресса, но одобрили реформаторы рабочего движения.
Казни вызвали широкий резонанс в Европе, Латинской Америке и других регионах. Для многих рабочих организаций осужденные стали героями борьбы за трудовые права.
В 1889 году конгресс Второго Интернационала в Париже объявил 1 мая днем поддержки рабочих в память о мучениках в Чикаго. Так появился знакомый нам праздник — День труда.
Первая первомайская акция в России прошла в Варшаве (тогда одном из городов империи) в 1890 году. Затем нелегальные «маевки» стали проходить под Петербургом и в других промышленных центрах.
Важную роль в борьбе российских рабочих за сокращенные смены сыграла революция 1905 года. К требованиям рабочих — рост зарплаты, улучшение условий труда — почти везде добавлялся восьмичасовой день. Многие первомайские выступления в России разгонялись полицией и войсками, сопровождались арестами, столкновениями и увольнениями участников акций.
Как восьмичасовой рабочий день стал нормой
За рубежом
К началу XX века восьмичасовой день перестал быть только лозунгом на плакатах и постепенно вошел в норму для отдельных стран — но не для всех работников. Первыми его обычно получали занятые в промышленности, а также женщины и дети.
Передовыми в вопросе восьмичасового дня стали страны Латинской и Южной Америки. Считается, что первым на государственном уровне ввел восьмичасовые смены Уругвай в 1915 году. Правда, работать приходилось 6 дней в неделю.
Схожим образом поступили Куба, Панама и Эквадор. А Мексика в 1917 году пошла еще дальше и включила норму о восьмичасовом рабочем дне в Конституцию.
Уже после завершения Первой мировой войны в 1918-м восьмичасовой рабочий день в той или иной форме дошел до западных стран: Австрии, Чехословакии, Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании и Швейцарии.
Восьмичасовой рабочий день также получил широкое распространение в Великобритании и Соединенных Штатах. Но в Америке за него пришлось побороться.
В 1916 году в США крупные железнодорожные профсоюзы потребовали сократить рабочий день до восьми часов и оплачивать переработки. Но им отказали. Тогда работники устроили общенациональную забастовку.
Чтобы предотвратить паралич экономики, Конгресс принял Акт Адамсона, который установил восьмичасовой рабочий день для работников межштатных железных дорог и доплату за сверхурочные. Это был первый федеральный закон, который закрепил принцип восьмичасового дня для крупной группы работников частного сектора.
Сокращение рабочего времени поддерживали в США не только профсоюзы. В 1926 году промышленник Генри Форд перевел большинство работников своих заводов на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными без снижения зарплаты. Он считал, что у людей должно оставаться время на отдых, семью и потребление товаров.
Для того времени это было необычным решением: считалось, что чем больше часов человек проводит на работе, тем выше результат. Однако оказалось, что при сокращенной рабочей неделе производительность не падает, а отдохнувшие сотрудники работают эффективнее.
Впоследствии пятидневная рабочая неделя стала ориентиром для многих американских компаний.
Привычные нам «восемь часов в день, 40 часов в неделю» установили в США в 1938 году — Конгресс принял Закон о справедливых стандартах труда, который ограничил продолжительность рабочей недели (изначально 44 часа, затем 40) и обязал работодателей платить повышенную ставку за каждый час сверх этого лимита.
В 1919 году Международная организация труда приняла первую конвенцию МОТ «О рабочем времени в промышленности», согласно которой рабочее время в промышленных предприятиях не должно было превышать 8 часов в день и 48 часов в неделю.
На практике все было не так гладко. В некоторых отраслях оставались исключения и проблемы с соблюдением новых норм. Но планка «8 часов» уже закрепилась как ориентир, от которого отталкивались следующие реформы XX века.
В России
После Февральской революции 1917 года рабочие в Петрограде и других промышленных центрах начали заключать с предпринимателями соглашения о восьмичасовом рабочем дне, но единого общегосударственного закона Временное правительство так и не приняло.
Уже после Октябрьской революции, 29 октября (11 ноября) 1917 года Совет народных комиссаров издал декрет «О восьмичасовом рабочем дне» и установил норму: восемь часов в день и 48 часов в неделю для основной массы рабочих и служащих.
В 1918 году первый советский Кодекс законов о труде закрепил эти нормы для РСФСР, и восьмичасовой день из требования забастовок окончательно стал реальностью.
Что будет с восьмичасовым днем дальше
История восьмичасового рабочего дня показывает, что трудовые нормы могут меняться. Если когда-то люди работали по 12–16 часов в сутки, то сегодня стандартом считаются восемь часов в день и 40 часов в неделю. Однако во многих странах все чаще приходят к мнению, что пора работать еще меньше.
Сокращение рабочего времени уже перестало быть фантастикой на Западе. Компании пробуют режим «100:80:100»: люди работают меньше часов (80% от текущей нормы), но получают те же деньги и должны выдавать тот же результат.
В 2015–2019 годах в Исландии провели эксперимент с более чем 2,5 тысячи работников, в ходе которого рабочее время сократили с 40 до 36 часов. Он показал снижение уровня стресса и выгорания, а также повышение или стабилизацию уровня производительности.
Ключевое условие успеха, которое часто упускается из виду: сокращение рабочего времени должно сопровождаться реорганизацией труда — сокращением низкоэффективных совещаний, оптимизацией рабочих процессов, повышением автономии работников. Компании, которые просто сжимали 40 часов работы в 4 дня без изменений в организации труда, не получали ожидаемых эффектов, а сталкивались с ростом стресса.
В Великобритании в 2022 году с июня по декабрь запустили эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, в котором участвовала 61 компания и почти 2,9 тысячи сотрудников.
В результате выручка за полгода выросла на 1,4%, текучесть кадров упала на 57%, уровень выгорания снизился, сотрудники чаще говорили, что успевают жить нормальной жизнью. В итоге 56 компаний из 61 решили продлить опыт с четырехдневкой, а 18 — ввести ее на постоянной основе.
Похожие проекты запустили в Германии, Бельгии и других странах — и там тоже получили положительные результаты. Эксперты считают, что попробовать сокращенную рабочую неделю стоит и в России.
Сейчас у многих стран рабочая неделя длится 32–38 часов. Здесь речь идет о традиционных профессиях, где нет особых условий труда. Поэтому, на мой взгляд, в перспективе нас тоже ждет сокращение рабочей недели. И это проще и эффективнее, чем четырехдневная рабочая неделя, хотя если внесут изменения в Трудовой кодекс и дадут возможность принимать решения работодателям, то может быть и разный формат.
В России про четырехдневную неделю на федеральном уровне говорят с 2019 года. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки: россияне как работали 40 часов в неделю, так и работают.
По данным SuperJob, идею четырехдневки поддерживает каждый второй россиянин (51%), против выступает 22%. А вот бизнес переходить на четырехдневную неделю не готов. Большинство компаний вообще отказывается обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю (89%). Лишь 2% работодателей считают сокращенную рабочую неделю допустимой.
При этом работники боятся, что на практике сократят зарплату. У работодателей свои опасения: их главные страхи — просадка выручки, головная боль с графиками и нехватка людей в отраслях, где и так каждая смена на счету.
Сегодня принцип «8 часов сна, 8 часов работы, 8 часов на личную жизнь и отдых» сохраняет актуальность как нормативный ориентир, но его практическая реализация сталкивается с новыми вызовами. Переход к сервисной экономике (75% ВВП в развитых странах) трансформирует характер труда: если в промышленности Генри Форда продукцию можно было производить и складировать, то услуги часто производятся и потребляются одновременно, требуя присутствия работника в конкретное время и в конкретном месте. Это создает структурные ограничения для дальнейшего сокращения рабочего времени без потери качества обслуживания.
По словам эксперта, есть отрасли, где сокращение рабочего времени может привести к падению выручки и производительности, а где наоборот, может дать положительный эффект. В последних продуктивность работника нелинейно зависит от времени, и после определенного порога (как правило, 6–7 часов) эффективность когнитивного труда снижается, а количество ошибок растет.
Отрасли с низкими рисками
|Отрасль
|Что позволяет сократить рабочую неделю
|IT и разработка ПО
|Механизм компенсации — результат зависит от когнитивной продуктивности, которая падает при переработках.
|Финансовые услуги, работа в бек-офисе
|Высокая автоматизация, возможность оптимизации процессов.
|Профессиональные услуги (консалтинг, маркетинг)
|Результат измеряется выполненными проектами, не часами присутствия.
Отрасли с высокими рисками
|Отрасль
|Что не позволяет сократить рабочую неделю
|Здравоохранение (стационары, скорая)
|Характер риска — непрерывность обслуживания пациентов: невозможно «сжать» 40 часов ухода в 32 часа без потери качества.
|Розничная торговля
|Спрос привязан к часам работы магазина, ожидания клиентов о доступности персонала.
|Производство с непрерывным циклом
|Технологический процесс требует присутствия оператора заданное время.
|Личные услуги (парикмахерские, фитнес и прочее)
|Парикмахер не может объективно потратить на 20% меньше времени на стрижку — это прямое ухудшение качества услуги.
В России о четырехдневной рабочей неделе можно вести речь только в долгосрочной перспективе по многим причинам: демографический кризис, дефицит рабочей силы, недостаточно быстрые темпы цифровизации и автоматизации, модель управления. Сокращение часов работы вместо 4-дневной рабочей недели логичнее для непрерывности трудовых процессов. Пока можно ограничиться хотя бы 1–2 часами, что даст возможность не снижать производительность труда и сохранить заработную плату.
Четырехдневка остается пока серией экспериментов, чем новой мировой нормой. Но опыт разных стран показывает: главное — не количество проведенных часов на работе, а продуктивность.