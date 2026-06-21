Как рабочие отвоевали 8-часовой день и удастся ли сократить его еще больше — в России и за рубежом

Детей тоже привлекали к труду. По данным британских парламентских исследований 1830-х годов, на текстильных фабриках работники младше 18 лет нередко составляли 40–55% персонала, а на отдельных предприятиях их доля была еще выше.

Дети работали по 10–12 часов в день и получали заметно меньше взрослых. Хотя самые тяжелые работы обычно поручались взрослым рабочим, условия для несовершеннолетних были крайне тяжелыми: пыль, шум, травмоопасные механизмы и почти полное отсутствие защиты и контроля.

Запреты вводили, но больше формальные. Например, к 1847 году рабочий день женщин и детей в текстильной отрасли ограничили десятью часами в день, тогда как мужчинам и дальше нужно было отрабатывать по 12 и больше часов.

Отдельные производители умудрялись обходить и такие мягкие ограничения: они вводили посменную работу, чтобы заставить женщин и детей трудиться больше 10 часов в день.

В Российской империи

В России люди работали не меньше: те же 12–16 часов в день. Ситуация изменилась только в конце века: 2 июня 1897 года приняли закон, который сократил рабочее время: для мужчин — не более 11,5 часа в обычные дни и 10 часов по субботам и накануне праздников, для женщин и подростков — не более 10 часов.