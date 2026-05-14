Разберем две возможные ситуации.

Ситуация 1: вы работали минимум два года у нескольких работодателей и продолжаете на них трудиться . Тогда пособие начислят по каждому месту работы, и оплатят его все текущие работодатели.

Для получения пособия по беременности и родам для совместителей нужно будет направить больничный лист всем работодателям. Проконтролируйте, чтобы в цепочке женская консультация — Соцфонд — работодатель не было сбоев.

Если вы внутренний совместитель, то больничный лист нужен только один — других работодателей нет. Вам начислят одно пособие, но в расчетах учтут зарплаты по обеим должностям.

Пример: Лариса работала последние три года внешним совместителем: бухгалтером в ООО «Аудит» с зарплатой 70 тысяч рублей и кадровиком на треть ставки в ООО «Депозит» с зарплатой 20 тысяч рублей. На первой работе ей выплатят около 320 тысяч рублей пособия, а на второй — еще почти 125 тысяч рублей.