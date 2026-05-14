Декретные можно получить у нескольких работодателей — но не все. Разобрались с адвокатом, как это работает
Можно ли получить пособие по беременности и родам у нескольких работодателей?
Да, можно. Пособие по беременности и родам у нескольких работодателей могут получить женщины, официально работающие по совместительству.
Совместительство может быть внешним и внутренним. При внешнем совместительстве вы трудитесь на основной работе в одной компании и дополнительно в другой. При внутреннем вы занимаете несколько должностей в одной и той же организации.
Для пособия неважно, внешний вы совместитель или внутренний. И то, и то считается «двойной» работой. Разница только в оформлении.
А вот если вы работаете одновременно по трудовому договору и договору ГПХ, то вам положено только одно пособие по беременности и родам.
Важно, у каких работодателей вы трудились в течение так называемого расчетного периода: двух календарных лет, предшествующих году оформления больничного.
От данного факта зависит, вправе ли сотрудница получить пособие от всех работодателей, где она трудоустроена, либо только один из работодателей должен будет оплатить ей больничный.
Разберем две возможные ситуации.
Ситуация 1: вы работали минимум два года у нескольких работодателей и продолжаете на них трудиться. Тогда пособие начислят по каждому месту работы, и оплатят его все текущие работодатели.
Для получения пособия по беременности и родам для совместителей нужно будет направить больничный лист всем работодателям. Проконтролируйте, чтобы в цепочке женская консультация — Соцфонд — работодатель не было сбоев.
Если вы внутренний совместитель, то больничный лист нужен только один — других работодателей нет. Вам начислят одно пособие, но в расчетах учтут зарплаты по обеим должностям.
Пример: Лариса работала последние три года внешним совместителем: бухгалтером в ООО «Аудит» с зарплатой 70 тысяч рублей и кадровиком на треть ставки в ООО «Депозит» с зарплатой 20 тысяч рублей. На первой работе ей выплатят около 320 тысяч рублей пособия, а на второй — еще почти 125 тысяч рублей.
Ситуация 2: в расчетный период вы работали у других работодателей, с которыми уже прекратили сотрудничество, а сейчас трудитесь где-то еще — тоже по совместительству. Тогда пособие начислит только один текущий работодатель — его вы выберете сами.
При этом работодатель, выплачивающий больничный, учтет при расчете пособия доходы, которые сотрудник получал у других работодателей.
Пример. Светлана раньше работала дизайнером сразу в нескольких компаниях, но последний год трудится в других организациях: в ООО «Вектор» за 110 тысяч рублей в месяц и в ООО «Шаблон» за 30 тысяч рублей. Она может оформить пособие по беременности и родам только в «Векторе» или «Шаблоне» и выбирает «Вектор», ведь там у нее зарплата куда выше.
При этом ее доходы в других компаниях за год, предшествующий трудоустройству в «Вектор» и «Шаблон», тоже будут учитываться: это по 20 тысяч в месяц в ООО «Верстка» и по 70 тысяч рублей в ООО «Графика». Ей выплатят суммарно чуть меньше 460 тысяч рублей пособия.
Что будет с пособиями, если вы одновременно наемный сотрудник и ИП?
Фактически это тоже ситуация с двумя работодателями, правда, один из них — вы сами. Если вы одновременно работаете по трудовому договору и получаете доход как индивидуальный предприниматель, вы тоже можете получить пособие по беременности и родам дважды.
Но только при одном условии: вы должны заплатить добровольные взносы на социальное страхование за предыдущий год.
Это значит, что для выплат по беременности и родам в 2027 году надо заплатить взносы за 2026-й — 9428,36 рубля.
Пособие будут рассчитывать на базе минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2026 году 140-дневный больничный по беременности и родам для ИП «стоит» чуть меньше 125 тысяч рублей.
В 2027-м МРОТ наверняка проиндексируют, а значит, выплата немного увеличится.
Можно ли получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет у нескольких работодателей?
Нет, нельзя. Хотя отпуск по уходу за ребенком можно оформить во всех компаниях, где вы трудитесь, пособие оформит только один работодатель.
При этом вы сможете выбрать, у какого именно работодателя просить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это позволяет получить больше, если на одной работе ваша зарплата была заметно выше, чем на другой.