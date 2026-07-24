Это не врожденное качество. Как и любой навык, эмоциональный интеллект можно тренировать, и научные исследования это подтверждают.

Модели эмоционального интеллекта: три научных подхода

В академической психологии выделяют три классические модели эмоционального интеллекта: модель способностей Майера — Саловея — Карузо, смешанную модель Гоулмана и модель социально-эмоциональной компетентности Бар-Она. Они по-разному отвечают на вопрос, что такое EQ: способность, набор личных качеств или практические компетенции.

Модель способностей Майера — Саловея — Карузо

Самая строгая с научной точки зрения. Первую версию Питер Саловей и Джон Майер описали в 1990 году, обновленную — в 1997-м, уже вместе с Дэвидом Карузо.

Эмоциональный интеллект здесь — именно способность, как память или внимание, и состоит он из четырех «ветвей»:

Восприятие эмоций — замечать их по лицу, голосу, позе. Использование эмоций для мышления — понимать, какое состояние помогает какой задаче. Понимание эмоций — различать оттенки и видеть, как одно чувство переходит в другое. Управление эмоциями — своими и отчасти чужими.

Эта модель легла в основу теста MSCEIT — о нем расскажем ниже.

Смешанная модель Гоулмана

Самая известная. В 1995 году Дэниел Гоулман соединил в одной модели способности и черты личности — поэтому ее называют смешанной.

В ней пять компонентов: самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки. Академические психологи критикуют модель за размытость, но именно она сделала EQ массовым понятием, и именно ее компоненты обычно имеют в виду, когда говорят «развивать эмоциональный интеллект».

Модель Бар-Она: социально-эмоциональная компетентность

Само сокращение EQ (emotional quotient) ввёл израильский психолог Рувен Бар-Он — по его словам, впервые он использовал его в докторской диссертации 1985 года. В его модели пять сфер: внутриличностная, межличностная, адаптивность, управление стрессом и общее настроение — всего 15 шкал. На е основе в 1997 году вышел опросник EQ-i, первый широко используемый инструмент оценки EQ; обновленная версия EQ-i 2.0 появилась в 2011-м.