Эмоциональный интеллект влияет на карьеру и отношения. Как развить этот навык и что может помешать
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Что такое эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект (emotional intelligence, EQ) — это способность отслеживать свои и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать эту информацию, чтобы управлять собственными мыслями и действиями.
При этом EQ — не замена умственным способностям, а отдельная ось. Можно блестяще решать логические задачи и не замечать, что собеседник давно закрылся и кивает из вежливости.
Эмоциональный интеллект важен не меньше, чем когнитивный (или умственный). Именно этот навык часто показывает, насколько успешными будут ваши профессиональные и личные отношения. Считается, что люди с высоким эмоциональным интеллектом легче находят общий язык с коллегами, быстрее принимают решения в нестандартных ситуациях и лучше справляются с разными кризисами.
Сам термин «эмоциональный интеллект» появился не в 1990-х, как многие думают, а значительно раньше. В 1964 году психолог Майкл Белдох, клинический профессор психиатрии Корнеллского университета, впервые использовал это словосочетание в своей научной статье.
В академическую психологию понятие ввели Питер Саловей и Джон Майер: в 1990 году они опубликовали статью Emotional Intelligence в журнале Imagination, Cognition and Personality, где впервые описали EQ как измеримую способность.
Всемирную известность концепция получила в 1995 году, когда журналист и психолог Дэниел Гоулман выпустил книгу «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ». Книга быстро стала бестселлером, продержалась в списке New York Times полтора года, а на обложке Time появился заголовок: «What’s Your EQ?». Гоулман не был ученым-первооткрывателем, но он блестяще популяризировал идею, сделав ее понятной для миллионов людей.
Это не врожденное качество. Как и любой навык, эмоциональный интеллект можно тренировать, и научные исследования это подтверждают.
Модели эмоционального интеллекта: три научных подхода
В академической психологии выделяют три классические модели эмоционального интеллекта: модель способностей Майера — Саловея — Карузо, смешанную модель Гоулмана и модель социально-эмоциональной компетентности Бар-Она. Они по-разному отвечают на вопрос, что такое EQ: способность, набор личных качеств или практические компетенции.
Модель способностей Майера — Саловея — Карузо
Самая строгая с научной точки зрения. Первую версию Питер Саловей и Джон Майер описали в 1990 году, обновленную — в 1997-м, уже вместе с Дэвидом Карузо.
Эмоциональный интеллект здесь — именно способность, как память или внимание, и состоит он из четырех «ветвей»:
- Восприятие эмоций — замечать их по лицу, голосу, позе.
- Использование эмоций для мышления — понимать, какое состояние помогает какой задаче.
- Понимание эмоций — различать оттенки и видеть, как одно чувство переходит в другое.
- Управление эмоциями — своими и отчасти чужими.
Эта модель легла в основу теста MSCEIT — о нем расскажем ниже.
Смешанная модель Гоулмана
Самая известная. В 1995 году Дэниел Гоулман соединил в одной модели способности и черты личности — поэтому ее называют смешанной.
В ней пять компонентов: самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки. Академические психологи критикуют модель за размытость, но именно она сделала EQ массовым понятием, и именно ее компоненты обычно имеют в виду, когда говорят «развивать эмоциональный интеллект».
Модель Бар-Она: социально-эмоциональная компетентность
Само сокращение EQ (emotional quotient) ввёл израильский психолог Рувен Бар-Он — по его словам, впервые он использовал его в докторской диссертации 1985 года. В его модели пять сфер: внутриличностная, межличностная, адаптивность, управление стрессом и общее настроение — всего 15 шкал. На е основе в 1997 году вышел опросник EQ-i, первый широко используемый инструмент оценки EQ; обновленная версия EQ-i 2.0 появилась в 2011-м.
|Модель
|Автор(ы)
|Год
|Тип
|Компоненты
|Инструмент измерения
|Способностей
|Майер, Саловей, Карузо
|1990, обновление — 1997
|Когнитивная
|4 ветви
|MSCEIT
|Смешанная
|Гоулман
|1995
|Смешанная
|5 компонентов
|ESCI и другие опросники
|Социально-эмоциональной компетентности
|Бар-Он
|1985 (термин), 1997 (опросник)
|Смешанная
|5 сфер / 15 шкал
|EQ-i, EQ-i 2.0
Из чего состоит эмоциональный интеллект
Когда говорят о компонентах эмоционального интеллекта, чаще всего имеют в виду модель Дэниела Гоулмана — в книгах и курсах она встречается чаще других. Гоулман выделял пять компонентов.
- Самосознание. Умение распознавать свои эмоции в моменте и понимать, как они влияют на окружающих. Без этого все остальное не работает: если вы не понимаете, что злитесь, вы не сможете управлять этой злостью. Как проявляется: человек может назвать чувство конкретно («я раздражен, потому что меня перебили») и замечает телесные сигналы — сжатые челюсти, сбившееся дыхание. Пример: вы ловите раздражение еще в середине планерки, а не вечером, когда уже сорвались на близких.
- Саморегуляция. Способность не реагировать на раздражитель мгновенно. Вы чувствуете, что вот-вот сорветесь, но делаете паузу, выдыхаете, считаете до трех. Это не про каменное лицо и подавление чувств — это про выбор, как их проявить: криком или спокойным разговором. Как проявляется: пауза перед ответом, умение перенести сложный разговор на завтра. Пример: гневное письмо ночует в черновиках и утром отправляется переписанным наполовину.
- Мотивация. Умение двигаться вперед, даже когда никто не подгоняет: нет начальника над душой, нет премии, никто не хвалит. Как проявляется: человек доделывает начатое без внешнего контроля и после неудачи возвращается к задаче, а не хоронит ее. Пример: после провального собеседования — разбор, что пошло не так, и заявка на следующее, а не вывод «мне это не дано».
- Эмпатия. Умение чувствовать, что происходит с другими. Вы смотрите на коллегу и видите, что он устал или злится, даже если он молчит. Эмпатия не значит тащить чужие проблемы на себе — она значит слышать человека. Как проявляется: замечает перемену настроения собеседника, уточняет, не обесценивает («да брось, ерунда»). Пример: коллега весь день отвечает односложно — вы спрашиваете отдельно, все ли в порядке, вместо того чтобы давить с задачами.
- Социальные навыки. Умение строить отношения, договариваться, работать в команде. С вами комфортно: вы не перебиваете, слышите других, находите общий язык. Как проявляется: разруливает конфликт без перехода на личности, дает критику так, что ее можно услышать. Пример: вместо «ты все сделал не так» — «вот в этом месте ошибка, давай посмотрим, как поправить».
Эмоциональный интеллект, IQ и социальный интеллект: в чем разница
IQ отражает способность решать логические и абстрактные задачи. EQ — понимать эмоции, свои и чужие, и управлять ими. Социальный интеллект — считывать нормы группы и эффективно в ней взаимодействовать. Это три разные оси: высокий балл по одной ничего не гарантирует по двум другим.
|Параметр
|IQ
|EQ
|Социальный интеллект
|Что измеряет
|Абстрактное мышление, логика
|Понимание эмоций и управление ими
|Понимание социальных норм, групповая динамика
|Как измеряется
|Тесты Векслера, Стэнфорд — Бине, Равена
|MSCEIT, EQ-i, тест Холла
|Тесты Гилфорда, шкалы социальной компетентности
|Растет ли с возрастом
|После юности меняется слабо
|Растет как минимум до 40 лет
|Растет с опытом общения
|Связь с успехом
|Предсказывает успехи в учебе и аналитической работе
|Важнее там, где много коммуникации
|Важен в лидерских и командных ролях
Высокий IQ и низкий EQ спокойно уживаются в одном человеке — как и наоборот. Один тип интеллекта не заменяет другой, они работают в паре.
Признаки высокого и низкого эмоционального интеллекта
Главное отличие человека с высоким эмоциональным интеллектом — не отсутствие эмоций, а скорость их осознания: он замечает своё состояние раньше и успевает выбрать реакцию, а не действует на автомате.
Как ведёт себя человек с развитым EQ
- Называет эмоции конкретно: не «все бесит», а «я злюсь из-за сорванного дедлайна».
- Делает паузу перед реакцией — отвечает после выдоха, а не на пике.
- Признает ошибки без самобичевания: «да, я был неправ, исправлю».
- Спрашивает, что чувствует собеседник, а не додумывает за него.
- Восстанавливается после конфликта за часы, а не за недели.
- Дает критику без унижения и принимает ее без глухой обороны.
- Не путает свои эмоции с чужими: различает «я тревожусь» и «он на меня давит».
- Умеет отказывать без агрессии и извинений на три абзаца.
Признаки низкого EQ
- Обобщения вместо конкретики: «все бесит», «я в порядке» сквозь зубы.
- Взрывается на критику или отмалчивается — третьего варианта нет.
- Обвиняет других в своих эмоциях: «ты меня довел».
- Тянет обиды неделями и возвращается к ним в каждой ссоре.
- Избегает разговоров о чувствах — «давай без этой психологии».
- Не замечает, что расстроил другого, пока ему не скажут прямо.
- Раз за разом попадает в одни и те же конфликты.
- Соматизация: головные боли, скачки давления, проблемы с ЖКТ на фоне подавленных эмоций.
|Ситуация
|Низкий EQ
|Высокий EQ
|Получаете критику
|Обороняетесь: «вы просто не понимаете»
|«Приведи пример, я хочу разобраться»
|Партнер говорит, что вы не слушаете
|«Опять начинается»
|Пауза + «что именно ты имеешь в виду?»
|Опоздали из-за начальника
|«Я не виноват, меня задержали»
|«Извини, я задержался. Раздражен, но это не про тебя»
|Коллега молчит на планерке
|Не замечаете
|Замечаете и спрашиваете отдельно, все ли в порядке
Как проверить свой уровень эмоционального интеллекта
Для оценки EQ используют два типа инструментов: опросники, где человек оценивает себя сам, и тесты способностей, которые проверяют реальные навыки. Онлайн-варианты дают ориентир, не больше — для точной диагностики нужна работа с психологом.
MSCEIT (Mayer — Salovey — Caruso Emotional Intelligence Test)
Тест способностей, а не опросник: он оценивает не то, что человек думает о себе, а как он на самом деле распознает эмоции и решает эмоциональные задачи. Вышел в 2002 году, построен на четырехветвевой модели Майера — Саловея — Карузо. Существует русскоязычная адаптация Института психологии РАН.
Опросник EQ-i / EQ-i 2.0 (Бар-Он)
Международный стандарт в HR и клинической практике. Оценивает пять сфер и 15 шкал модели Бар-Она — от стрессоустойчивости до навыков отношений. Первая версия вышла в 1997 году, действующая EQ-i 2.0 — в 2011-м.
Опросник Холла
Самый доступный вариант для самопроверки: 30 утверждений, 5 шкал, легко найти онлайн и просто интерпретировать. Научная строгость у него заметно ниже, чем у MSCEIT или EQ-i, поэтому к результату стоит относиться как к ориентиру.
Опросник ЭмИн (Люсин)
Российская разработка психолога Дмитрия Люсина, адаптированная к нашему культурному контексту. Измеряет две стороны EQ: межличностную (понимание чужих эмоций) и внутриличностную (понимание и регуляция своих).
Что важно знать об онлайн-тестах
- Онлайн-тест — это самодиагностика. Консультацию психолога он не заменяет.
- Результат зависит от настроения, дня и честности при прохождении.
- Опросники измеряют самооценку EQ, а не сами навыки. Реальные способности покажет только тест способностей вроде MSCEIT — или наблюдение специалиста.
Зачем нужен эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект пригождается в самых разных ситуациях. Например, когда вы ведете рабочие переговоры, просите о повышении, когда ссоритесь с близкими или пытаетесь понять, что с вами происходит.
На работе
Развитый эмоциональный интеллект позволяет снизить число конфликтов, упрощает переговоры и процесс получения обратной связи от коллег и руководства.
Чем выше эмоциональный интеллект, тем эффективнее сотрудники, сильнее их лидерские качества, больше зарплата и лучше самочувствие. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели исследование с участием десятков тысяч работников из разных отраслей.
Так что, если вы умный, но не умеете общаться с людьми, вы можете уступать в карьере тем, кто более силен в коммуникации.
В личной жизни
С развитым эмоциональным интеллектом проще понимать себя, свои желания и границы, легче выстраивать отношения с людьми. А еще высокий эмоциональный интеллект связывают с более низким уровнем стресса и тревоги. Вы меньше переживаете из-за ерунды и быстрее восстанавливаетесь после неприятностей.
Партнер говорит: «Ты никогда меня не слушаешь». Без EQ вы начинаете защищаться. С EQ вы наверняка сделаете паузу и спросите: «Что именно ты имеешь в виду? Приведи пример». И вместо ссоры начинается разговор.
В отношениях с детьми
Дети учатся обращаться с эмоциями не по разговорам о чувствах, а по тому, как ведут себя взрослые рядом. Родитель, который вслух называет свое состояние («я сейчас злюсь, мне нужна минута») и выдерживает детскую истерику без ответного крика, передает навык надежнее любых нотаций.
Работает это и в обратную сторону: если в семье эмоции принято глушить, ребенок усваивает именно это. Поэтому развитие собственного EQ — это еще и вклад в детей.
Как развивать эмоциональный интеллект
Начать развивать EQ никогда не поздно: эмоциональный интеллект растет с возрастом как минимум до 40 лет.
«Во взрослом возрасте мы уже не можем полностью перестроить базовые настройки психики. Но есть преимущество — рефлексия. То есть взрослый способен анализировать свои реакции, понять, почему разозлился или испугался, и решить, как поступить иначе в следующий раз. Поэтому развивать эмоциональный интеллект во взрослом возрасте вполне реально», — считает Виктория Кондрашина, клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».
Вот конкретные действия для развития эмоционального интеллекта.
Называйте эмоции
Первый шаг к развитию эмоционального интеллекта — научиться осознавать и правильно интерпретировать свои чувства и называть свои эмоции. Многие люди не могут сказать, что именно они чувствуют. Вместо «я злюсь» они говорят «все бесит» или «я просто устал». Но этот навык можно и нужно прокачивать.
Делайте паузу перед реакцией
Главный навык саморегуляции — это умение не отвечать на раздражитель мгновенно. Прежде чем сказать что-то в гневе, сделайте паузу и глубоко вдохните. Этого достаточно, чтобы снизить выброс адреналина и не наговорить лишнего.
Пауза — самый быстрый и физиологически обоснованный инструмент. Когда эмоция достигает пика, у вас есть 6–10 секунд, чтобы не дать ей захватить контроль. Пауза между стимулом и реакцией — главный навык, который можно натренировать.
«Если человек оказывается захваченным какой-то эмоцией и ему удается сделать паузу и назвать свое состояние, само это действие сильно снижает внутреннее напряжение и возвращает способность управлять собой», — подтверждает психолог Анна Марченко.
Наблюдайте за собой
Мы часто действуем на автопилоте, поэтому полезно время от времени останавливаться и переоценивать свои привычки и реакции. Например, спрашивать у себя: «Почему я так остро реагирую на критику?». Ответы на подобные вопросы помогают увидеть свои триггеры.
«Эмоционально зрелый человек тоже сердится, ревнует, тревожится и обижается. Он не превращается в безмятежного мудреца, которому все нипочем. Разница в другом. Он раньше замечает свое состояние и реже позволяет ему распоряжаться своей жизнью», — говорит Елена Фитисова, семейный психолог, основатель Института практической кризисной психологии и проекта психологической помощи «ЯПомогу.онлайн».
Психологи советуют вести дневник эмоций: записывать, что вы чувствовали в течение дня и в каких ситуациях.
Дневник эмоций развивает самоосознанность — вы учитесь определять свои эмоции и называть чувства словами, ведь само называние эмоции уже снижает ее интенсивность. Фиксируйте 2–3 раза в день ситуацию, эмоцию и свою реакцию, и уже через месяц вы увидите повторяющиеся триггеры.
Практикуйте активное слушание
Оно предполагает, что вы не просто ждете своей очереди сказать, а пытаетесь понять собеседника. Переспрашивайте, уточняйте, пересказывайте услышанное своими словами.
Активное слушание развивает эмпатию и социальный компонент эмоционального интеллекта. Оно учит слышать не только слова, но и эмоции собеседника. Это самый «медленный» инструмент, который требует другого человека и долгой практики. Но без него развитие эмоционального интеллекта останется однобоким — вы будете хорошо понимать себя, но не других.
Просите обратную связь и не защищайтесь
Развивать эмоциональный интеллект в одиночку бывает сложно. Попросите коллегу или друга сказать вам: «Как я выглядел в той ситуации?», «Какое впечатление я произвожу, когда спорю?», «Когда я был не прав, как я себя вел?».
И главное — не оправдываться в ответ. Просто слушайте. Это самый быстрый способ увидеть себя со стороны.
План на месяц: что делать и как часто
Чтобы практики не остались добрыми намерениями, разложим их по частоте.
|Частота
|Практика
|Ожидаемый эффект
|Ежедневно
|Пауза 6–10 секунд перед реакцией (та самая, о которой говорит Игорь Алферов)
|Меньше импульсивных реакций
|Ежедневно
|Называть эмоцию словами: «я чувствую X, потому что Y»
|Точность распознавания эмоций
|3–4 раза в неделю
|Дневник эмоций: ситуация → эмоция → реакция
|Видны свои триггеры
|1 раз в неделю
|Один разговор в режиме активного слушания
|Развитие эмпатии
|1 раз в месяц
|Попросить обратную связь у коллеги или близкого
|Взгляд со стороны
Что мешает развивать эмоциональный интеллект
Вот несколько вещей, которые тормозят процесс.
Привычка оправдываться. Когда вы объясняете свои эмоции через внешние обстоятельства («начальник меня довел»), вы снимаете с себя ответственность. И пока вы не признаете, что злость — это ваша реакция, а не вина другого человека,, вы не сможете ее контролировать.
Например, вас задержали на совещании и вы опоздали на встречу со знакомой. Вы раздраженно бросаете: «Я тут ни при чем, меня начальник задержал». Вместо этого можно было бы сказать иначе: «Извини, я опоздал. Я раздражен, потому что совещание затянулось, но это не твоя вина». Так вы признаете свою эмоцию и не перекладываете ответственность на другого.
Желание быть всегда правым. Эмоциональный интеллект — это не про победу в споре, а про понимание. Иногда важнее сохранить отношения, чем доказать свою правоту.
Это защитный механизм эго. В общении проявляется как когнитивная ригидность: человеку проще защищать свою позицию, чем признать сложность чувств другого. Это мешает эмпатии, делает коммуникацию конфликтной.
Страх выглядеть уязвимым. Говорить о своих чувствах — не слабость. Это навык, который требует смелости.
Страх уязвимости самый глубокий. Он подавляет способность признавать свои чувства, показывать их, ошибаться и просить о помощи. Именно это необходимо для понимания себя и эмпатии к другим. Если человек боится быть уязвимым, он будет избегать ситуаций, где нужно проявлять эмоции, и поэтому не сможет их тренировать.
Что почитать про эмоциональный интеллект
- «Эмоциональный интеллект 2.0», Тревис Бредберри и Джин Гривз. В книге — 66 конкретных стратегий для развития EQ и тест для оценки текущего уровня.
- «Что говорят эмоции. Как контролировать себя и лучше понимать других», Дэвид Уолтон. Эта книга построена как практикум: вы не просто читаете, а сразу применяете знания. Внутри — тесты, упражнения и задания, которые помогают закрепить материал.
- «Лифт настроения. Научитесь управлять своими чувствами и эмоциями», Ларри Сенн. Автор использует метафору лифта: наше настроение каждый день движется вверх и вниз. Она объясняет, какие «кнопки» нажимать, чтобы чаще оказываться на верхних этажах (спокойствие, энергия, продуктивность) и реже — на нижних (тревога, апатия, раздражение).
- T.J. Robinson & E. Zell. Robust associations of emotional intelligence with human flourishing: A second-order meta-analysis, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 2026;
- Дегтярёв А.В. «Эмоциональный интеллект»: становление понятия в психологии. Психологическая наука и образование psyedu.ru, 4(2), Статья 18. 2012
- Emotional Intelligence in the Workplace / Rutgers University;
- Gerhardt, K., Bauwens, R., & van Woerkom, M. (2026). Emotional Intelligence and Leader Outcomes: A Comprehensive Review and Roadmap for Future Inquiry. Human Resource Development Review, 25(1), 29-79;
- Gilles E. Gignac, Katja Schlegel. Age and ability-based emotional intelligence: Evidence from the Geneva Emotional Competence Test. Intelligence, Volume 111, 2025;
- Powell C, Brown T, Yap Y, Hallam K, Takac M, Quinlivan T, Xenos S, Karimi L. Emotional intelligence training among the healthcare workforce: a systematic review and meta-analysis. Front Psychol. 2024.