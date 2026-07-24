Саморазвитие и карьера
24 июля 2026, 06:05

Эмоциональный интеллект влияет на карьеру и отношения. Как развить этот навык и что может помешать

Вы говорите коллеге, что он не прав, и он сразу взрывается. Или молчите, когда вас критикуют, хотя внутри все кипит. Вы не понимаете, почему после разговора с начальником остается неприятный осадок. Все это про эмоциональный интеллект. Про то, как мы понимаем себя и других. Рассказываем вместе с психологами, что это такое и зачем его развивать.
Эмоциональный интеллект влияет на карьеру и отношения. Как развить этот навык и что может помешать

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Что такое эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект (emotional intelligence, EQ) — это способность отслеживать свои и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать эту информацию, чтобы управлять собственными мыслями и действиями.

При этом EQ — не замена умственным способностям, а отдельная ось. Можно блестяще решать логические задачи и не замечать, что собеседник давно закрылся и кивает из вежливости.

Эмоциональный интеллект важен не меньше, чем когнитивный (или умственный). Именно этот навык часто показывает, насколько успешными будут ваши профессиональные и личные отношения. Считается, что люди с высоким эмоциональным интеллектом легче находят общий язык с коллегами, быстрее принимают решения в нестандартных ситуациях и лучше справляются с разными кризисами.

Кто придумал этот термин

Сам термин «эмоциональный интеллект» появился не в 1990-х, как многие думают, а значительно раньше. В 1964 году психолог Майкл Белдох, клинический профессор психиатрии Корнеллского университета, впервые использовал это словосочетание в своей научной статье.

В академическую психологию понятие ввели Питер Саловей и Джон Майер: в 1990 году они опубликовали статью Emotional Intelligence в журнале Imagination, Cognition and Personality, где впервые описали EQ как измеримую способность.

Всемирную известность концепция получила в 1995 году, когда журналист и психолог Дэниел Гоулман выпустил книгу «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ». Книга быстро стала бестселлером, продержалась в списке New York Times полтора года, а на обложке Time появился заголовок: «What’s Your EQ?». Гоулман не был ученым-первооткрывателем, но он блестяще популяризировал идею, сделав ее понятной для миллионов людей.

Это не врожденное качество. Как и любой навык, эмоциональный интеллект можно тренировать, и научные исследования это подтверждают.

Модели эмоционального интеллекта: три научных подхода

В академической психологии выделяют три классические модели эмоционального интеллекта: модель способностей Майера — Саловея — Карузо, смешанную модель Гоулмана и модель социально-эмоциональной компетентности Бар-Она. Они по-разному отвечают на вопрос, что такое EQ: способность, набор личных качеств или практические компетенции.

Модель способностей Майера — Саловея — Карузо

Самая строгая с научной точки зрения. Первую версию Питер Саловей и Джон Майер описали в 1990 году, обновленную — в 1997-м, уже вместе с Дэвидом Карузо.

Эмоциональный интеллект здесь — именно способность, как память или внимание, и состоит он из четырех «ветвей»:

  1. Восприятие эмоций — замечать их по лицу, голосу, позе.
  2. Использование эмоций для мышления — понимать, какое состояние помогает какой задаче.
  3. Понимание эмоций — различать оттенки и видеть, как одно чувство переходит в другое.
  4. Управление эмоциями — своими и отчасти чужими.

Эта модель легла в основу теста MSCEIT — о нем расскажем ниже.

Смешанная модель Гоулмана

Самая известная. В 1995 году Дэниел Гоулман соединил в одной модели способности и черты личности — поэтому ее называют смешанной.

В ней пять компонентов: самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки. Академические психологи критикуют модель за размытость, но именно она сделала EQ массовым понятием, и именно ее компоненты обычно имеют в виду, когда говорят «развивать эмоциональный интеллект».

Модель Бар-Она: социально-эмоциональная компетентность

Само сокращение EQ (emotional quotient) ввёл израильский психолог Рувен Бар-Он — по его словам, впервые он использовал его в докторской диссертации 1985 года. В его модели пять сфер: внутриличностная, межличностная, адаптивность, управление стрессом и общее настроение — всего 15 шкал. На е основе в 1997 году вышел опросник EQ-i, первый широко используемый инструмент оценки EQ; обновленная версия EQ-i 2.0 появилась в 2011-м.

МодельАвтор(ы)ГодТипКомпонентыИнструмент измерения
СпособностейМайер, Саловей, Карузо1990, обновление — 1997Когнитивная4 ветвиMSCEIT
СмешаннаяГоулман1995Смешанная5 компонентовESCI и другие опросники
Социально-эмоциональной компетентностиБар-Он1985 (термин), 1997 (опросник)Смешанная5 сфер / 15 шкалEQ-i, EQ-i 2.0

Из чего состоит эмоциональный интеллект

Когда говорят о компонентах эмоционального интеллекта, чаще всего имеют в виду модель Дэниела Гоулмана — в книгах и курсах она встречается чаще других. Гоулман выделял пять компонентов.

  1. Самосознание. Умение распознавать свои эмоции в моменте и понимать, как они влияют на окружающих. Без этого все остальное не работает: если вы не понимаете, что злитесь, вы не сможете управлять этой злостью. Как проявляется: человек может назвать чувство конкретно («я раздражен, потому что меня перебили») и замечает телесные сигналы — сжатые челюсти, сбившееся дыхание. Пример: вы ловите раздражение еще в середине планерки, а не вечером, когда уже сорвались на близких.
  2. Саморегуляция. Способность не реагировать на раздражитель мгновенно. Вы чувствуете, что вот-вот сорветесь, но делаете паузу, выдыхаете, считаете до трех. Это не про каменное лицо и подавление чувств — это про выбор, как их проявить: криком или спокойным разговором. Как проявляется: пауза перед ответом, умение перенести сложный разговор на завтра. Пример: гневное письмо ночует в черновиках и утром отправляется переписанным наполовину.
  3. Мотивация. Умение двигаться вперед, даже когда никто не подгоняет: нет начальника над душой, нет премии, никто не хвалит. Как проявляется: человек доделывает начатое без внешнего контроля и после неудачи возвращается к задаче, а не хоронит ее. Пример: после провального собеседования — разбор, что пошло не так, и заявка на следующее, а не вывод «мне это не дано».
  4. Эмпатия. Умение чувствовать, что происходит с другими. Вы смотрите на коллегу и видите, что он устал или злится, даже если он молчит. Эмпатия не значит тащить чужие проблемы на себе — она значит слышать человека. Как проявляется: замечает перемену настроения собеседника, уточняет, не обесценивает («да брось, ерунда»). Пример: коллега весь день отвечает односложно — вы спрашиваете отдельно, все ли в порядке, вместо того чтобы давить с задачами.
  5. Социальные навыки. Умение строить отношения, договариваться, работать в команде. С вами комфортно: вы не перебиваете, слышите других, находите общий язык. Как проявляется: разруливает конфликт без перехода на личности, дает критику так, что ее можно услышать. Пример: вместо «ты все сделал не так» — «вот в этом месте ошибка, давай посмотрим, как поправить».

Эмоциональный интеллект, IQ и социальный интеллект: в чем разница

IQ отражает способность решать логические и абстрактные задачи. EQ — понимать эмоции, свои и чужие, и управлять ими. Социальный интеллект — считывать нормы группы и эффективно в ней взаимодействовать. Это три разные оси: высокий балл по одной ничего не гарантирует по двум другим.

ПараметрIQEQСоциальный интеллект
Что измеряетАбстрактное мышление, логикаПонимание эмоций и управление имиПонимание социальных норм, групповая динамика
Как измеряетсяТесты Векслера, Стэнфорд — Бине, РавенаMSCEIT, EQ-i, тест ХоллаТесты Гилфорда, шкалы социальной компетентности
Растет ли с возрастомПосле юности меняется слабоРастет как минимум до 40 летРастет с опытом общения
Связь с успехомПредсказывает успехи в учебе и аналитической работеВажнее там, где много коммуникацииВажен в лидерских и командных ролях

Высокий IQ и низкий EQ спокойно уживаются в одном человеке — как и наоборот. Один тип интеллекта не заменяет другой, они работают в паре.

Признаки высокого и низкого эмоционального интеллекта

Главное отличие человека с высоким эмоциональным интеллектом — не отсутствие эмоций, а скорость их осознания: он замечает своё состояние раньше и успевает выбрать реакцию, а не действует на автомате.

Как ведёт себя человек с развитым EQ

  • Называет эмоции конкретно: не «все бесит», а «я злюсь из-за сорванного дедлайна».
  • Делает паузу перед реакцией — отвечает после выдоха, а не на пике.
  • Признает ошибки без самобичевания: «да, я был неправ, исправлю».
  • Спрашивает, что чувствует собеседник, а не додумывает за него.
  • Восстанавливается после конфликта за часы, а не за недели.
  • Дает критику без унижения и принимает ее без глухой обороны.
  • Не путает свои эмоции с чужими: различает «я тревожусь» и «он на меня давит».
  • Умеет отказывать без агрессии и извинений на три абзаца.

Признаки низкого EQ

  • Обобщения вместо конкретики: «все бесит», «я в порядке» сквозь зубы.
  • Взрывается на критику или отмалчивается — третьего варианта нет.
  • Обвиняет других в своих эмоциях: «ты меня довел».
  • Тянет обиды неделями и возвращается к ним в каждой ссоре.
  • Избегает разговоров о чувствах — «давай без этой психологии».
  • Не замечает, что расстроил другого, пока ему не скажут прямо.
  • Раз за разом попадает в одни и те же конфликты.
  • Соматизация: головные боли, скачки давления, проблемы с ЖКТ на фоне подавленных эмоций.
СитуацияНизкий EQВысокий EQ
Получаете критикуОбороняетесь: «вы просто не понимаете»«Приведи пример, я хочу разобраться»
Партнер говорит, что вы не слушаете«Опять начинается»Пауза + «что именно ты имеешь в виду?»
Опоздали из-за начальника«Я не виноват, меня задержали»«Извини, я задержался. Раздражен, но это не про тебя»
Коллега молчит на планеркеНе замечаетеЗамечаете и спрашиваете отдельно, все ли в порядке

Как проверить свой уровень эмоционального интеллекта

Для оценки EQ используют два типа инструментов: опросники, где человек оценивает себя сам, и тесты способностей, которые проверяют реальные навыки. Онлайн-варианты дают ориентир, не больше — для точной диагностики нужна работа с психологом.

MSCEIT (Mayer — Salovey — Caruso Emotional Intelligence Test)

Тест способностей, а не опросник: он оценивает не то, что человек думает о себе, а как он на самом деле распознает эмоции и решает эмоциональные задачи. Вышел в 2002 году, построен на четырехветвевой модели Майера — Саловея — Карузо. Существует русскоязычная адаптация Института психологии РАН.

Опросник EQ-i / EQ-i 2.0 (Бар-Он)

Международный стандарт в HR и клинической практике. Оценивает пять сфер и 15 шкал модели Бар-Она — от стрессоустойчивости до навыков отношений. Первая версия вышла в 1997 году, действующая EQ-i 2.0 — в 2011-м.

Опросник Холла

Самый доступный вариант для самопроверки: 30 утверждений, 5 шкал, легко найти онлайн и просто интерпретировать. Научная строгость у него заметно ниже, чем у MSCEIT или EQ-i, поэтому к результату стоит относиться как к ориентиру.

Опросник ЭмИн (Люсин)

Российская разработка психолога Дмитрия Люсина, адаптированная к нашему культурному контексту. Измеряет две стороны EQ: межличностную (понимание чужих эмоций) и внутриличностную (понимание и регуляция своих).

Что важно знать об онлайн-тестах

  • Онлайн-тест — это самодиагностика. Консультацию психолога он не заменяет.
  • Результат зависит от настроения, дня и честности при прохождении.
  • Опросники измеряют самооценку EQ, а не сами навыки. Реальные способности покажет только тест способностей вроде MSCEIT — или наблюдение специалиста.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Зачем нужен эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект пригождается в самых разных ситуациях. Например, когда вы ведете рабочие переговоры, просите о повышении, когда ссоритесь с близкими или пытаетесь понять, что с вами происходит.

На работе

Развитый эмоциональный интеллект позволяет снизить число конфликтов, упрощает переговоры и процесс получения обратной связи от коллег и руководства.

Чем выше эмоциональный интеллект, тем эффективнее сотрудники, сильнее их лидерские качества, больше зарплата и лучше самочувствие. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели исследование с участием десятков тысяч работников из разных отраслей.

Так что, если вы умный, но не умеете общаться с людьми, вы можете уступать в карьере тем, кто более силен в коммуникации.

В личной жизни

С развитым эмоциональным интеллектом проще понимать себя, свои желания и границы, легче выстраивать отношения с людьми. А еще высокий эмоциональный интеллект связывают с более низким уровнем стресса и тревоги. Вы меньше переживаете из-за ерунды и быстрее восстанавливаетесь после неприятностей.

Партнер говорит: «Ты никогда меня не слушаешь». Без EQ вы начинаете защищаться. С EQ вы наверняка сделаете паузу и спросите: «Что именно ты имеешь в виду? Приведи пример». И вместо ссоры начинается разговор.

В отношениях с детьми

Дети учатся обращаться с эмоциями не по разговорам о чувствах, а по тому, как ведут себя взрослые рядом. Родитель, который вслух называет свое состояние («я сейчас злюсь, мне нужна минута») и выдерживает детскую истерику без ответного крика, передает навык надежнее любых нотаций.

Работает это и в обратную сторону: если в семье эмоции принято глушить, ребенок усваивает именно это. Поэтому развитие собственного EQ — это еще и вклад в детей.

Как развивать эмоциональный интеллект

Начать развивать EQ никогда не поздно: эмоциональный интеллект растет с возрастом как минимум до 40 лет.

«Во взрослом возрасте мы уже не можем полностью перестроить базовые настройки психики. Но есть преимущество — рефлексия. То есть взрослый способен анализировать свои реакции, понять, почему разозлился или испугался, и решить, как поступить иначе в следующий раз. Поэтому развивать эмоциональный интеллект во взрослом возрасте вполне реально», — считает Виктория Кондрашина, клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы».

Вот конкретные действия для развития эмоционального интеллекта.

Называйте эмоции

Первый шаг к развитию эмоционального интеллекта — научиться осознавать и правильно интерпретировать свои чувства и называть свои эмоции. Многие люди не могут сказать, что именно они чувствуют. Вместо «я злюсь» они говорят «все бесит» или «я просто устал». Но этот навык можно и нужно прокачивать.

Делайте паузу перед реакцией

Главный навык саморегуляции — это умение не отвечать на раздражитель мгновенно. Прежде чем сказать что-то в гневе, сделайте паузу и глубоко вдохните. Этого достаточно, чтобы снизить выброс адреналина и не наговорить лишнего.

Пауза — самый быстрый и физиологически обоснованный инструмент. Когда эмоция достигает пика, у вас есть 6–10 секунд, чтобы не дать ей захватить контроль. Пауза между стимулом и реакцией — главный навык, который можно натренировать.

Игорь Алфёров, психолог, психоаналитик

«Если человек оказывается захваченным какой-то эмоцией и ему удается сделать паузу и назвать свое состояние, само это действие сильно снижает внутреннее напряжение и возвращает способность управлять собой», — подтверждает психолог Анна Марченко.

Наблюдайте за собой

Мы часто действуем на автопилоте, поэтому полезно время от времени останавливаться и переоценивать свои привычки и реакции. Например, спрашивать у себя: «Почему я так остро реагирую на критику?». Ответы на подобные вопросы помогают увидеть свои триггеры.

«Эмоционально зрелый человек тоже сердится, ревнует, тревожится и обижается. Он не превращается в безмятежного мудреца, которому все нипочем. Разница в другом. Он раньше замечает свое состояние и реже позволяет ему распоряжаться своей жизнью», — говорит Елена Фитисова, семейный психолог, основатель Института практической кризисной психологии и проекта психологической помощи «ЯПомогу.онлайн».

Психологи советуют вести дневник эмоций: записывать, что вы чувствовали в течение дня и в каких ситуациях.

Дневник эмоций развивает самоосознанность — вы учитесь определять свои эмоции и называть чувства словами, ведь само называние эмоции уже снижает ее интенсивность. Фиксируйте 2–3 раза в день ситуацию, эмоцию и свою реакцию, и уже через месяц вы увидите повторяющиеся триггеры.

Артем Ступак, клинический психолог, коуч ICF, лектор российского общества «Знание»

Практикуйте активное слушание

Оно предполагает, что вы не просто ждете своей очереди сказать, а пытаетесь понять собеседника. Переспрашивайте, уточняйте, пересказывайте услышанное своими словами.

Активное слушание развивает эмпатию и социальный компонент эмоционального интеллекта. Оно учит слышать не только слова, но и эмоции собеседника. Это самый «медленный» инструмент, который требует другого человека и долгой практики. Но без него развитие эмоционального интеллекта останется однобоким — вы будете хорошо понимать себя, но не других.

Игорь Алферов

Просите обратную связь и не защищайтесь

Развивать эмоциональный интеллект в одиночку бывает сложно. Попросите коллегу или друга сказать вам: «Как я выглядел в той ситуации?», «Какое впечатление я произвожу, когда спорю?», «Когда я был не прав, как я себя вел?».

И главное — не оправдываться в ответ. Просто слушайте. Это самый быстрый способ увидеть себя со стороны.

План на месяц: что делать и как часто

Чтобы практики не остались добрыми намерениями, разложим их по частоте.

ЧастотаПрактикаОжидаемый эффект
ЕжедневноПауза 6–10 секунд перед реакцией (та самая, о которой говорит Игорь Алферов)Меньше импульсивных реакций
ЕжедневноНазывать эмоцию словами: «я чувствую X, потому что Y»Точность распознавания эмоций
3–4 раза в неделюДневник эмоций: ситуация → эмоция → реакцияВидны свои триггеры
1 раз в неделюОдин разговор в режиме активного слушанияРазвитие эмпатии
1 раз в месяцПопросить обратную связь у коллеги или близкогоВзгляд со стороны

Что мешает развивать эмоциональный интеллект

Вот несколько вещей, которые тормозят процесс.

Привычка оправдываться. Когда вы объясняете свои эмоции через внешние обстоятельства («начальник меня довел»), вы снимаете с себя ответственность. И пока вы не признаете, что злость — это ваша реакция, а не вина другого человека,, вы не сможете ее контролировать.

Например, вас задержали на совещании и вы опоздали на встречу со знакомой. Вы раздраженно бросаете: «Я тут ни при чем, меня начальник задержал». Вместо этого можно было бы сказать иначе: «Извини, я опоздал. Я раздражен, потому что совещание затянулось, но это не твоя вина». Так вы признаете свою эмоцию и не перекладываете ответственность на другого.

Желание быть всегда правым. Эмоциональный интеллект — это не про победу в споре, а про понимание. Иногда важнее сохранить отношения, чем доказать свою правоту.

Это защитный механизм эго. В общении проявляется как когнитивная ригидность: человеку проще защищать свою позицию, чем признать сложность чувств другого. Это мешает эмпатии, делает коммуникацию конфликтной.

Виктория Кондрашина

Страх выглядеть уязвимым. Говорить о своих чувствах — не слабость. Это навык, который требует смелости.

Страх уязвимости самый глубокий. Он подавляет способность признавать свои чувства, показывать их, ошибаться и просить о помощи. Именно это необходимо для понимания себя и эмпатии к другим. Если человек боится быть уязвимым, он будет избегать ситуаций, где нужно проявлять эмоции, и поэтому не сможет их тренировать.

Игорь Алферов

Что почитать про эмоциональный интеллект

  • «Эмоциональный интеллект 2.0», Тревис Бредберри и Джин Гривз. В книге — 66 конкретных стратегий для развития EQ и тест для оценки текущего уровня.
  • «Что говорят эмоции. Как контролировать себя и лучше понимать других», Дэвид Уолтон. Эта книга построена как практикум: вы не просто читаете, а сразу применяете знания. Внутри — тесты, упражнения и задания, которые помогают закрепить материал.
  • «Лифт настроения. Научитесь управлять своими чувствами и эмоциями», Ларри Сенн. Автор использует метафору лифта: наше настроение каждый день движется вверх и вниз. Она объясняет, какие «кнопки» нажимать, чтобы чаще оказываться на верхних этажах (спокойствие, энергия, продуктивность) и реже — на нижних (тревога, апатия, раздражение).
Источники:
Что еще почитать о саморазвитии
Как работают IQ-тесты и покажут ли они интеллект на самом деле? Разобрались с психологами
Как найти себя? Из чего складывается идентичность и можно ли определиться с ней раз и навсегда
Где прячется ваш потенциал? Быстрый тест на зоны роста