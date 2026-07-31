Мигрантов зазывают работать, а джунам помогают «черные менторы». Главное о рынке труда за неделю
Мигрантов чаще приглашают на работу и больше контролируют
В России выдали рекордное количество разрешений на работу. По данным системы ЕМИСС, в первой половине 2026 года было выдано 147 тысяч таких документов. Годом ранее показатель был почти на треть меньше.
Документ необходим, если российская компания хочет привлечь иностранных работников из страны с визовым трудовым режимом. Проще говоря, она запрашивает разрешение на наем таких специалистов, чтобы те могли легально приехать в РФ.
Для работников из стран с безвизовым трудовым режимом это не нужно. Они могут свободно попасть в Россию и уже здесь заняться оформлением нужных документов для трудоустройства.
Около трети получивших разрешение на работу — это высококвалифицированные и квалифицированные сотрудники. Таких 44 тысячи и почти 11 тысяч соответственно.
Рост числа разрешений на работу объясняется тем, что российские компании все чаще делают ставку на более стабильную и предсказуемую модель привлечения иностранной рабочей силы. Такие сотрудники, как правило, обладают необходимой квалификацией, приезжают в Россию по квотам, не перевозят семьи и не могут сменить работодателя в период действия разрешения.
Если говорить о странах, то разрешение стали заметно чаще выдавать гражданам Китая (свыше 70 тысяч) и Индии (33,7 тысячи), а также Шри-Ланки (около 2 тысячи) и Индонезии (1,4 тысячи). А вот турки (около 4 тысяч) и вьетнамцы (10 тысяч) оформляли такие документы реже.
Тем временем правила пребывания и работы мигрантов в России вновь ужесточили. Президент Владимир Путин подписал пакет поправок в закон о правовом положении иностранцев и Налоговый кодекс. Изменения начнут действовать в 2027 году.
Вот какие новые правила утвердил глава государства:
- Обязательный минимальный доход. Его будут рассчитывать по формуле: региональный прожиточный минимум х повышающий региональный коэффициент (если есть) х количество членов семьи на иждивении. Максимально — среднемесячная номинальная зарплата в субъекте. Если требования не выполнить, документы на пребывание в России аннулируют.
- Выезд из РФ детей мигрантов после совершеннолетия. При достижении 18 лет им придется покинуть Россию в течение 30 дней. Если они захотят вернуться, нужно будет оформить документы (например, патент).
- Большее число плательщиков фиксированного аванса по НДФЛ. Сейчас такие платежи должны перечислять только работающие по патенту. К ним добавили иностранцев, работающих у физлиц для бытовых и личных нужд. Им придется платить по 1700 рублей в месяц (против 1200 рублей в месяц у тех, кто работает в организациях, у ИП или занимается частной практикой) и по 50% от суммы за каждого иждивенца.
Эти поправки дополняют другие, ранее анонсированные изменения в миграционном законодательстве: учет иностранцев переводят в онлайн, перечень оснований для депортации расширяют, а к медосмотру для новоприбывших вводят новые требования.
Джуны накручивают опыт с «черными менторами»
Начинающие специалисты стали массово фальсифицировать резюме. Опыт в несколько лет они накручивают при помощи так называемых «черных менторов» — людей, которые учат создавать легенду и не теряться на собеседованиях.
Как себя продавать в качестве специалиста с опытом, как врать на собеседовании — они придумывают легенду, где человек работал, что он там делал, сколько человек у него было в команде, какими проектами соискатель занимался. Ну и, конечно, тренируют по технологиям, чтобы на техническом собеседовании человек мог действительно выглядеть как специалист с опытом.
Востребованность таких «черных менторов» объясняется новыми реалиями: компании все чаще передают задачи стажеров мидлам и сеньорам, которые выполняют их через ИИ-инструменты, что в итоге привело к кризису джуниор-позиций. Бизнес больше не тратит время и деньги на обучение новичков, и тем приходится выкручиваться ради трудоустройства.
Но чем грозит такая ложь? Оказывается, не только плохой репутацией. Юристы предупреждают: здесь возможна и уголовная ответственность, если устная легенда подкрепляется документами. Когда ментор помогает изготовить поддельную справку о работе или диплом, это уже соучастие в преступлении. Причем преступление считается оконченным в момент предъявления подделки работодателю, даже если кандидата не взяли на работу.
Уволить за выдуманный опыт в резюме нельзя, но это не значит, что работодатель не найдет способ избавиться от такого новичка. Например, можно не засчитать ему испытательный срок или аттестацию.
Россиянам предложили дополнительный отпуск по уходу за пенсионерами
Дважды на этой неделе звучали предложения ввести дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за родителями-пенсионерами.
Первым об этом заговорил общественник, председатель движения «Россия православная» и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его мнению, продолжительность такого отпуска должна зависеть от ситуации в семье.
Оптимальным мне видится краткосрочный отпуск на период до 14 дней в острых ситуациях, например после операции или травмы, и длительный — от 30 до 90 дней — для ухода за лежачими больными или на период реабилитации.
Оплачивать такой отпуск, по задумке общественника, должны работодатели и Соцфонд. А длительный уход могли бы покрыть субсидии.
Следом об отпуске по уходу за родителями-пенсионерами завел речь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Правда, его предложение оказалось куда скромнее — всего 3–5 дополнительных дней в год для сопровождения близких на реабилитацию или лечение. Депутат уже направил свое обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову и теперь ждет ответа.
Вузы завершили прием документов: что выбрали абитуриенты
Инженерные, педагогические и IT-специальности оказались самыми популярными у абитуриентов в 2026 году. Об этом рассказали в Минобрнауки, где подвели итоги приема документов для поступления на бюджет.
В число наиболее востребованных направлений подготовки вошли:
- инженерное и педагогическое образование;
- информатика и вычислительная техника;
- информационные системы и технологии.
Больше всего бюджетных мест установили примерно по тем же направлениям: инженерным (почти 264 тысячи), педагогическим (79 тысяч) и медицинским (чуть меньше 58 тысяч).
Интересно, что популярность педагогических направлений в вузах только растет: конкурс на бюджет в них превысил показатель 2025 года и составил 14 человек на место (против 12 годом ранее).
В сфере образования наблюдается еще один тренд — растущий спрос на зарубежные вузы. Интерес российских абитуриентов к китайским и европейским университетам подскочил на 20% — во многом из-за высокой конкуренции и дорогого обучения в РФ.
В Европе наиболее доступно обучение в Германии, Австрии, Словакии и Франции. Даже там учеба обходится дешевле, чем в московском вузе. В Китае же образование стоит меньше, но есть другое препятствие — необходимость знания языка.
Скандал недели
В начале уходящей недели пользователи соцсетей активно обсуждали увольнение курьера «ВкусВилла». Он разместил видео, на котором отказался поднимать 30 литров воды на 23-й этаж дома, где не работал лифт. Клиент же якобы настаивал на доставке и при этом отказывался помочь курьеру.
В соцсетях многие встали на сторону курьера и отметили, что требовать таких жертв от наемного работника нельзя. Но нашлись и те, кто поддержал покупателя. По их мнению, курьер мог решить вопрос с куратором и не делать ситуацию достоянием общественности.
Позже во «ВкусВилле» заявили, что видео постановочное, а сам заказ фейковый. Якобы курьер знал о проблеме с лифтом в этом доме и решил снять такой скандальный ролик для соцсетей. А отключили его от сервиса в том числе из-за предыдущих жалоб, а не из-за отказа нести воду на 23-й этаж.
«Безусловно, ни один курьер не обязан поднимать самостоятельно тяжелый заказ на 23-й этаж при неработающем лифте. В компании „ВкусВилл“ нет штрафов и гибкие условия для курьеров-партнеров по выбору и доставке заказов», — подчеркнули в организации.
Ситуация в итоге запустила масштабное обсуждение: какими должны быть правила работы курьеров, сколько килограмм они должны перевозить в одиночку и как можно улучшить работу сервиса (конкретного этого и аналогичных ему). В компании пообещали дополнительно обсудить с курьерами алгоритм действий в таких ситуациях.
Цифра недели
Средняя зарплата в России продолжает расти и уходить все дальше от показателя в 100 тысяч рублей.
составила средняя зарплата в РФ в мае 2026 года
За год она прибавила 10,1%.
Цитата недели
Редкий месяц обходится без заявлений о 13-й зарплате и предложений наконец сделать ее обязательной для всех или хотя бы для бюджетников. На этот счет высказался председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев — и назвал вещи своими именами.
13-я зарплата — это, конечно, здорово. Думаю, там, где по экономическим показателям это возможно, работодатель пользуется этим, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, мне кажется, — это популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. 13-я зарплата — это, конечно, неплохо, но чудес не бывает.
При этом представитель профсоюзов подчеркнул, что компании по возможности должны обеспечивать сотрудникам дополнительные выплаты. В том числе и 13-ю зарплату, если это реально.
Другие открытия недели
Сотрудницу московской компании уволили за слив данных ИИ. Она загрузила корпоративные отчеты в DeepSeek, что сочли нарушением режима коммерческой тайны. Помимо этого, документы компании она отправляла и на личную почту. Суд отказал ей в восстановлении на работе и выплате «золотого парашюта» в размере 5 млн рублей.
Увольнение за нарушение NDA — частая история, хотя о подобных рисках сотрудники редко задумываются, подписывая соглашения. Что нужно знать об этом документе, мы рассказывали здесь.
Работники в России оказались несчастными. Средний уровень счастья у них составил всего 4 из 10 баллов, выяснили Skillaz и hh.ru. Сферой с самыми довольными сотрудниками оказался HR. Здесь свыше четверти оценили свой уровень счастья в 8–10 баллов.
Самыми недовольными же оказались специалисты сферы обслуживания: продажники, администраторы, продавцы-консультанты и кассиры.
Россияне смотрят видео вместо работы. По данным оператора Т2, свыше половины просматриваемого видеоконтента в социальных сетях приходится на рабочие часы. Аналитики предположили, что ролики предпочитают смотреть фоном, в перерывах или в дороге.