Мигрантов зазывают работать, а джунам помогают «черные менторы». Главное о рынке труда за неделю

Если говорить о странах, то разрешение стали заметно чаще выдавать гражданам Китая (свыше 70 тысяч) и Индии (33,7 тысячи), а также Шри-Ланки (около 2 тысячи) и Индонезии (1,4 тысячи). А вот турки (около 4 тысяч) и вьетнамцы (10 тысяч) оформляли такие документы реже.

Тем временем правила пребывания и работы мигрантов в России вновь ужесточили . Президент Владимир Путин подписал пакет поправок в закон о правовом положении иностранцев и Налоговый кодекс. Изменения начнут действовать в 2027 году.

Вот какие новые правила утвердил глава государства:

Обязательный минимальный доход . Его будут рассчитывать по формуле: региональный прожиточный минимум х повышающий региональный коэффициент (если есть) х количество членов семьи на иждивении. Максимально — среднемесячная номинальная зарплата в субъекте. Если требования не выполнить, документы на пребывание в России аннулируют.

. Его будут рассчитывать по формуле: региональный прожиточный минимум х повышающий региональный коэффициент (если есть) х количество членов семьи на иждивении. Максимально — среднемесячная номинальная зарплата в субъекте. Если требования не выполнить, документы на пребывание в России аннулируют. Выезд из РФ детей мигрантов после совершеннолетия . При достижении 18 лет им придется покинуть Россию в течение 30 дней. Если они захотят вернуться, нужно будет оформить документы (например, патент).

. При достижении 18 лет им придется покинуть Россию в течение 30 дней. Если они захотят вернуться, нужно будет оформить документы (например, патент). Большее число плательщиков фиксированного аванса по НДФЛ. Сейчас такие платежи должны перечислять только работающие по патенту. К ним добавили иностранцев, работающих у физлиц для бытовых и личных нужд. Им придется платить по 1700 рублей в месяц (против 1200 рублей в месяц у тех, кто работает в организациях, у ИП или занимается частной практикой) и по 50% от суммы за каждого иждивенца.

Эти поправки дополняют другие, ранее анонсированные изменения в миграционном законодательстве: учет иностранцев переводят в онлайн, перечень оснований для депортации расширяют, а к медосмотру для новоприбывших вводят новые требования.