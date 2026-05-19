Индексировать зарплату должны вообще всем. На что могут рассчитывать работники частных компаний

Обязан ли работодатель индексировать вашу зарплату

Да, обязан — об этом говорится в Трудовом кодексе . Касается это всех работодателей: как государственных организаций (и работающих там бюджетников), так и частных компаний.

Порядок индексации фирмы должны определить сами. Его они могут прописать в:

коллективном договоре;

соглашениях;

или локальных нормативных актах.