Индексировать зарплату должны вообще всем. На что могут рассчитывать работники частных компаний

Индексировать зарплату должны вообще всем. На что могут рассчитывать работники частных компанийРазбираем в 6 главных вопросах
Обязан ли работодатель индексировать вашу зарплату
Да, обязан — об этом говорится в . Касается это всех работодателей: как государственных организаций (и работающих там бюджетников), так и частных компаний.
Порядок индексации фирмы должны определить сами. Его они могут прописать в:
- коллективном договоре;
- соглашениях;
- или локальных нормативных актах.
Работодатель не может отказаться от индексации, сославшись на отсутствие этих документов или ее упоминания в них. Более того, это сочтут отдельным с потенциальным штрафом в 30 000–50 000 рублей.
Отсутствие такой регламентации не освобождает работодателя от проведения индексации заработной платы сотрудников. Как неоднократно отмечали высшие судебные инстанции (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ), повышение уровня реального содержания заработной платы является обязанностью работодателя, а не его правом.
Непосредственно индексация — не единственный допустимый способ повысить уровень реальной зарплаты в фирме. Вместо нее работодатель может время от времени поднимать должностные оклады или выплачивать премии — так тоже можно.
Главное, чтобы доходы сотрудников росли с учетом инфляции. Каким образом, не так важно.
Однако чтобы повышение окладов или выплата премии были признаны именно индексаций, то в локальном акте такой способ необходимо закрепить. Например, если повышение окладов или выплата премии производятся именно в целях индексации, то суд признает это законным. Если цель — «стимулирование труда», суд не признает это исполнением обязанности по индексации.
Как часто вам должны индексировать зарплату
В законах не найти конкретной периодичности. Бытует мнение, что индексировать зарплату должны строго раз в год (как у многих бюджетников). На самом деле таких требований в Трудовом кодексе нет.
Но на практике многие компании проводят индексацию ежегодно, ориентируясь на инфляцию и изменение цен.
Роструд в своих разъяснениях отмечал, что отсутствие индексации в течение календарного года могут расценить как нарушение трудового законодательства. Но, как показывает судебная практика, индексацию вполне могут проводить и раз в несколько лет. Правда, если промежуток между двумя индексациями становится слишком велик, суды могут признать это нарушением.
Как отметила эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина, в одном из таких дел суд счел допустимой индексацию раз в три года, а в другом — недопустимой раз в четыре года.
В начале 2026 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, который бы закрепил обязательное проведение индексации не реже раза в год на уровне не ниже официальной инфляции. Пока инициатива ждет первого чтения.
На сколько вам должны индексировать зарплату
Размер индексации тоже законодательно не определен. Ориентироваться работодатели могут на уровень инфляции — так заявил Минтруд в одном из своих писем.
Другими ориентирами могут выступать индекс потребительских цен Росстата и рост прожиточного минимума в регионе.
Также работодатель может установить фиксированный процент индексации зарплаты. Ключевое требование — индексация должна обеспечивать реальный рост зарплаты, а не быть формальной.
Специальные требования к размеру индексации могут установить отраслевым соглашением — это правовой акт социального партнерства, который определяет единые условия оплаты труда, компенсации, льготы и гарантии для отдельной отрасли.
Например, есть отраслевое соглашение по нефтегазовой сфере, атомной энергетике и так далее.
Требования отраслевого соглашения обязательны для всех работодателей отрасли. Установить свой порядок индексации можно, только если соглашения нет или оно не распространяется на конкретную компанию.
Могут ли сотрудникам индексировать зарплату по-разному
Нет, не могут. Работодатель должен увеличивать зарплаты всех работников на один и тот же процент вне зависимости от их должности, времени трудоустройства и других параметров.
Если работодатель кому-то поднимет зарплату больше, а кому-то меньше, это могут счесть дискриминацией.
Такая компания рискует привлечь интерес контролирующих органов и стать ответчиком в трудовых спорах.
Может ли работодатель найти отговорку, чтобы не индексировать зарплаты
Попробовать — да, но не факт, что в итоге это ему поможет.
Предположим, компания последний год работает в убыток и лишних денег у нее нет. Руководство ссылается на плохие показатели и отказывает работникам в индексации зарплат. Так можно?
Юристы считают такую ситуацию неоднозначной. Сами по себе убытки — не основание для освобождения от обязанности индексировать зарплаты. Но в суде работодатель может его добиться.
Если компания в суде документально подтвердит свое тяжелое материальное положение, то суд может встать на их сторону и не удовлетворить требование работника об индексации. По смыслу указанных положений обязанность работодателя по индексации заработной платы не является безусловной, а зависит от различных факторов, в том числе от финансовых возможностей организации.
А вот заранее прописывать в корпоративных документах условия для индексации (например, достижение каких-то финансовых показателей) работодатели не могут — хотя часто пытаются.
Суды признают такие условия недействительными, поскольку они противоречат Трудовому кодексу, в котором прописана обязанность индексировать зарплату для всех работодателей без исключения.
Так что финансовое состояние фирмы могут учесть не как основание для отказа от индексации, а лишь как фактор, влияющий на ее параметры (периодичность, размер и механизм).
Что делать, если вам не индексируют зарплату
Для начала запросите и изучите внутренние документы компании — в них должны быть положения об индексации (с указанием периодичности и размера).
Если индексация по бумагам должна быть, а по факту ее нет, обратитесь к руководству с письменным заявлением. В нем потребуйте индексировать зарплату, как того требует закон.
Если работодатель не хочет идти вам навстречу, следующий шаг — жалоба в трудовую инспекцию. Как подать ее онлайн и лично, мы подробно рассказывали здесь.