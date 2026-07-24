Начинающим резко прибавили зарплаты, а учителя получили льготы. Главное о рынке труда за неделю

Зарплаты для начинающих сотрудников выросли на 35% за год . Об этом говорится в исследовании «Авито Работы». В среднем таким работникам предлагают почти 102 тысячи рублей в месяц.

По данным аналитиков, больше всего готовы платить:

строителям — 136 958 рублей в месяц (+13% год к году);

разнорабочим — 125 772 рубля (+65%);

ремонтникам — 120 484 рубля (+51%);

мастерам по ремонту бытовой техники — 102 858 рублей (+13%);

дорожным рабочим — 99 767 рублей (+36%).

Другие рекрутинговые платформы наблюдают похожую динамику. По данным «Работы.ру», студентам и стажерам в среднем предлагают чуть больше 111 тысячи рублей в месяц.