Начинающим резко прибавили зарплаты, а учителя получили льготы. Главное о рынке труда за неделю
Начинающим специалистам стали резко предлагать больше
Зарплаты для начинающих сотрудников выросли на 35% за год. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы». В среднем таким работникам предлагают почти 102 тысячи рублей в месяц.
По данным аналитиков, больше всего готовы платить:
- строителям — 136 958 рублей в месяц (+13% год к году);
- разнорабочим — 125 772 рубля (+65%);
- ремонтникам — 120 484 рубля (+51%);
- мастерам по ремонту бытовой техники — 102 858 рублей (+13%);
- дорожным рабочим — 99 767 рублей (+36%).
Другие рекрутинговые платформы наблюдают похожую динамику. По данным «Работы.ру», студентам и стажерам в среднем предлагают чуть больше 111 тысячи рублей в месяц.
При этом такие вакансии возглавляют рейтинг по зарплатам в России.
В hh.ru заявили, что с 2022 года медианная зарплата для начинающих специалистов увеличилась в 1,7 раза, а максимальные предложения колеблются от 80 тысяч до 157 тысяч рублей.
У hh.ru при этом получился другой список самых высокооплачиваемых позиций для соискателей без опыта. В него вошли:
- водитель-экспедитор — 121,5 тысячи рублей в месяц;
- бетонщик и арматурщик — 120 тысяч рублей;
- парикмахер — 108,9 тысячи рублей;
- геолог — 108,7 тысячи рублей;
- медицинский представитель — 99,3 тысячи рублей.
Эксперты такую динамику объясняют структурным дефицитом кадров. Молодежи в принципе стало меньше, параллельно сокращается приток мигрантов, а часть работников уходит в более доходные и легкие с точки зрения физического труда отрасли (например, оборонку, логистику и сервис).
Педагогам дали новые преференции: от наставничества до звания «Ветеран труда»
Социальные гарантии для учителей расширили президентским указом. Педагоги получили особый статус и целый список новых мер поддержки. В их число вошли:
- звание «Ветеран труда» после 25 лет педагогического стажа (ранее его присваивали только учителям с государственными наградами и почетными званиями);
- годовое наставничество для начинающих учителей;
- бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами;
- бесплатная юридическая помощь по трудовым и профессиональным вопросам;
- бесплатное посещение музеев минимум раз в месяц;
- защита от угрозы вреда здоровью и жизни во время работы;
- прием детей учителей в сады в первоочередном порядке (в виде рекомендации субъектам).
В течение полугода правительство должно:
- установить единый образец удостоверения учителя;
- усовершенствовать требования к режиму работы и объему нагрузки педагогов;
- внести изменения в законодательство, необходимые для реализации новых мер поддержки.
А что с зарплатами учителей? Депутаты Госдумы потребовали Минпросвещения раскрыть реальные цифры — сколько педагоги получают на самом деле и за какой объем работы. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что учителя должны получать не меньше среднего по региону, но на деле для этого приходится работать за троих.
«На практике нередко выходит так, что нужная цифра складывается только потому, что учитель работает на полторы-две ставки, ведет классное руководство, берет дополнительную нагрузку и фактически живет на работе. Это нельзя считать нормой», — подчеркнул он.
Теперь министерство должно ответить на официальный запрос — уже этим летом.
Новые инициативы в Госдуме: топ-менеджерам — меньше денег, родителям — больше выходных
Зарплаты топ-менеджеров госкорпораций захотели привязать к зарплатам персонала. По задумке парламентариев от «Справедливой», они не должны превышать пятикратный размер средней зарплаты рядовых сотрудников.
Согласно внесенному на рассмотрение законопроекту, ограничения распространятся на:
- руководителя;
- его заместителей;
- и главного бухгалтера госкорпорации, публично-правовой компании или хозяйственного общества с долей государства свыше 50%.
Депутаты обратили внимание на существующий пробел в законодательстве: схожие ограничения уже действуют для государственных учреждений и унитарных предприятий, но не распространяются на другие виды компаний с преимущественным госучастием.
День знаний вновь предложили сделать нерабочим праздничным днем. В этот раз с инициативой выступили депутаты от «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
Законопроект уже внесли на рассмотрение. По мнению парламентариев, выходной 1 сентября подчеркнет значение детства, семьи и образования в системе государственных приоритетов.
Молодежь больше всех испугалась замены на ИИ
Молодые специалисты больше других боятся автоматизации своих рабочих мест. Свыше трети из них считают, что их профессиональные умения уязвимы к замене искусственным интеллектом, выяснили эксперты Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера».
Вот какими оказались результаты исследования:
- среди специалистов 18–30 лет из-за своей уязвимости к ИИ переживали 39%;
- в группе 31–45 лет — уже 37%;
- а среди респондентов 46–55 лет — 34%.
Больше всего молодежь боится не угнаться за ИИ в профессии. У более возрастных сотрудников переживания другие: они опасаются не разобраться в новых интерфейсах и программах.
Эксперты считают, что переживания молодых специалистов возникают не на пустом месте. Сейчас алгоритмы действительно лучше всего выполняют задачи, которые обычно берут на себя начинающие работники.
При этом молодежи, которая переживает из-за возможной автоматизации своих рабочих мест, становится меньше год за годом. Если в 2019 году такой страх был у 47% молодых специалистов, то в 2022-м — у 42%. А к 2026 году показатель потерял еще 3 процентных пункта.
Цифра недели
составляет уровень безработицы в России (по последним данным Минэкономразвития)
Это исторический минимум. В целом же показатель колеблется чуть выше 2% уже довольно давно — с 2024 года.
Цитата недели: что будет с IT-специальностями
Повсеместное внедрение систем искусственного интеллекта неизбежно меняет работу IT-специалистов. Звучат опасения масштабных сокращений — нейросети просто заберут работу программистов, и те останутся ни с чем. С такими прогнозами не согласна президент компании InfoWatch, председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская.
«При внедрении ИИ в различные направления выясняется, что людей на этих направлениях меньше не становится, просто меняются их роли. Например, программисты меньше пишут код руками, а в большей степени занимаются управлением ИИ — дают задачи, разделяя их на кусочки, потом эти кусочки проверяют», — пояснила она.
Касперская напомнила, что алгоритмы несовершенны и могут ошибаться — галлюцинировать. Это обратная сторона генеративности ИИ, и за ним все еще должны присматривать люди.
В связи с этим вокруг ИИ вырастает «обвязка» из людей, которая начинает заниматься только управлением им. Специальности мутируют, меняются из-за влияния ИИ. Но уже очевидно, что массовых увольнений в программировании из-за того, что «ИИ заменит человека» не будет — это неэффективно.
Другие открытия недели
Раскрыты лайфхаки для превращения подработки в постоянную работу. Летом многие находят для себя дополнительный источник дохода и вскоре понимают, что хотели бы сделать его основным. Сделать это не так сложно, как может показаться. Кадровый юрист дал «Теперь вы знаете» несколько советов:
- тщательно изучать условия трудового договора;
- проявлять инициативу;
- не нарушать трудовую дисциплину;
- обсуждать возникающие трудности;
- просить обратную связь и разбирать ошибки;
- открыто заявлять о своих планах на будущее.
Подробнее об этом можно почитать здесь.
Россияне на захотели выходить на пенсию слишком рано. Как показал опрос «Работы.ру», идеальным возрастом для завершения карьеры для большинства стал диапазон 51-60 лет. Его назвали 38% опрошенных.
Только 4% хотели бы уйти на пенсию до 40 лет, каждый восьмой (12%) — в возрасте от 41 года до 50 лет. Еще 17% готовы трудиться до 61–65 лет, а почти каждый третий (29%) хотел бы работать и после 65-летия.
Если говорить о самой пенсии, то половина респондентов считает комфортной сумму не менее 75 тысяч рублей в месяц. И чем больше она сокращается, тем меньше людей она бы устроила.
Увольнение по статье — не преграда для нового трудоустройства. Каждый третий работодатель готов принять в штат такого кандидата, говорится в исследовании SuperJob.
Тем не менее большинство российских компаний все же не готово рассматривать таких кандидатов: откажут им 49% организаций.
Наиболее лояльны к уволенным по статье соискателям в отраслях транспорта и логистики, ретейла и промышленности. Аналитики связывают тенденцию с нехваткой кадров в этих сферах — работников и так мало, поэтому соглашаться приходится и на кандидатов с подобным нюансом.
О чем еще можно почитать на тему саморазвития и карьеры? Например, о способах избавиться от боязни звонков — актуально для всех, кто впадает в панику от одних только гудков. Или о прокачке эмоционального интеллекта — этот навык очень важен и для карьеры, и для личной жизни.