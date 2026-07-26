Как научиться работать с ИИ бесплатно. Обзор 8 курсов и советы экспертов
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Какие есть бесплатные курсы по искусственному интеллекту
«Яндекс Практикум» «Базовые навыки работы с нейросетями»
Курс знакомит с основами работы с искусственным интеллектом. Он учит составлять промпты, работать с источниками и документами с помощью нейросетей, генерировать изображения и презентации и в целом безопасно использовать ИИ.
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Нейросети: «Алиса AI», «Алиса Про», «Нейроюрист», Gamma AI, Napkin AI.
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Объем: 5 модулей с 13 уроками по 30 минут.
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Формат: интерактивный учебник с текстами и видео, встроенный тренажер на базе «Алисы AI», квизы.
Чему научитесь:
- составлять промпты;
- искать достоверную информацию с помощью нейросетей;
- замечать и исправлять ошибки в ответах;
- генерировать картинки и презентации.
Плюсы, минусы и нюансы: у курса актуальная программа 2026 года, а преподаватель — . Есть практика и тренажер. Пройти его можно в любое время.
При этом главный фокус в курсе сделан на продуктах «Яндекса» («Алиса AI», «Алиса Про» и других). В нем не разбирают популярные нейросети типа Chat GPT и Claude, а после прохождения не дадут выпускной сертификат.
«Яндекс Практикум» «Как стать AI‑тренером»
Курс дает базовое представление о том, как обучаются нейросети и какие тексты для этого подходят. Он объясняет, как натренировать ИИ и добиться от него правильных ответов.
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Нейросети: без специализации.
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Объем: 5 уроков.
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Формат: тексты с иллюстрациями, проверочные вопросы в конце каждого урока и общий тест.
Чему научитесь:
- оценивать качество ответов ИИ;
- понимать требования к обучающим текстам для нейросетей;
- получать полезные и достоверные ответы.
Плюсы, минусы и нюансы: курс позволяет попробовать себя в профессии AI‑тренера, пройти его можно в любое время.
Но не всем удобен текстовый формат, а практических заданий нет — только тесты в конце уроков. И здесь тоже нет выпускного сертификата.
«СберУниверситет» «Генеративное искусство»
Курс учит составлять промпты, генерировать тексты и изображения, понимать, как получать качественные ответы и устранять ошибки нейросетей.
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Нейросети: GigaChat и Kandinsky.
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Объем: 14 уроков.
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Формат: тексты с практическими заданиями и тестами.
Чему научитесь:
- писать промпты для GigaChat;
- генерировать изображения;
- создавать и дорабатывать текстовый и визуальный нейросетевой контент;
- распознавать ошибки нейросети и исправлять их.
Плюсы, минусы и нюансы: курс подходит для новичков, есть практика, а пройти его можно в любое время.
Но тем, кто уже активно работает с нейросетями, курс может показаться слишком простым.
«СберУниверситет» «Работа с LLM GigaChat»
Это продолжение курса «Генеративное искусство». Он не только учит основам, но и предлагает более сложные темы для изучения.
Курс состоит из двух разделов. В первой части вы учитесь писать и редактировать запросы нейросети, во второй — разбираетесь с системным промптингом и интеграцией GigaChat в бизнес-процессы, а также изучаете для работы с документами.
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Нейросети: GigaChat.
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Объем: 9 уроков на первом уровне и 16 уроков на продвинутом уровне.
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Формат: тексты и видео с проверочными заданиями и тестами.
Чему научитесь:
- писать промпты для GigaChat;
- генерировать изображения;
- применять методы RAG;
- внедрять ИИ-модель в программы и сервисы через API и GigaChain.
Плюсы, минусы и нюансы: есть технический блок и практика, пройти его можно в любое время.
Нужно учитывать, что вторая часть курса требует углубленных знаний программирования.
«Нейросети: работа с системами искусственного интеллекта»
Это федеральный проект при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. На курсе расскажут, как с помощью искусственного интеллекта решать текстовые, графические и аналитические задачи, разрабатывать маркетинговую стратегию, настраивать и тестировать ботов.
Обучение проводят:
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Томский государственный университет (ТГУ);
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РАНХиГС;
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Институт развития профессионального образования (ИРПО);
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Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России (ВНИИ труда).
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Нейросети: YandexGPT, «Шедеврум», Kandinsky, Runway, GigaChat, Suno, Pika, FireFly, Stylar, D-id, Heygen.
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Объем: 144 часа, продолжительность до 4 месяцев.
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Формат: 7 тематических блоков, в конце обучения — итоговая аттестация.
Чему научат:
- разрабатывать текстовые и визуальные материалы, макеты и прототипы;
- создавать проекты от концепции до реализации;
- использовать нейросети для анализа данных;
- создавать digital-продукты: маркетинговые стратегии, контент-планы и другое.
Плюсы, минусы и нюансы: это федеральный проект, преподаватель — специалист по использованию ИИ-сервисов для бизнеса. Слушателям доступны разработка и защита итогового проекта. По результатам выдается удостоверение о повышении квалификации.
Учитывайте, что курс доступен только для граждан РФ с определенными статусами: трудоустроенные, безработные, родители маленьких детей и другие категории, нужны подтверждающие документы. Если нет мест, попадете в резерв. А доступ к материалам дается не навсегда.
Stepik «Нейросети с нуля: ваш первый шаг в ИИ»
Курс знакомит с текстовыми и графическими нейросетями. Подходит тем, кто только начинает работать с ИИ и хочет понять, как можно применять их в повседневных задачах.
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Нейросети: без специализации.
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Объем: 12 уроков по 26 минут.
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Формат: видеоуроки с заданиями для закрепления материала, в конце тестовые вопросы.
Чему научитесь:
- писать промпты;
- создавать первые ИИ-тексты;
- настраивать нейросети при генерации изображений.
Плюсы, минусы и нюансы: курс отлично подходит для новичков, нет перегруза терминами, пройти можно в любое время. Из недостатков — основной упор на генерацию изображений.
«Нетология» «ИИ в деле: ускорьте свою работу»
Курс проходит в игровом формате. Вы становитесь основателем стартапа «Гастротека» и внедряете ИИ в аналитику, маркетинг, мультимедиа и управление.
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Нейросети: без специализации.
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Объем: 4 мини‑проекта и 13 задач.
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Формат: тексты с квизами и тренажерами.
Чему научитесь:
- использовать ИИ для анализа данных, маркетинга, создания мультимедиа‑контента и бизнес‑решений;
- собирать простых ИИ‑агентов и выстраивать процессы.
Плюсы, минусы и нюансы: обучение в игровом формате, много практики, сертификат о прохождении курса, пройти можно в любое время.
При этом почти нет теории — только серия квизов и практических задач.
Skillbox «Создаем контент с помощью нейросетей с нуля»
На мини-курсе расскажут, как создавать тексты, визуалы и видео с нейросетями. А еще научат генерировать продающие карточки и визуалы для маркетплейсов.
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Нейросети: NanoBanana, Kling, Leonardo AI, ChatGPT, Claude, Seedance.
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Объем: 3 видеоэфира в 13:00 или 19:00 часов по выбору.
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Формат: обучение проходит в боте в телеграме, «Максе» или во «ВКонтакте», есть практика.
Чему научитесь:
- собирать креативы;
- писать сценарии для рилсов;
- генерировать видео: рилсы, видео с товарами;
- создавать карточки и визуалы для маркетплейсов.
Плюсы, минусы и нюансы: на курсе учат решать разные задачи: от текстов до видео, используют популярные нейросети: NanoBanana, ChatGPT, Claude, преподаватель — практик.
Правда, доступны всего 3 урока, и нужно приходить на эфиры в определенное время.
Сравнение бесплатных курсов по ИИ
|Курс
|Нейросети
|Практика
|Возможность пройти в любое время
|Итоговый документ-подтверждение
|«Яндекс Практикум» «Базовые навыки работы с нейросетями»
|«Алиса AI», «Алиса Про», «Нейроюрист», Gamma AI, Napkin AI
|Да
|Да
|Нет
|«Яндекс Практикум» «Как стать AI-тренером»
|Нейросети «Яндекс»
|Только тесты
|Да
|Нет
|«СберУниверситет» «Генеративное искусство»
|GigaChat, Kandinsky и др.
|Да
|Да
|Нет
|«СберУниверситет» «Работа с LLM GigaChat»
|GigaChat, Kandinsky и др.
|Да
|Да
|Нет
|«Нейросети: работа с системами искусственного интеллекта»
|YandexGPT, «Шедеврум», Kandinsky, Runway, GigaChat, Suno, Pika, FireFly, Stylar, D-id, Heygen
|Да
|Определенное время, нет доступа навсегда
|Удостоверение о повышении квалификации
|Stepik «Нейросети с нуля: ваш первый шаг в ИИ»
|текстовые и графические нейросети
|Да
|Да
|Нет
|«Нетология» «ИИ в деле: ускорьте свою работу»
|Текстовые и графические нейросети
|Да
|Да
|Сертификат о прохождении
|Skillbox «Создаем контент с помощью нейросетей с нуля»
|NanoBanana, Kling, Leonardo AI, ChatGPT, Claude, Seedance
|Да
|Уроки в определенное время без записи
|Нет
Как выбрать бесплатный курс по ИИ
Бесплатные курсы лишь знакомят с нейросетями и дают базовые знания, поэтому лучше отказаться от завышенных ожиданий.
Любой бесплатный курс — это приманка. Время специалистов по ИИ стоит дорого. Поэтому за бесплатный курс все равно кто-то платит. Это может быть приманка на более серьезные курсы от образовательных платформ или на продукты компании, например, отечественные LLM или облачные сервисы и другие инструменты по работе с ИИ.
Но и из бесплатного курса можно выжать максимум. На что стоит обращать внимание при выборе?
Актуальность курса
Курс по работе с нейросетями должен обновляться хотя бы раз в год, потому что ИИ меняется очень быстро.
Например, промпт-инжиниринг, который пару лет назад пытались выделить в новую профессиональную область с одноименными должностями, очень быстро сошел на нет. Теперь он считается лишь одним из способов использования ИИ, причем не самым передовым.
Разнообразие инструментов
Хорошие курсы по ИИ используют несколько современных моделей и инструментов, не зацикливаются на чем-то одном. Обучение, где разбирают только одну нейросеть, очень быстро устареет.
Не существует моделей, которые хороши во всем. Модели, с помощью которых можно программировать, далеко не всегда хорошо генерируют картинки и видео. Генерация музыки это вообще отдельная область, и универсальные модели показывают себя там плохо.
Экспертность платформы
Учиться лучше у тех, кто сам создает ИИ-инструменты, потому что они понимают их изнутри, а не пересказывают чужие материалы, советует Иван Будник, эксперт-практик в AI, цифровой трансформации и e-commerce, сооснователь AI-стартапов. Для этого можно изучить официальные сайты компаний-разработчиков и подыскать там бесплатные обучающие программы.
В первую очередь важно, что за компания стоит за курсом. Сейчас почти у каждой компании, которая занимается разработкой технологий ИИ, есть свой бесплатный курс, где объясняют, как пользоваться инструментами, и разбирают общие принципы.
Преподаватели-практики
Не менее важно, кто именно будет вести курс. Хороший преподаватель — это практик, который реально работает с тем, чему учит, а не пересказывает материал из интернета и пользуется нейросетями раз в месяц.
Практика вместе с теорией
Качественный курс по искусственному интеллекту рассказывает не только о том, что такое нейросети, но и показывает, как можно применить знания, на реальных кейсах.
Хороший бесплатный курс дает практические навыки: как правильно формулировать промты, как использовать ИИ для работы, учебы или повседневных задач, какие есть ограничения и как проверять ответы нейросетей. Желательно, чтобы задания были связаны с реальными задачами: написание текстов, поиск информации, анализ документов, создание изображений, работа с таблицами, подготовка презентаций и другие повседневные сценарии.
Аналогичного мнения придерживается и Юлия Гусева, директор института дополнительного образования университета «Иннополис»: «Качественный курс всегда строится на практике, а не на одной лишь теории, при этом темы изучаются на реальных примерах из различных профессиональных областей».
Честный разговор о недостатках
Еще один хороший признак — честный рассказ преподавателя не только о возможностях ИИ, но и о его ошибках, рисках и ограничениях. Это показывает профессиональный подход авторов курса, продолжает Алена Литвинова.
Понятный результат
Перед тем как регистрироваться на курс и тратить на него свое время, нужно понять, для чего он нужен именно вам: какой результат вы хотите получить и чему научиться. Например, генерировать контент для соцсетей, создавать визуал для карточек товаров на маркетплейсах или анализировать массивы данных.
Изучите программу и посмотрите, есть ли такие уроки на курсе и сможете ли вы освоить нужные навыки.
Чек‑лист: как выбрать бесплатный курс по ИИ
- Определите, для каких задач вам нужен ИИ: работа с контентом, адаптация бизнес‑процессов, учеба или просто знакомство с нейросетями.
- Посмотрите, какие нейросети используют на курсе. Учитывайте, что отдельные платформы предпочитают только свои ИИ (например, у «Яндекс Практикума» это «Алиса AI»).
- Изучите программу и убедитесь, что она даст нужный вам результат.
- Проверьте преподавателя: практикующий эксперт или теоретик, есть ли у него проекты с ИИ и конкретные кейсы.
- Посмотрите, есть ли практика — с ней материал усваивается лучше и быстрее. А еще лучше, если есть обратная связь от куратора.
- Уточните актуальность курса: когда он записан и когда последний раз обновлялся.
- Почитайте отзывы и посмотрите, есть ли у слушателей конкретные результаты.