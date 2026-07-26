Саморазвитие и карьера
26 июля 2026, 09:04

Как научиться работать с ИИ бесплатно. Обзор 8 курсов и советы экспертов

Разобраться в ИИ сегодня можно бесплатно — вопрос только в том, с чего начать: бесплатных курсов десятки, и они очень разные. Где-то за час дают базу по промптам, где-то — полноценную программу с практикой и заданиями, а где-то ограничиваются общими словами. Мы проверили 9 главных курсов от разных платформ и разобрали каждый: что внутри, сколько занимает, чему реально научит. И собрали советы экспертов, как выбрать программу под себя.
Как научиться работать с ИИ бесплатно. Обзор 8 курсов и советы экспертов

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Какие есть бесплатные курсы по искусственному интеллекту

«Яндекс Практикум» «Базовые навыки работы с нейросетями»

Курс знакомит с основами работы с искусственным интеллектом. Он учит составлять промпты, работать с источниками и документами с помощью нейросетей, генерировать изображения и презентации и в целом безопасно использовать ИИ.

  • Нейросети: «Алиса AI», «Алиса Про», «Нейроюрист», Gamma AI, Napkin AI.

  • Объем: 5 модулей с 13 уроками по 30 минут.

  • Формат: интерактивный учебник с текстами и видео, встроенный тренажер на базе «Алисы AI», квизы.

Чему научитесь:

  • составлять промпты;
  • искать достоверную информацию с помощью нейросетей;
  • замечать и исправлять ошибки в ответах;
  • генерировать картинки и презентации.

Плюсы, минусы и нюансы: у курса актуальная программа 2026 года, а преподаватель — . Есть практика и тренажер. Пройти его можно в любое время.

При этом главный фокус в курсе сделан на продуктах «Яндекса» («Алиса AI», «Алиса Про» и других). В нем не разбирают популярные нейросети типа Chat GPT и Claude, а после прохождения не дадут выпускной сертификат.

«Яндекс Практикум» «Как стать AI‑тренером»

Курс дает базовое представление о том, как обучаются нейросети и какие тексты для этого подходят. Он объясняет, как натренировать ИИ и добиться от него правильных ответов.

  • Нейросети: без специализации.

  • Объем: 5 уроков.

  • Формат: тексты с иллюстрациями, проверочные вопросы в конце каждого урока и общий тест.

Чему научитесь:

  • оценивать качество ответов ИИ;
  • понимать требования к обучающим текстам для нейросетей;
  • получать полезные и достоверные ответы.

Плюсы, минусы и нюансы: курс позволяет попробовать себя в профессии AI‑тренера, пройти его можно в любое время.

Но не всем удобен текстовый формат, а практических заданий нет — только тесты в конце уроков. И здесь тоже нет выпускного сертификата.

«СберУниверситет» «Генеративное искусство»

Курс учит составлять промпты, генерировать тексты и изображения, понимать, как получать качественные ответы и устранять ошибки нейросетей.

  • Нейросети: GigaChat и Kandinsky.

  • Объем: 14 уроков.

  • Формат: тексты с практическими заданиями и тестами.

Чему научитесь:

  • писать промпты для GigaChat;
  • генерировать изображения;
  • создавать и дорабатывать текстовый и визуальный нейросетевой контент;
  • распознавать ошибки нейросети и исправлять их.

Плюсы, минусы и нюансы: курс подходит для новичков, есть практика, а пройти его можно в любое время.

Но тем, кто уже активно работает с нейросетями, курс может показаться слишком простым.

«СберУниверситет» «Работа с LLM GigaChat»

Это продолжение курса «Генеративное искусство». Он не только учит основам, но и предлагает более сложные темы для изучения.

Курс состоит из двух разделов. В первой части вы учитесь писать и редактировать запросы нейросети, во второй — разбираетесь с системным промптингом и интеграцией GigaChat в бизнес-процессы, а также изучаете для работы с документами.

  • Нейросети: GigaChat.

  • Объем: 9 уроков на первом уровне и 16 уроков на продвинутом уровне.

  • Формат: тексты и видео с проверочными заданиями и тестами.

Чему научитесь:

  • писать промпты для GigaChat;
  • генерировать изображения;
  • применять методы RAG;
  • внедрять ИИ-модель в программы и сервисы через API и GigaChain.

Плюсы, минусы и нюансы: есть технический блок и практика, пройти его можно в любое время.

Нужно учитывать, что вторая часть курса требует углубленных знаний программирования.

«Нейросети: работа с системами искусственного интеллекта»

Это федеральный проект при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. На курсе расскажут, как с помощью искусственного интеллекта решать текстовые, графические и аналитические задачи, разрабатывать маркетинговую стратегию, настраивать и тестировать ботов.

Обучение проводят:

  • Томский государственный университет (ТГУ);

  • РАНХиГС;

  • Институт развития профессионального образования (ИРПО);

  • Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России (ВНИИ труда).

  • Нейросети: YandexGPT, «Шедеврум», Kandinsky, Runway, GigaChat, Suno, Pika, FireFly, Stylar, D-id, Heygen.

  • Объем: 144 часа, продолжительность до 4 месяцев.

  • Формат: 7 тематических блоков, в конце обучения — итоговая аттестация.

Чему научат:

  • разрабатывать текстовые и визуальные материалы, макеты и прототипы;
  • создавать проекты от концепции до реализации;
  • использовать нейросети для анализа данных;
  • создавать digital-продукты: маркетинговые стратегии, контент-планы и другое.

Плюсы, минусы и нюансы: это федеральный проект, преподаватель — специалист по использованию ИИ-сервисов для бизнеса. Слушателям доступны разработка и защита итогового проекта. По результатам выдается удостоверение о повышении квалификации.

Учитывайте, что курс доступен только для граждан РФ с определенными статусами: трудоустроенные, безработные, родители маленьких детей и другие категории, нужны подтверждающие документы. Если нет мест, попадете в резерв. А доступ к материалам дается не навсегда.

Stepik «Нейросети с нуля: ваш первый шаг в ИИ»

Курс знакомит с текстовыми и графическими нейросетями. Подходит тем, кто только начинает работать с ИИ и хочет понять, как можно применять их в повседневных задачах.

  • Нейросети: без специализации.

  • Объем: 12 уроков по 26 минут.

  • Формат: видеоуроки с заданиями для закрепления материала, в конце тестовые вопросы.

Чему научитесь:

  • писать промпты;
  • создавать первые ИИ-тексты;
  • настраивать нейросети при генерации изображений.

Плюсы, минусы и нюансы: курс отлично подходит для новичков, нет перегруза терминами, пройти можно в любое время. Из недостатков — основной упор на генерацию изображений.

«Нетология» «ИИ в деле: ускорьте свою работу»

Курс проходит в игровом формате. Вы становитесь основателем стартапа «Гастротека» и внедряете ИИ в аналитику, маркетинг, мультимедиа и управление.

  • Нейросети: без специализации.

  • Объем: 4 мини‑проекта и 13 задач.

  • Формат: тексты с квизами и тренажерами.

Чему научитесь:

  • использовать ИИ для анализа данных, маркетинга, создания мультимедиа‑контента и бизнес‑решений;
  • собирать простых ИИ‑агентов и выстраивать процессы.

Плюсы, минусы и нюансы: обучение в игровом формате, много практики, сертификат о прохождении курса, пройти можно в любое время.

При этом почти нет теории — только серия квизов и практических задач.

Skillbox «Создаем контент с помощью нейросетей с нуля»

На мини-курсе расскажут, как создавать тексты, визуалы и видео с нейросетями. А еще научат генерировать продающие карточки и визуалы для маркетплейсов.

  • Нейросети: NanoBanana, Kling, Leonardo AI, ChatGPT, Claude, Seedance.

  • Объем: 3 видеоэфира в 13:00 или 19:00 часов по выбору.

  • Формат: обучение проходит в боте в телеграме, «Максе» или во «ВКонтакте», есть практика.

Чему научитесь:

  • собирать креативы;
  • писать сценарии для рилсов;
  • генерировать видео: рилсы, видео с товарами;
  • создавать карточки и визуалы для маркетплейсов.

Плюсы, минусы и нюансы: на курсе учат решать разные задачи: от текстов до видео, используют популярные нейросети: NanoBanana, ChatGPT, Claude, преподаватель — практик.

Правда, доступны всего 3 урока, и нужно приходить на эфиры в определенное время.

Сравнение бесплатных курсов по ИИ

КурсНейросетиПрактикаВозможность пройти в любое времяИтоговый документ-подтверждение
«Яндекс Практикум» «Базовые навыки работы с нейросетями»«Алиса AI», «Алиса Про», «Нейроюрист», Gamma AI, Napkin AIДаДаНет
«Яндекс Практикум» «Как стать AI-тренером»Нейросети «Яндекс»Только тестыДаНет
«СберУниверситет» «Генеративное искусство»GigaChat, Kandinsky и др.ДаДаНет
«СберУниверситет» «Работа с LLM GigaChat»GigaChat, Kandinsky и др.ДаДаНет
«Нейросети: работа с системами искусственного интеллекта»YandexGPT, «Шедеврум», Kandinsky, Runway, GigaChat, Suno, Pika, FireFly, Stylar, D-id, HeygenДаОпределенное время, нет доступа навсегдаУдостоверение о повышении квалификации
Stepik «Нейросети с нуля: ваш первый шаг в ИИ»текстовые и графические нейросетиДаДаНет
«Нетология» «ИИ в деле: ускорьте свою работу»Текстовые и графические нейросетиДаДаСертификат о прохождении
Skillbox «Создаем контент с помощью нейросетей с нуля»NanoBanana, Kling, Leonardo AI, ChatGPT, Claude, SeedanceДаУроки в определенное время без записиНет

Как выбрать бесплатный курс по ИИ

Бесплатные курсы лишь знакомят с нейросетями и дают базовые знания, поэтому лучше отказаться от завышенных ожиданий.

Любой бесплатный курс — это приманка. Время специалистов по ИИ стоит дорого. Поэтому за бесплатный курс все равно кто-то платит. Это может быть приманка на более серьезные курсы от образовательных платформ или на продукты компании, например, отечественные LLM или облачные сервисы и другие инструменты по работе с ИИ.

Александр Кугаевских, доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники, руководитель программы магистратуры «Проектирование и разработка систем ИИ» Университета ИТМО

Но и из бесплатного курса можно выжать максимум. На что стоит обращать внимание при выборе?

Актуальность курса

Курс по работе с нейросетями должен обновляться хотя бы раз в год, потому что ИИ меняется очень быстро.

Например, промпт-инжиниринг, который пару лет назад пытались выделить в новую профессиональную область с одноименными должностями, очень быстро сошел на нет. Теперь он считается лишь одним из способов использования ИИ, причем не самым передовым.

Разнообразие инструментов

Хорошие курсы по ИИ используют несколько современных моделей и инструментов, не зацикливаются на чем-то одном. Обучение, где разбирают только одну нейросеть, очень быстро устареет.

Не существует моделей, которые хороши во всем. Модели, с помощью которых можно программировать, далеко не всегда хорошо генерируют картинки и видео. Генерация музыки это вообще отдельная область, и универсальные модели показывают себя там плохо.

Александр Кугаевских

Экспертность платформы

Учиться лучше у тех, кто сам создает ИИ-инструменты, потому что они понимают их изнутри, а не пересказывают чужие материалы, советует Иван Будник, эксперт-практик в AI, цифровой трансформации и e-commerce, сооснователь AI-стартапов. Для этого можно изучить официальные сайты компаний-разработчиков и подыскать там бесплатные обучающие программы.

В первую очередь важно, что за компания стоит за курсом. Сейчас почти у каждой компании, которая занимается разработкой технологий ИИ, есть свой бесплатный курс, где объясняют, как пользоваться инструментами, и разбирают общие принципы.

Иван Будник

Преподаватели-практики

Не менее важно, кто именно будет вести курс. Хороший преподаватель — это практик, который реально работает с тем, чему учит, а не пересказывает материал из интернета и пользуется нейросетями раз в месяц.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Практика вместе с теорией

Качественный курс по искусственному интеллекту рассказывает не только о том, что такое нейросети, но и показывает, как можно применить знания, на реальных кейсах.

Хороший бесплатный курс дает практические навыки: как правильно формулировать промты, как использовать ИИ для работы, учебы или повседневных задач, какие есть ограничения и как проверять ответы нейросетей. Желательно, чтобы задания были связаны с реальными задачами: написание текстов, поиск информации, анализ документов, создание изображений, работа с таблицами, подготовка презентаций и другие повседневные сценарии.

Алена Литвинова, специалист по ИИ

Аналогичного мнения придерживается и Юлия Гусева, директор института дополнительного образования университета «Иннополис»: «Качественный курс всегда строится на практике, а не на одной лишь теории, при этом темы изучаются на реальных примерах из различных профессиональных областей».

Честный разговор о недостатках

Еще один хороший признак — честный рассказ преподавателя не только о возможностях ИИ, но и о его ошибках, рисках и ограничениях. Это показывает профессиональный подход авторов курса, продолжает Алена Литвинова.

Понятный результат

Перед тем как регистрироваться на курс и тратить на него свое время, нужно понять, для чего он нужен именно вам: какой результат вы хотите получить и чему научиться. Например, генерировать контент для соцсетей, создавать визуал для карточек товаров на маркетплейсах или анализировать массивы данных.

Изучите программу и посмотрите, есть ли такие уроки на курсе и сможете ли вы освоить нужные навыки.

Чек‑лист: как выбрать бесплатный курс по ИИ

  • Определите, для каких задач вам нужен ИИ: работа с контентом, адаптация бизнес‑процессов, учеба или просто знакомство с нейросетями.
  • Посмотрите, какие нейросети используют на курсе. Учитывайте, что отдельные платформы предпочитают только свои ИИ (например, у «Яндекс Практикума» это «Алиса AI»).
  • Изучите программу и убедитесь, что она даст нужный вам результат.
  • Проверьте преподавателя: практикующий эксперт или теоретик, есть ли у него проекты с ИИ и конкретные кейсы.
  • Посмотрите, есть ли практика — с ней материал усваивается лучше и быстрее. А еще лучше, если есть обратная связь от куратора.
  • Уточните актуальность курса: когда он записан и когда последний раз обновлялся.
  • Почитайте отзывы и посмотрите, есть ли у слушателей конкретные результаты.
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