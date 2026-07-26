Какие есть бесплатные курсы по искусственному интеллекту

«Яндекс Практикум» «Базовые навыки работы с нейросетями»

Курс знакомит с основами работы с искусственным интеллектом. Он учит составлять промпты, работать с источниками и документами с помощью нейросетей, генерировать изображения и презентации и в целом безопасно использовать ИИ.

Нейросети : «Алиса AI», «Алиса Про», «Нейроюрист», Gamma AI, Napkin AI.

Объем : 5 модулей с 13 уроками по 30 минут.

Формат: интерактивный учебник с текстами и видео, встроенный тренажер на базе «Алисы AI», квизы.

Чему научитесь:

составлять промпты;

искать достоверную информацию с помощью нейросетей;

замечать и исправлять ошибки в ответах;

генерировать картинки и презентации.

Плюсы, минусы и нюансы : у курса актуальная программа 2026 года, а преподаватель — ML‑разработчик . Есть практика и тренажер. Пройти его можно в любое время.

При этом главный фокус в курсе сделан на продуктах «Яндекса» («Алиса AI», «Алиса Про» и других). В нем не разбирают популярные нейросети типа Chat GPT и Claude, а после прохождения не дадут выпускной сертификат.

«Яндекс Практикум» «Как стать AI‑тренером»

Курс дает базовое представление о том, как обучаются нейросети и какие тексты для этого подходят. Он объясняет, как натренировать ИИ и добиться от него правильных ответов.

Нейросети : без специализации.

Объем : 5 уроков.

Формат: тексты с иллюстрациями, проверочные вопросы в конце каждого урока и общий тест.

Чему научитесь:

оценивать качество ответов ИИ;

понимать требования к обучающим текстам для нейросетей;

получать полезные и достоверные ответы.

Плюсы, минусы и нюансы : курс позволяет попробовать себя в профессии AI‑тренера, пройти его можно в любое время.

Но не всем удобен текстовый формат, а практических заданий нет — только тесты в конце уроков. И здесь тоже нет выпускного сертификата.

«СберУниверситет» «Генеративное искусство»

Курс учит составлять промпты, генерировать тексты и изображения, понимать, как получать качественные ответы и устранять ошибки нейросетей.

Нейросети : GigaChat и Kandinsky.

Объем : 14 уроков.

Формат: тексты с практическими заданиями и тестами.

Чему научитесь:

писать промпты для GigaChat;

генерировать изображения;

создавать и дорабатывать текстовый и визуальный нейросетевой контент;

распознавать ошибки нейросети и исправлять их.

Плюсы, минусы и нюансы : курс подходит для новичков, есть практика, а пройти его можно в любое время.

Но тем, кто уже активно работает с нейросетями, курс может показаться слишком простым.

«СберУниверситет» «Работа с LLM GigaChat»

Это продолжение курса «Генеративное искусство». Он не только учит основам, но и предлагает более сложные темы для изучения.

Курс состоит из двух разделов. В первой части вы учитесь писать и редактировать запросы нейросети, во второй — разбираетесь с системным промптингом и интеграцией GigaChat в бизнес-процессы, а также изучаете методы RAG для работы с документами.

Нейросети : GigaChat.

Объем : 9 уроков на первом уровне и 16 уроков на продвинутом уровне.

Формат: тексты и видео с проверочными заданиями и тестами.

Чему научитесь:

писать промпты для GigaChat;

генерировать изображения;

применять методы RAG;

внедрять ИИ-модель в программы и сервисы через API и GigaChain.

Плюсы, минусы и нюансы : есть технический блок и практика, пройти его можно в любое время.

Нужно учитывать, что вторая часть курса требует углубленных знаний программирования.

«Нейросети: работа с системами искусственного интеллекта»

Это федеральный проект при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. На курсе расскажут, как с помощью искусственного интеллекта решать текстовые, графические и аналитические задачи, разрабатывать маркетинговую стратегию, настраивать и тестировать ботов.

Обучение проводят:

Томский государственный университет (ТГУ);

РАНХиГС;

Институт развития профессионального образования (ИРПО);

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России (ВНИИ труда).

Нейросети : YandexGPT, «Шедеврум», Kandinsky, Runway, GigaChat, Suno, Pika, FireFly, Stylar, D-id, Heygen.

Объем : 144 часа, продолжительность до 4 месяцев.

Формат: 7 тематических блоков, в конце обучения — итоговая аттестация.

Чему научат:

разрабатывать текстовые и визуальные материалы, макеты и прототипы;

создавать проекты от концепции до реализации;

использовать нейросети для анализа данных;

создавать digital-продукты: маркетинговые стратегии, контент-планы и другое.

Плюсы, минусы и нюансы : это федеральный проект, преподаватель — специалист по использованию ИИ-сервисов для бизнеса. Слушателям доступны разработка и защита итогового проекта. По результатам выдается удостоверение о повышении квалификации.

Учитывайте, что курс доступен только для граждан РФ с определенными статусами: трудоустроенные, безработные, родители маленьких детей и другие категории, нужны подтверждающие документы. Если нет мест, попадете в резерв. А доступ к материалам дается не навсегда.

Stepik «Нейросети с нуля: ваш первый шаг в ИИ»

Курс знакомит с текстовыми и графическими нейросетями. Подходит тем, кто только начинает работать с ИИ и хочет понять, как можно применять их в повседневных задачах.

Нейросети : без специализации.

Объем : 12 уроков по 26 минут.

Формат: видеоуроки с заданиями для закрепления материала, в конце тестовые вопросы.

Чему научитесь:

писать промпты;

создавать первые ИИ-тексты;

настраивать нейросети при генерации изображений.

Плюсы, минусы и нюансы : курс отлично подходит для новичков, нет перегруза терминами, пройти можно в любое время. Из недостатков — основной упор на генерацию изображений.

«Нетология» «ИИ в деле: ускорьте свою работу»

Курс проходит в игровом формате. Вы становитесь основателем стартапа «Гастротека» и внедряете ИИ в аналитику, маркетинг, мультимедиа и управление.

Нейросети : без специализации.

Объем : 4 мини‑проекта и 13 задач.

Формат: тексты с квизами и тренажерами.

Чему научитесь:

использовать ИИ для анализа данных, маркетинга, создания мультимедиа‑контента и бизнес‑решений;

собирать простых ИИ‑агентов и выстраивать процессы.

Плюсы, минусы и нюансы : обучение в игровом формате, много практики, сертификат о прохождении курса, пройти можно в любое время.

При этом почти нет теории — только серия квизов и практических задач.

Skillbox «Создаем контент с помощью нейросетей с нуля»

На мини-курсе расскажут, как создавать тексты, визуалы и видео с нейросетями. А еще научат генерировать продающие карточки и визуалы для маркетплейсов.

Нейросети : NanoBanana, Kling, Leonardo AI, ChatGPT, Claude, Seedance.

Объем : 3 видеоэфира в 13:00 или 19:00 часов по выбору.

Формат: обучение проходит в боте в телеграме, «Максе» или во «ВКонтакте», есть практика.

Чему научитесь:

собирать креативы;

писать сценарии для рилсов;

генерировать видео: рилсы, видео с товарами;

создавать карточки и визуалы для маркетплейсов.

Плюсы, минусы и нюансы : на курсе учат решать разные задачи: от текстов до видео, используют популярные нейросети: NanoBanana, ChatGPT, Claude, преподаватель — практик.

Правда, доступны всего 3 урока, и нужно приходить на эфиры в определенное время.