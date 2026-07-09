Чтобы понять, почему нейросети ошибаются, нужно избавиться от заблуждения, что у них есть разум. Даже «искусственным» интеллектом там пока не пахнет.

Любая большая языковая модель — это продвинутый вариант обычного текстового Т9. Она не понимает смысла заданных параметров и не умеет осознанно анализировать информацию, а только рассчитывает математическую вероятность того, какое слово должно идти следующим на основе множества изученных текстов.

Именно эта архитектура и ведет к сбоям: стремясь выдать грамматически идеальный и связный ответ, порой ИИ жертвует его достоверностью, если в его базе не хватает точных данных.