Отношения. Вы чувствуете, что с партнером назрела серьезная тема для разговора. Надо сесть и спокойно поговорить. Но вы откладываете беседу день за днем и делаете только хуже. Потому что напряжение копится неделями, и в какой-то момент эта недосказанность может стать началом большого скандала. Вы говорите друг другу лишнее, и конструктивный диалог уже невозможен.

Повседневные дела. У вас есть деньги, идеи и даже компания, но вы неделями откладываете поиск билетов в отпуск. Это ведь так долго и муторно: искать, сравнивать, покупать. Или хотите обновить гардероб: вишлист давно составлен, бюджет выделен, но вы ничего не делаете. Не ходите по магазинам, не ищете на маркетплейсах.

То же с ремонтом, походом в театр, заменой старой техники. Вроде бы хочется, можно — но нет. Никаких объективных препятствий нет, есть только внутреннее сопротивление. Мозг не видит срочности, удовольствие отодвинуто на недели. В результате вы лишаете себя приятных событий, копите раздражение и чувствуете, что жизнь проходит мимо.

Как победить самосаботаж: пошаговая инструкция

Ловите момент. Постарайтесь отследить, когда именно включается самосаботаж. Вот вы открыли текстовый документ — и рука сразу потянулась к телефону. Остановитесь и скажите себе: «Я сейчас отвлекся, потому что боюсь начать».

Можно вести дневник и записывать в него ситуации, которые вызывают у вас самосаботирующее поведение и что вы в этот момент испытываете.

Смените установку. Не говорите себе «я должен сделать это идеально». Вместо этого скажите: «я сделаю это нормально, а потом сделаю лучше, если захочу».