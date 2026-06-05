« Я был резов, ленив, вспыльчив, но чувствителен и честолюбив » — такую характеристику поэт дал герою романа «Русский Пелам», который он начал писать в 1834–1835 годах, но не успел закончить. За этим описанием мог скрываться образ самого поэта, считают некоторые исследователи.

Родные тоже описывали будущего поэта как лентяя. Например, его старшая сестра Ольга говорила, что до шести лет маленький Саша «был просто увалень». Бабушка Мария Ганнибал жаловалась, что иногда его было не расшевелить.