Саморазвитие и карьера
10 июня 2026, 03:00

Как меньше отвлекаться от задач? Самые действенные способы повысить продуктивность на рабочем месте

Эксперимент
Посмотрите на свой рабочий стол — что там? Три кружки, стикеры по краям монитора, телефон, куча бумаг, которые давно пора выбросить. А теперь откройте рабочий стол компьютера. Десятки файлов без подписей, в браузере столько же открытых страниц. Все это плохо влияет на работоспособность. Я провела эксперимент: пять дней наводила порядок на столе и в компьютере, убирала телефон подальше и закрывала лишние вкладки. Рассказываю, что помогло меньше прокрастинировать на работе, а на что не стоило тратить время.
Как меньше отвлекаться от задач? Самые действенные способы повысить продуктивность на рабочем месте

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Как выглядело рабочее место до эксперимента

Если кратко — рабочая каша.

Телефон всегда лежит прямо под рукой экраном вверх. В браузере открыто 8−10 вкладок: половина из них нужны для дела. Остальные: новости, социальные сети, мессенджеры и случайные страницы.

На физическом столе — куча записок, старые стикеры с напоминаниями, которые уже давно потеряли смысл, несколько кружек разной степени чистоты. Пара фигурок «для настроения», яркий дофаминовый коврик для мыши.

Начинать работу физически тяжело. Много деталей, взгляд цепляется за беспорядок, а рука сама тянется к телефону. Первые полчаса уходят на то, чтобы «проверить сообщения», — и так каждый день.

Цифровой бардак не лучше: файлы с названиями «новый 3», «копия — копия», «всякое» разбросаны по рабочему столу, и найти нужный документ бывает сложно. В общем, типичная картина для многих, кто работает в офисе или дома.

Как решили экспериментировать

Эксперимент длился пять рабочих дней (с понедельника по пятницу). В эти дни я применяла несколько классических правил организации пространства.

Какие приемы использовали

  1. Разобрать стол. Убрали все, кроме ноутбука, мыши, кружки и какой-то одной приятной мелочи. Никаких лишних бумаг, стикеров, визуального шума.
  2. Спрятать телефон. Убирали смартфон в ящик стола на беззвучный режим или оставляли в сумке.
  3. Поставить бутылку воды. Вода всегда под рукой, чтобы не отвлекаться на походы к кулеру.
  4. Надеть наушники с белым шумом или музыкой без слов. Если вокруг шумно, это помогает не терять концентрацию.
  5. Создать комфортный микроклимат. Холод мешает работать, но и жара трудиться не помогает. Проветривали помещение, следили за влажностью.
  6. Убрать длинные кабели. Чтобы они не свисали со стола и не путались под ногами.
  7. Настроить свет. Чем больше света, тем проще взбодриться.

Как оценивали

Каждый вечер я оценивала день по трем параметрам:

  • насколько легко удавалось начать работать с утра (по шкале от 1 до 5, где 5 — отлично, 1 — плохо);
  • сколько раз отвлекалась от дел (по обратной шкале, где 0 — лучший результат);
  • какой была общая продуктивность за день (по шкале от 1 до 5).

Как прошел эксперимент

Расхламленный стол

Оценка: 5 (работает отлично).

Захламленное рабочее пространство конкурирует за наше внимание и превращается в постоянный источник отвлечения. Исследования подтверждают, что люди, работавшие в чистом офисе, дольше сохраняли концентрацию и были намного продуктивнее, чем те, кто работал в заваленном вещами кабинете. Беспорядок на столе реально крадет нашу энергию, даже если мы этого не замечаем.

Результат: когда со стола исчезло все лишнее, то сразу почувствовалась разница. Взгляд не цепляется за хаос, нет постоянного фонового раздражения, появляется ощущение свободы. Визуальный шум снизился, и концентрироваться действительно стало легче.

Телефон не на виду

Оценка: 5 (работает отлично).

Всего одно уведомление на телефоне может стать причиной примерно 7-секундного замедления когнитивных процессов перед тем, как вы вернетесь к исходной задаче, выяснили ученые.

Но самое интересное другое: даже если телефон просто лежит на столе экраном вверх и не издает звуков, одно его присутствие снижает способность к глубокой концентрации.

Ваш мозг постоянно тратит часть ресурса на то, чтобы подавлять желание проверить телефон. Убрав телефон с глаз долой, мы убираем сам триггер, запускающий цикл отвлечения.

Результат: этот прием дал самый быстрый и очевидный результат. Как только телефон оказался в ящике (не просто экраном вниз на столе, а именно физически отсутствовал рядом), количество отвлечений упало в разы. Раньше к телефону автоматически тянуло каждые 10−15 минут, и приходилось терять по 5−10 минут на каждое такое «быстренько взгляну».

Наушники с белым шумом или музыкой без слов

Оценка: 5 (работает отлично).

Исследования показывают, что белый шум может улучшать когнитивные показатели у людей с синдромом дефицита внимания (СДВГ). Розовый шум тоже помогает не отвлекаться, когда вокруг шумно.

А вот людям без СДВГ такой шум, наоборот, может помешать: он лишний раз нагружает слух и снижает продуктивность.

Чем отличается белый и розовый шум

Белый шум — это своеобразное шипение, похожее на старый телевизор или вентилятор. В нем все частоты звучат одинаково громко, поэтому он лучше маскирует резкие отвлекающие звуки.

Розовый шум — более мягкий и природный, как дождь, водопад или шелест листьев. Он комфортнее для длительного прослушивания и меньше напрягает уши.

Так что метод работает, но не для всех. Надо пробовать индивидуально.

Результат: этот прием показал себя отлично — под неспешную музыку удалось «собрать» презентацию для выступления, а еще наушники помогали отгородиться от разговоров коллег и уличного шума (если было открыто окно). В целом работать было легче и спокойнее.

Но помните, что для задач, где нужно максимально сосредоточиться, этот лайфхак может не подойти. Например, если вы работаете с числами и цена ошибки очень высока.

Бутылка воды на столе

Оценка: 2 (без особой пользы).

Даже легкое обезвоживание (потеря около 2% воды от массы тела) ухудшает рабочую память, повышает утомляемость и тревожность. Так что его лучше не допускать.

Результат: бутылка воды напрямую не повлияла на прокрастинацию. Но она оказалась полезной в другом смысле: с ней действительно удается меньше ходить к кулеру (и меньше отвлекаться по пути) и пить больше воды, что хорошо для общего самочувствия.

Микроклимат в помещении

Оценка: 4 (работает хорошо).

Опросы показывают, что самый комфортный диапазон температуры для интеллектуальной работы — 21–25 °C.

Если в комнате теплее 25 °C, то концентрация внимания падает, реакции замедляются, а сложные задачи даются тяжелее.

В холод работать тоже некомфортно: ухудшается кровообращение, мышцы напрягаются. Организм перестает концентрироваться, потому что много энергии тратит на то, чтобы согреться.

Результат: микроклимат важен, но в офисе его контролировать бывает сложно. Летом среди коллег возникают вечные споры: кому-то жарко, кому-то дует. Кондиционер часто работает слишком сильно или, наоборот, недостаточно, температура скачет. Я старалась держать комфортные 22–23 °C, но из-за соседей не всегда получалось. Но концентрация в жару или, наоборот, в холод ощутимо падала.

Уровень освещенности

Оценка: 2 (без особой пользы).

Яркий свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна. В результате вы меньше хотите спать и чувствуете себя бодрее и продуктивнее. В темноте, наоборот, начинает клонить в сон. Поэтому работать в полной темноте не стоит — концентрация может упасть.

Результат: хорошее освещение важно, но в нашем эксперименте оно не стало ключевым фактором и никак не повлияло на прокрастинацию и продуктивность в течение дня. Пришлось поставить на рабочий стол настольную лампу (раньше ее не было), стало меньше бликов на экране компьютера, глаза стали уставали чуть медленнее. Но большого эффекта не было.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Одна вкладка в браузере

Оценка: 4 (работает хорошо).

Среднестатистический работник держит открытыми 8,5 вкладки. Как минимум каждый четвертый (28%) управляет 10 и более вкладками одновременно. У удаленных работников их еще больше: почти 11 открытых вкладок.

Перегрузка и усталость начинают ощущаться примерно после 13 открытых вкладок.

В этот момент мозг «отключается», и сотрудники просто перестают воспринимать информацию и мысленно «выпадают» из работы.

Результат: одна вкладка реально дисциплинирует и не дает распыляться. Раньше могло быть так: переключаешься между страницами, взгляд цепляет какая-то новость или какая-то картинка, и 10 минут потеряны из-за чего-то абсолютно ненужного и неважного.

Сначала было сложно и некомфортно. Куда привычнее было держать десятки вкладок открытыми «на всякий случай».

Но, если заставлять себя работать только с одной, время на переключение между задачами значительно сокращается. Мозг перестает постоянно перескакивать с одного контекста на другой, и работать становится легче.

Порядок в компьютере

Оценка: 5 (работает отлично).

Сотрудники в среднем тратят из-за цифрового беспорядка четыре c половиной часа в неделю. Это время может уходить на поиск файлов, писем, документов, фотографий и ссылок, которые где-то бессистемно сохранены на рабочем компьютере.

За год такими темпами может набежать 29 рабочих дней.

Казалось бы, какая мелочь, но порядок в цифровом пространстве — одно из самых недооцененных действий для повышения продуктивности.

Результат: раньше приходилось тратить минуты на поиск документов, которые чаще всего сохранялись просто на рабочий стол. Названия у файлов были «запоминающиеся»: набор случайных букв, «Документ Microsoft Word» или цифра. Найти нужный — та еще задача.

Когда в папках появился порядок, а у файлов — понятные названия, поиск нужного документа стал занимать секунды.

Что в итоге

ДеньЛегкость начала работыСколько раз отвлекалась (обратная шкала)Общая продуктивность
Понедельник525
Вторник524
Среда534
Четверг424
Пятница443

Понедельник — вторник. Первые два дня прошли на энтузиазме. Система работала, отвлекаться почти не хотелось, и продуктивность была высокой. Новизна и азарт делали свое дело.

Среда. С утра все шло хорошо, но все испортила рабочая задача — опубликовать пост в социальных сетях. Рука сама потянулась полистать ленту. Этот момент удалось отследить, и день закончился без «срывов». Еще стало значительно сложнее сохранять порядок на столе. Приходилось контролировать этот момент и сразу убирать весь визуальный шум.

Четверг. Утром входить в ритм было чуть тяжелее обычного. Возможно, это накопившаяся усталость к концу недели. Зато организм уже привык не трогать телефон и не открывать лишние вкладки. Отвлеклись всего дважды: один раз коллега подошел поболтать о новом фильме (день был спокойным, и 10 минут диалога не выбили из колеи на остаток дня), второй — перестала загружаться рабочая программа.

Пятница. К концу недели чувствовалась усталость. Утро началось не с работы, а с проверки личной почты. В обеденный перерыв скроллинг новостей затянулся чуть дольше обычного. Пару раз рука тянулась к телефону (хотя он честно лежал в ящике стола). Но несмотря на это, все основные задачи удалось выполнить. Может, не так быстро, как в понедельник, но результат есть.

Что важно учесть, если вы работаете не в одиночку

Эксперимент проходил в кабинете, в котором работали и коллеги. Быстро стало понятно: не все в этом мире зависит от нашей силы воли и аккуратно наклеенных стикеров.

Творческий беспорядок. В некоторых коллективах бардак на столе считается признаком активной работы. Мол, если у человека горы бумаг, стопка книг и забытых чай в кружке, значит, он точно занят.

Когда вы наводите на своем месте идеальную чистоту, то коллеги могут посмотреть с подозрением. Кто-то даже спросит: «Ты чего, увольняешься?» Возможно, придется объяснить, что такая «стерильность» нужна, чтобы не отвлекаться и больше успевать.

Соседский бардак. Допустим, вы сами прибрались. Телефон в ящике, стол пустой, вкладка одна. Но если у соседа слева — завалы бумаг, справа — три грязные кружки, а напротив — неоновые стикеры по всему монитору, вы все равно будете отвлекаться и полностью изолироваться от этого сложно. Можно аккуратно поговорить с соседом, но это требует дипломатии. Еще вариант: поставить небольшую перегородку.

Микроклимат. Это, пожалуй, самая нервная тема в любом офисе. Одним всегда жарко, другим — холодно. Здесь все решается только договором и компромиссами среди коллег.

Но даже с этими оговорками эксперимент себя оправдал: когда твоя собственная рабочая зона в порядке, трудиться все равно становится легче.

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