Цифровой бардак не лучше: файлы с названиями «новый 3», «копия — копия», «всякое» разбросаны по рабочему столу, и найти нужный документ бывает сложно. В общем, типичная картина для многих, кто работает в офисе или дома.

Как решили экспериментировать

Эксперимент длился пять рабочих дней (с понедельника по пятницу). В эти дни я применяла несколько классических правил организации пространства.

Какие приемы использовали

Разобрать стол. Убрали все, кроме ноутбука, мыши, кружки и какой-то одной приятной мелочи. Никаких лишних бумаг, стикеров, визуального шума. Спрятать телефон. Убирали смартфон в ящик стола на беззвучный режим или оставляли в сумке. Поставить бутылку воды. Вода всегда под рукой, чтобы не отвлекаться на походы к кулеру. Надеть наушники с белым шумом или музыкой без слов. Если вокруг шумно, это помогает не терять концентрацию. Создать комфортный микроклимат. Холод мешает работать, но и жара трудиться не помогает. Проветривали помещение, следили за влажностью. Убрать длинные кабели. Чтобы они не свисали со стола и не путались под ногами. Настроить свет. Чем больше света, тем проще взбодриться.

Как оценивали

Каждый вечер я оценивала день по трем параметрам:

насколько легко удавалось начать работать с утра (по шкале от 1 до 5, где 5 — отлично, 1 — плохо);

сколько раз отвлекалась от дел (по обратной шкале, где 0 — лучший результат);

какой была общая продуктивность за день (по шкале от 1 до 5).

Как прошел эксперимент

Расхламленный стол

Оценка: 5 (работает отлично).

Захламленное рабочее пространство конкурирует за наше внимание и превращается в постоянный источник отвлечения. Исследования подтверждают, что люди, работавшие в чистом офисе, дольше сохраняли концентрацию и были намного продуктивнее, чем те, кто работал в заваленном вещами кабинете. Беспорядок на столе реально крадет нашу энергию, даже если мы этого не замечаем.

Результат: когда со стола исчезло все лишнее, то сразу почувствовалась разница. Взгляд не цепляется за хаос, нет постоянного фонового раздражения, появляется ощущение свободы. Визуальный шум снизился, и концентрироваться действительно стало легче.

Телефон не на виду

Оценка: 5 (работает отлично).

Всего одно уведомление на телефоне может стать причиной примерно 7-секундного замедления когнитивных процессов перед тем, как вы вернетесь к исходной задаче, выяснили ученые.

Но самое интересное другое: даже если телефон просто лежит на столе экраном вверх и не издает звуков, одно его присутствие снижает способность к глубокой концентрации.