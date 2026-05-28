Как решили экспериментировать

Пять рабочих дней — с понедельника по пятницу — начинались по спланированному сценарию. Все честно и без пропусков. Всего в рутину вошли семь ритуалов. Это стандартный комплекс из книг по тайм-менеджменту, рекомендаций психологов и популярных статей о продуктивности.

Подъем по первому будильнику. Первый час пробуждения без смартфона. Контрастный душ или холодное умывание. Легкая тренировка. Медитация. Планирование дня. Полноценный завтрак.

По вечерам в дневник ставились оценки по 5-балльной шкале по трем критериям:

энергия с утра (насколько бодрым себя ощущали);

время на погружение в задачи (как быстро удалось сосредоточиться на задачах);

уровень продуктивности (сколько успели сделать до обеда).

Оценки могли быть от 1 до 5, где 5 — отлично, а 1 — плохо. И вот что получилось.

Как прошел эксперимент

Подъем по первому будильнику

Оценка: 4 (помогает).

Исследования показывают, что сам по себе отложенный будильник на 5, 10 или 15 минут никак не нарушает когнитивные функции и точно не вредит организму. Однако подъем с первого раза помогает быстрее запустить организм.